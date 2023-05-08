УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

РФ не може злагоджено тримати всю лінію фронту: Пригожин і Кадиров видали серйозну проблему Росії – ISW

Альона Вороніна
8 травня 2023, 08:03 оновлено 8 травня, 08:14
278
Окупанти можуть бути вразливі перед контрнаступом ЗСУ. Шантаж міноборони РФ з боку Пригожина і Кадирова показав, що РФ не може координувати узгоджену оборону.
Евгений Пригожин, российские военные, Рамзан Кадыров
РФ не здатна узгоджено оборонятися від контрнаступу ЗСУ на всій лінії фронту/ скрін, Facebook

Шантаж міноборони країни-агресорки Росії з боку Євгена Пригожина і Рамзана Кадирова показав серйозну проблему у російській окупаційній армії. Загарбники нездатні координувати узгоджену оборону на всій лінії фронту.

Явні проблеми у системі підпорядкування російської армії можуть вплинути на її здатність чинити опір українському контрнаступу. Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті.

Аналітики вважають, що глава російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин і глава Чечні Рамзан Кадиров навмисно шантажували міноборони РФ тим, що вагнерівці можуть вийти з Бахмута, а на їхнє місце можуть прийти кадирівці. Таким чином вони намагалися вибити у російського військового командування виділення боєприпасів для найманців ПВК "Вагнер".

відео дня

Кадиров у цій ситуації міг підтримати Пригожина тому, що хотів показати нібито ефективність своїх сил на тлі нездатності Герасимова і Шойгу здобути вирішальні перемоги під час зимово-весняного наступу, і таким чином повернути втрачену прихильність російського диктатора Володимира Путіна.

Російському міноборони довелося поступитися, і було оголошено, що вагнерівцям дадуть ще озброєння і боєприпаси. В РФ пішли на це, тому що, ймовірно, перекидання кадирівців у Бахмут з інших напрямків могло становити небезпеку для оборони від українських військових на різних ділянках фронту, зазначають в ISW.

РФ не може узгоджено тримати всю лінію фронту

Вимушена необхідність Герасимова домовлятися з Пригожиним і Кадировим показала, що у системі підпорядкування в російській армії є великі проблеми. А це у свою чергу може вплинути на здатність російських окупантів чинити опір українському контрнаступу. Це показує, що РФ не здатна координувати узгоджену оборону на всій лінії фронту, зазначають аналітики ISW.

В ISW наголосили, що посада головнокомандувача повинна в принципі дозволяти Герасимову командувати будь-якими силами окупантів, які задіяні у війні проти України, і їхніми керівниками. Отже, його мали б слухати і керівники нерегулярних формувань, таких як ПВК "Вагнера" і "Ахмат". Проте нинішня ситуація показує, що Пригожин і Кадиров, очевидно, здатні приймати незалежні рішення.

"Ці події ставлять під сумнів здатність Росії координувати узгоджену оборонну кампанію на всьому театрі військових дій. Російське військове командування, схоже, все більше делегує відповідальність за різні ділянки фронту в Україні різним російським командирам, тоді як влада командувача всього театру військових дій продовжує зменшуватися. Зменшення здатності Герасимова контролювати своїх командирів, ймовірно, ще більше обмежить здатність російських військових проводити узгоджені операції, що охоплюють різні зони відповідальності", – підсумували в Інституті вивчення війни.

Бунт Пригожина

Раніше ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області. За його словами, захоплені позиції в місті він залишає міноборони країни-агресора РФ.

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив, що його підрозділи готові замінити у Бахмуті найманців приватної військової компанії "Вагнер", які нібито хочуть покинути місто-фортецю.

Після цього заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що насправді РФ лише стягує "вагнерівців" під Бахмут, щоб спробувати взяти місто до 9 травня. Цими "вагнерівцями" РФ замінює штурмові загони російських десантників.

При цьому речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті та стан "вагнерівців". "Кухар Путіна" збрехав про дефіцит боєприпасів. Насправді у Бахмуті Донецької області тривають важкі бої, наголосив Череватий.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував публічне з'ясування стосунків між ватажком бандформувань ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним і міноборони країни-агресора РФ. Сварка Пригожина з міністерством оборони Росії має на меті виключно відволікання уваги, наголосив він.

Дивіться відео про те, як речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував заяву голови ПВК "Вагнера" про те, що особовий склад ПВК відійде з Бахмута 10 травня:

Вас також може зацікавити:

новини Росії війна в Україні Бахмут Рамзан Кадиров вторгнення Росії Євген Пригожин
Реклама

Головне за день

"Другого шансу цього року не буде": президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

"Другого шансу цього року не буде": президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

09:01 Україна
Після втрати Криму армія РФ пожене танки до Москви, Путіну загрожує військовий заколот - Кисельов

Після втрати Криму армія РФ пожене танки до Москви, Путіну загрожує військовий заколот - Кисельов

09:00 Ексклюзиви
Уламки "Шахеда" пробили стіну багатоповерхівки в Києві: є постраждалі

Уламки "Шахеда" пробили стіну багатоповерхівки в Києві: є постраждалі

08:57 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:01

"Україна непричетна": у ГУР пояснили, хто міг атакувати Кремль дронами

09:55

Особливо помітно у великих містах: ЗМІ розповіли, як сильно з 1 червня може зрости тариф на воду

09:44

Путін хоче створити образ "сміливця": у Мережі розповіли, хто прийматиме парад на 9 травня у Москві

