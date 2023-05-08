РФ не може злагоджено тримати всю лінію фронту: Пригожин і Кадиров видали серйозну проблему Росії – ISW

Окупанти можуть бути вразливі перед контрнаступом ЗСУ. Шантаж міноборони РФ з боку Пригожина і Кадирова показав, що РФ не може координувати узгоджену оборону.

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РФ не здатна узгоджено оборонятися від контрнаступу ЗСУ на всій лінії фронту/ скрін, Facebook

Шантаж міноборони країни-агресорки Росії з боку Євгена Пригожина і Рамзана Кадирова показав серйозну проблему у російській окупаційній армії. Загарбники нездатні координувати узгоджену оборону на всій лінії фронту.

Явні проблеми у системі підпорядкування російської армії можуть вплинути на її здатність чинити опір українському контрнаступу. Про це розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) у новому звіті.

Аналітики вважають, що глава російської приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин і глава Чечні Рамзан Кадиров навмисно шантажували міноборони РФ тим, що вагнерівці можуть вийти з Бахмута, а на їхнє місце можуть прийти кадирівці. Таким чином вони намагалися вибити у російського військового командування виділення боєприпасів для найманців ПВК "Вагнер".

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Кадиров у цій ситуації міг підтримати Пригожина тому, що хотів показати нібито ефективність своїх сил на тлі нездатності Герасимова і Шойгу здобути вирішальні перемоги під час зимово-весняного наступу, і таким чином повернути втрачену прихильність російського диктатора Володимира Путіна.

Російському міноборони довелося поступитися, і було оголошено, що вагнерівцям дадуть ще озброєння і боєприпаси. В РФ пішли на це, тому що, ймовірно, перекидання кадирівців у Бахмут з інших напрямків могло становити небезпеку для оборони від українських військових на різних ділянках фронту, зазначають в ISW.

РФ не може узгоджено тримати всю лінію фронту

Вимушена необхідність Герасимова домовлятися з Пригожиним і Кадировим показала, що у системі підпорядкування в російській армії є великі проблеми. А це у свою чергу може вплинути на здатність російських окупантів чинити опір українському контрнаступу. Це показує, що РФ не здатна координувати узгоджену оборону на всій лінії фронту, зазначають аналітики ISW.

В ISW наголосили, що посада головнокомандувача повинна в принципі дозволяти Герасимову командувати будь-якими силами окупантів, які задіяні у війні проти України, і їхніми керівниками. Отже, його мали б слухати і керівники нерегулярних формувань, таких як ПВК "Вагнера" і "Ахмат". Проте нинішня ситуація показує, що Пригожин і Кадиров, очевидно, здатні приймати незалежні рішення.

"Ці події ставлять під сумнів здатність Росії координувати узгоджену оборонну кампанію на всьому театрі військових дій. Російське військове командування, схоже, все більше делегує відповідальність за різні ділянки фронту в Україні різним російським командирам, тоді як влада командувача всього театру військових дій продовжує зменшуватися. Зменшення здатності Герасимова контролювати своїх командирів, ймовірно, ще більше обмежить здатність російських військових проводити узгоджені операції, що охоплюють різні зони відповідальності", – підсумували в Інституті вивчення війни.

Бунт Пригожина

Раніше ватажок бандформувань найманців ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що виводить свої підрозділи з Бахмута Донецької області. За його словами, захоплені позиції в місті він залишає міноборони країни-агресора РФ.

Чеченський диктатор Рамзан Кадиров заявив, що його підрозділи готові замінити у Бахмуті найманців приватної військової компанії "Вагнер", які нібито хочуть покинути місто-фортецю.

Після цього заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що насправді РФ лише стягує "вагнерівців" під Бахмут, щоб спробувати взяти місто до 9 травня. Цими "вагнерівцями" РФ замінює штурмові загони російських десантників.

При цьому речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що Пригожин цинічно бреше у своїх заявах про ситуацію в Бахмуті та стан "вагнерівців". "Кухар Путіна" збрехав про дефіцит боєприпасів. Насправді у Бахмуті Донецької області тривають важкі бої, наголосив Череватий.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував публічне з'ясування стосунків між ватажком бандформувань ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним і міноборони країни-агресора РФ. Сварка Пригожина з міністерством оборони Росії має на меті виключно відволікання уваги, наголосив він.

Дивіться відео про те, як речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий прокоментував заяву голови ПВК "Вагнера" про те, що особовий склад ПВК відійде з Бахмута 10 травня:

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