Є загиблі, багато поранених: РФ вдарила по автобусу у центрі Нікополя

Російські окупанти вдарили FPV-дроном по автобусу, коли він під'їжджав до зупинки.

РФ вдарила дроном по автобусу у Нікополі

Що відомо:

РФ вдарила дроном по автобусу у Нікополі

Внаслідок атаки загинули троє людей

Російські окупанти вдарили FPV-дроном прямо по міському автобусу у центрі Нікополя. Внаслідок атаки загинули щонайменше три людини, ще 12 - поранені. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Удар відбувся у момент, коли автобус під'їжджав до зупинки. У ньому та на зупинці громадського транспорту були цивільні люди.

"Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах", - написав він.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що удар відбувся саме у час пік, коли люди їхали на роботу. Рятувальники та медики врятували 7 людей.

"Наші служби роблять усе, щоб врятувати кожного, хто потребує допомоги. Росія цілеспрямовано б’є по цивільних. Це не випадковість - це їхня тактика. Свідомі удари по мирних людях. Кожен такий факт документують слідчі", - наголосив Клименко.

Голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко нагадав, що росіяни раніше анонсували терор цивільних.

"Продовжують здійснювати воєнні злочини, свідомо. Для них війна - це удари по цивільних. Найбільш огидна нація на землі - росіяни", - написав Коваленко.

Згодом стало відомо про те, що кількість поранених зросла до 16. Медики госпіталізували вісім постраждалих, більшість із них перебувають у стані середньої важкості. Чоловіки 58, 63 та 73 років перебувають у важкому стані.

У постраждалих осколкові поранення, переломи, мінно-вибухові травми та акубаротравми.

Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