09:08

Заплатити податки з доходів: кого з порушників в Україні жорстко покарають штрафом

09:01

"Другого шансу цього року не буде": президент Чехії застеріг Україну від поспішного контрнаступу

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:00

Після втрати Криму армія РФ пожене танки до Москви, Путіну загрожує військовий заколот - КисельовЕксклюзив

08:57

Уламки "Шахеда" пробили стіну багатоповерхівки в Києві: є постраждаліФотоВідео

08:46

Загадка, яка під силу лише одиницям: потрібно за 10 секунд знайти "дивних тварин" на малюнку

08:38

Ознака майбутньої громадянської війни в РФПогляд

Реклама
08:08

Українська ППО знищила 100% "Шахедів": вночі РФ запустила в бік Києва 35 дронів

08:03

РФ не може злагоджено тримати всю лінію фронту: Пригожин і Кадиров видали серйозну проблему Росії – ISWВідео

07:50

7 причин, чому аспірин незамінний в саду та городі: як приготувати ефективну підгодівлюВідео

07:35

Щоб страва не була "гумовою": як правильно солити м'ясо – 3 правила досвідчених господинь

06:58

Вночі РФ атакувала Одеську область ракетами типу Х-22: спалахнула потужна пожежа, є постраждаліФото

06:50

Вночі в Києві лунали вибухи, сили ППО збили 30 ворожих дронів: є руйнування та постраждалі

06:21

Збиття "кінджалу" над Києвом: чому це дуже важливоПогляд

03:55

Як зробити хороший туалет на дачі: спритний фокус про який не всі знають

03:20

Не встигнете подавати на стіл: супер смачна закуска за 1 хвилину, яку змітають завжди - рецептВідео

03:10

Шалений тест для геніїв: тільки люди з високим IQ можуть помітити помилку на зображенні їдальні

02:20

Навіщо класти лавровий лист у взуття: прикмета з сивої давнини

Реклама
00:51

Що робили 8 травня, що гроші в будинок весь рік магнітом притягувалися: прикмети і заборониВідео

00:15

Жінка розчарувалися в імені своєї дитини: матуся раптово вирішила змінити ім'я малечі

07 травня, неділя
23:30

Бабусина заливка творить дива: як приготувати соковите та ніжне м'ясо за 5 хвилин - шалений секретВідео

23:10

Був засуджений через карикатуру на Лукашенка: у колонії Білорусі раптово помер політв’язень-блогерВідео

22:32

Сі Цзіньпін розлютився на Путіна через збитий над Києвом "Кинджал": експерт здивував подробицямиВідео

21:55

Що робити, якщо сало не жується: спритний трюк, про який знають лише одиниці

21:46

Після контрнаступу ЗСУ ймовірні нові переговори за посередництва Китаю — WSJ

21:37

Як назавжди позбутися кульбаб: найкорисніші поради для садівників

21:16

Вуаля! Справу Прилєпіна розкрито!Погляд

21:11

"Активно готуємося": Зеленський анонсував потужну допомогу для відновлення миру в УкраїніВідео

20:53

ЗСУ підуть вперед: українські військові розповіли про підготовку контрнаступу

20:37

Чому 9 травня ніколи не можна стригти волосся: прикмети і суворі заборониВідео

20:00

В Україну мчить мокрий сніг: синоптики попередили про морозний тижденьВідео

19:51

Захарова забилася в припадку істерики після обіцянки Буданова "вбивати росіян"

19:10

"Це що, за танці? Жесть": росіяни в жаху від того, що влаштував Білан на концерті в Дубаї

19:08

У Росії ціле місто залишилось без води та електроенергії: у чому причинаВідео

18:46

Карколомна оптична ілюзія, яку можуть розгадати не всі: дізнайтеся свій характер

18:46

"РФ буде в паніці": у МО розкрили деталі підготовки контрнаступу і натякнули на терміни

18:13

Москву охопила нервозність перед 9 травня: The Guardian розповів про небувалу паніку в КремліВідео

18:12

Кадиров відправляє свої війська в "Бахмутську м'ясорубку" в "формі" від Louis Vuitton за $3 тисячіВідео

Реклама
17:36

Якщо полиці тріщать по швах: 12 способів, як розмістити речі у шафі, коли мало місця

17:32

Гіркін накинувся на Пригожина і відчув, що окупантів "скоро будуть бити"

17:09

Палив верблюдів разом із Шойгу: ексдепутатка РФ розповіла, як Путін брав участь у шаманському обрядіВідео

17:02

Дивитися Євробачення 2023 онлайн: ставки букмекерів, коли виступить Україна і новий скандалВідео

16:19

РФ посилила штурм Бахмута: Сирський розповів, що "було ухвалено оперативні рішення"ФотоВідео

16:19

У Зеленського прокоментували перепалку між Пригожиним і МО Росії

15:38

4 знаки зодіаку, яким в травні гроші будуть сипатися прямо в руки: щасливчики місяцяВідео

14:57

Окупанти в Бахмуті вбили молодого українського режисера

14:46

"Корисні ідіоти" в ЄС: угорські друзі Путіна відмивають брудні гроші РФ – ПономарьовВідео

14:29

"РФ накопичує ракети": Буданов сказав, коли окупанти планують масовано вдарити по Україні

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилкиЖіночі стрижки
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Війна з Росією
Розпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за Бахмут
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Життя
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти