Росія вдарила по Дніпропетровщині: загинула дитина, є поранені

Під час атаки загинув 11‑річний хлопчик. Троє дорослих - дві жінки та чоловік - перебувають у лікарні.

Атака РФ на Дніпропетровську область 7 квітня / Колаж: Главред, фото: ГСЧС

Головне з новини:

Внаслідок атаки дронів на Дніпропетровщину загинула дитина

П’ятеро людей отримали поранення

Обстріли пошкодили будівлі та інфраструктуру

Російські війська у ніч на 7 квітня знову накрили Дніпропетровщину хвилею ударів безпілотників, спричинивши загибель дитини та поранення п’ятьох людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

За його словами, ворог понад 10 разів атакував чотири райони області. Найбільше постраждала Покровська громада Синельниківського району, де спалахнув приватний будинок, а ще три оселі та автомобіль зазнали пошкоджень.

"Загинув 11-річний хлопчик. Жінки 31 та 61 років і 33-річний чоловік госпіталізовані в стані середньої тяжкості", - розповів Ганжа.

Зазначається, що у Павлоградському районі під удар потрапили Павлоград і Богданівська громада. Там виникла пожежа, пошкоджені адмінбудівля та лінії електропередач. Поранення дістали двоє чоловіків 52 та 66 років.

На Криворіжжі, в Апостоловому, атака зруйнувала частину інфраструктури. У Нікопольському районі під обстрілами опинилися райцентр, Червоногригорівська та Марганецька громади - пошкоджені адмінбудівля, приватний будинок і авто.

Обласна влада закликає мешканців не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Згодом рятувальники виклали фото наслідків ворожої атаки по Дніпропетровщині:

Нова тактика російських ударів: думка експерта Авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що Росія нині робить ставку на атаки по Україні за допомогою "Шахедів". На його думку, це дозволяє ворогу виснажувати протиповітряну оборону та завдавати максимальних втрат, використовуючи відносно дешеві засоби ураження. "Росія й надалі нарощуватиме виробництво ударних дронів, тому Україна має готуватися до нових викликів", - підкреслює Криволап. За його оцінкою, така стратегія свідчить про прагнення противника економити ресурси, водночас завдаючи максимальної шкоди українській інфраструктурі та силам ППО.

Як раніше писав Главред, окупаційні війська країни-агресорки Росії вдарили по ринку в Нікополі. Відомо про загиблих та поранених. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

в ночі та вранці 2 квітня російські окупаційні війська завдали серії ударів по Харкову за допомогою БПЛА. Основний удар припав на Київський район міста.

російські окупанти обстріляли Сумщину. Внаслідок атак є багато постраждалих, серед них є діти. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

