Бомба влетіла в 10-й поверх: росіяни вдарили по багатоповерховому житловому будинку

Російські окупанти атакували Харків авіабомбами. В місті пролунало декілька потужних вибухів.

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Росіяни вдарили по багатоповерховому будинку в Харкові / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Російські окупанти атакували Харків. Ворог вдарив по 12-поверховому житловому будинку. Про це заявив мер міста Ігор Терехов.

За даними Повітряних сил ЗСУ, окупанти здійснювали пуск авіабомб. За попередніми даними, саме вона вдарила по будинку. Відомо, що ворожа бомба влучила в 10 поверх будинку у центрі міста.

"Потрапляння у 10-й поверх багатоквардирного житлового будинку. Без пожежі. Зараз здійснюється поквартирний обхід і пошук можливих постраждалих", - написав Терехов. відео дня

У місті був ще один "приліт". Внаслідок удару загорілись 10 гаражів. Також була пошкоджена багатоповерхівка.

Інформації про постраждалих чи загиблих поки нема.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару по багатоповерховому будинку постраждало 9 осіб, інформації про загиблих поки немає. У постраждалих легкі травми і гостра реакція на стрес.

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