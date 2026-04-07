Дрони РФ атакували два міста на Чернігівщині, палають міськрада та податкова: подробиці

За попередніми даними, є поранені. Інформація про постраждалих уточнюється.

Росія атакувала Новгород-Сіверський та Прилуки / Колаж: Главред, фото: скріншот

Коротко:

РФ атакувала Чернігівську область

Під удар потрапили Новгород-Сіверський та Прилуки

Пошкоджено адміністративні будівлі, житлові будинки та автомобілі

На місцях "прильотів" спалахнули пожежі

У вівторок, 7 квітня 2026 року, російська окупаційна армія атакувала цивільну інфраструктуру в Чернігівській області. Під удар потрапили Новгород-Сіверський, а також місто Прилуки. Спалахнули пожежі.

Як повідомив голова Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Селіверстов, близько 09:30 було зафіксовано влучання ворожої БПЛА (тип встановлюється) у центрі Новгорода-Сіверського.

"Удар припав на будівлю Державної податкової інспекції. Вибуховою хвилею пошкоджено фасади прилеглих житлових будинків та приватний автотранспорт", - зазначив він.

РФ атакувала Чернігівщину / Фото: ДержНС

За словами чиновника, станом на даний момент інформація про постраждалих уточнюється.

На місці працюють екстрені служби та правоохоронці.

РФ атакувала дроном Новгород-Сіверський / Фото: Facebook Олександр Селіверстов

Сьогодні російські війська також атакували центр Прилук у Чернігівській області.

Як пише Супільне, горить будівля міськради.

Шахеди — що про них відомо / Інфографіка: Главред ​

Удари по регіону підтвердив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні вранці агресор атакував адміністративні будівлі в Новгороді-Сіверському та Прилуках. На місці ударів – пожежі. Рятувальники та всі необхідні служби задіяні й працюють", – написав він.

За попередніми даними, є поранені. Інформація про постраждалих уточнюється.

Як писав Главред, в ніч на 7 квітня армія РФ обрушила на Дніпропетровську область хвилю ударів безпілотників. Голова Дніпропетровської ОДА Олександр Ганжа повідомив, що ворог понад 10 разів атакував чотири райони області. Найбільше постраждала Покровська громада Синельниківського району, де загорівся приватний будинок, а ще три будинки та автомобіль отримали пошкодження. Загинув 11-річний хлопчик. Жінки 31 і 61 років та 33-річний чоловік госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Крім того, російські окупанти завдали удару FPV-дроном прямо по міському автобусу в центрі Нікополя. В результаті атаки загинули щонайменше три людини, ще 12 — поранені. Удар стався в момент, коли автобус під'їжджав до зупинки. У ньому та на зупинці громадського транспорту перебували цивільні особи.

Згодом стало відомо, що кількість поранених зросла до 16. Медики госпіталізували вісім постраждалих, більшість із них перебувають у стані середньої тяжкості. Чоловіки 58, 63 та 73 років - у важкому стані.

У постраждалих осколкові поранення, переломи, мінно-вибухові травми та акубаротравми.

Про персону: В'ячеслав Чаус В'ячеслав Анатолійович Чаус (24 серпня 1977, Чернігів, Українська РСР, СРСР) — український громадсько-політичний діяч. Голова Чернігівської ОДА з 4 серпня 2021.

