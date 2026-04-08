Мінус техніка та боєприпаси: партизани завдали удару по логістиці РФ на важливому напрямку

Анна Ярославська
8 квітня 2026, 08:23
Окупанти залишилися без поставок у вирішальний момент.
Пожежа, диверсія
Знищено дві релейні шафи — ключові елементи управління рухом поїздів / Фото: t.me/atesh_ua

Коротко:

  • Партизани влаштували диверсію на залізниці
  • Під удар потрапила логістика РФ на Куп'янському напрямку
  • Ешелони з боєприпасами та технікою застрягли

Партизани АТЕШ завдали подвійного удару по залізничному постачанню російських окупантів на Куп'янському напрямку. Знищено дві релейні шафи — ключові вузли управління рухом поїздів на цьому напрямку.

Агенти руху провели одночасно дві диверсії на залізничній ділянці між Старим Осколом і Уразово.

"Удар завдано по найважливішій артерії постачання окупантів. Саме через цей коридор здійснювалася доставка боєприпасів, техніки та провізії для 138-ї окремої мотострілецької бригади та 45-го інженерно-саперного полку. Обидва підрозділи критично потребували поповнення", - йдеться в повідомленні.

Партизани стверджують, що після диверсій рух на ділянці було паралізовано.

Знищення двох шаф одночасно спричинило системний збій в управлінні, що багаторазово знижує пропускну здатність маршруту.

Удари завдано на ділянці Старий Оскол — Уразово / Фото: t.me/atesh_ua

"Ешелони з постачанням застрягли, графіки зірвані. В результаті ці підрозділи зазнали значних втрат у особовому складі та техніці — прямий наслідок того, що постачання було перерізано в потрібний момент", — зазначили агенти АТЕШ у своєму Telegram-каналі.

Мінус техніка та боєприпаси: партизани завдали удару по логістиці РФ на важливому напрямку
Куп‘янськ / Іннфографіка: Главред

Як писав Главред, 7 квітня в Росії прогриміли потужні вибухи. Після атаки дронів порт Усть-Луга в Ленінградській області охопив вогонь.

У ніч на 4 квітня в російському Тольятті Самарської області сталася масштабна пожежа в промисловому районі, де зосереджені одні з ключових хімічних підприємств РФ.

3 квітня Сили оборони України завдали ударів по ключових об'єктах російських військ на тимчасово окупованих територіях. Було уражено низку складів противника, район зосередження сил та нафтобазу окупантів, повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Вночі на 2 квітня Сили оборони України завдали результативного удару по аеродрому "Кіровське" у тимчасово окупованому Криму. Під час атаки було знищено чотири безпілотники, пункт передпольотної підготовки важких БПЛА "Оріон", літак Ан-72П та радіолокаційну станцію "Меч".

Про джерело: рух "Атеш"

Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Вже майже 100 гривень за літр: ціни на пальне в Україні різко підскочили

Великдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на свято

РФ планує наступ з нового напрямку: яка область стане головною ціллю

