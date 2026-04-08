Мінус техніка та боєприпаси: партизани завдали удару по логістиці РФ на важливому напрямку

Окупанти залишилися без поставок у вирішальний момент.

Знищено дві релейні шафи — ключові елементи управління рухом поїздів / Фото: t.me/atesh_ua

Партизани АТЕШ завдали подвійного удару по залізничному постачанню російських окупантів на Куп'янському напрямку. Знищено дві релейні шафи — ключові вузли управління рухом поїздів на цьому напрямку.

Агенти руху провели одночасно дві диверсії на залізничній ділянці між Старим Осколом і Уразово.

"Удар завдано по найважливішій артерії постачання окупантів. Саме через цей коридор здійснювалася доставка боєприпасів, техніки та провізії для 138-ї окремої мотострілецької бригади та 45-го інженерно-саперного полку. Обидва підрозділи критично потребували поповнення", - йдеться в повідомленні.

Партизани стверджують, що після диверсій рух на ділянці було паралізовано.

Знищення двох шаф одночасно спричинило системний збій в управлінні, що багаторазово знижує пропускну здатність маршруту.

Удари завдано на ділянці Старий Оскол — Уразово

"Ешелони з постачанням застрягли, графіки зірвані. В результаті ці підрозділи зазнали значних втрат у особовому складі та техніці — прямий наслідок того, що постачання було перерізано в потрібний момент", — зазначили агенти АТЕШ у своєму Telegram-каналі.

Куп'янськ

Про джерело: рух "Атеш" Атеш - військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськими татарами у вересні 2022 року внаслідок російського військового вторгнення, пише Вікіпедія.

