РФ обстріляла Харків: авіаударом пошкоджено будівлю університету

Під час атаки на Харків 14 травня росіяни пошкодили корпуси Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

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Окупанти завдали ударів по Харкову / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

У ніч на 16 травня в Харкові прогриміли вибухи. Російські окупанти знову завдали удару по місту.

"У місті дуже голосно. Будьте обережні!", - написав після опівночі в Telegram мер Харкова Ігор Терехов.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов також повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову і Харківському району.

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Тим часом стало відомо, що під час атаки на Харків 14 травня росіяни пошкодили корпуси Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця.

Гвара Медіа пише, що окупанти завдали удару по навчальному закладу бомбою УМПБ Д-30. Постраждали аудиторії університету та вітражі в одній із будівель навчального закладу.

У Харкові пошкоджено ХНЕУ / Фото: gwaramedia.com

У Харкові пошкоджено будівлю ХНЕУ / Фото: gwaramedia.com

"Почалися вибухи, десь поблизу три було. На мене полетіло скло й осколки. Був дуже потужний вибух і повиносило все", - розповіла заступниця декана факультету Міжнародної економіки та підприємництва ХНЕУ Олена Кот.

Скільки навчальних закладів на Харківщині пошкодила РФ За даними Міністерства освіти і науки України, станом на 25 квітня 2024 року країна-агресор Росія пошкодила 31 заклад вищої освіти (загалом по Україні - 107) та 36 закладів фахової передвищої освіти (по країні - 137) у Харківській області. Таким чином близько третини всіх пошкоджень вишів припадають на Харківську область. Загалом у регіоні 69 освітніх закладів зруйновано і 705 - пошкоджено, пише Гвара Медіа. Найбільше серед вищих навчальних закладів міста постраждав Харківський Національний університет імені Василя Каразіна. В університеті майже повністю зруйновано п'ять об'єктів, ще 28 - зазнали руйнувань різного ступеня: два гуртожитки, три навчальні корпуси, спортивний комплекс. У багатьох будівлях університету пошкоджено дахи, фасади, вибито вікна та двері, внутрішні комунікації. Крім того, зруйновано багато унікального обладнання. За попередніми розрахунками, для відновлення пошкоджених і зруйнованих навчальних корпусів, гуртожитків, матеріально-технічної бази університету імені Каразіна потрібно понад 4 мільярди гривень.

Удари РФ по Харкову - останні новини

Уранці 14 травня в Харкові прогримів вибух. Російські окупанти вдарили по місту двома КАБами. "Приліт" був у Київському районі міста, де розташовано безліч багатоповерхівок.

Унаслідок обстрілу постраждали 2 людини: чоловік 52 роки та жінка 66 років. У них гостра реакція на стрес, надано допомогу на місці.

Було пошкоджено 7 житлових будинків, школу, два гаражні кооперативи, цивільні автомобілі. Сукупно вибито 615 вікон.

Цього ж дня росіяни вдарили по 12-поверховому житловому будинку в Харкові. Постраждали 17 осіб. Серед постраждалих - 12-річний хлопчик і 8-річна дівчинка. Вони в стані середньої тяжкості.

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