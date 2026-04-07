Є загиблі, багато поранених: РФ вдарила по автобусу у центрі Нікополя

Що відомо:
- РФ вдарила дроном по автобусу у Нікополі
- Внаслідок атаки загинули троє людей
Російські окупанти вдарили FPV-дроном прямо по міському автобусу у центрі Нікополя. Внаслідок атаки загинули щонайменше три людини, ще 12 - поранені. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Удар відбувся у момент, коли автобус під'їжджав до зупинки. У ньому та на зупинці громадського транспорту були цивільні люди.
"Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах", - написав він.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що удар відбувся саме у час пік, коли люди їхали на роботу. Рятувальники та медики врятували 7 людей.
"Наші служби роблять усе, щоб врятувати кожного, хто потребує допомоги. Росія цілеспрямовано б’є по цивільних. Це не випадковість - це їхня тактика. Свідомі удари по мирних людях. Кожен такий факт документують слідчі", - наголосив Клименко.
Голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко нагадав, що росіяни раніше анонсували терор цивільних.
"Продовжують здійснювати воєнні злочини, свідомо. Для них війна - це удари по цивільних. Найбільш огидна нація на землі - росіяни", - написав Коваленко.
Згодом стало відомо про те, що кількість поранених зросла до 16. Медики госпіталізували вісім постраждалих, більшість із них перебувають у стані середньої важкості. Чоловіки 58, 63 та 73 років перебувають у важкому стані.
У постраждалих осколкові поранення, переломи, мінно-вибухові травми та акубаротравми.
Удари РФ по Україні - останні новини
Як раніше писав Главред, окупаційні війська країни-агресорки Росії вдарили по ринку в Нікополі. Відомо про загиблих та поранених. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Крім того, в ночі та вранці 2 квітня російські окупаційні війська завдали серії ударів по Харкову за допомогою БПЛА. Основний удар припав на Київський район міста.
Надаємо, що російські окупанти обстріляли Сумщину. Внаслідок атак є багато постраждалих, серед них є діти. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.
Про персону: Олександр Ганжа
Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.
