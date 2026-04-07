Є загиблі, багато поранених: РФ вдарила по автобусу у центрі Нікополя

Ангеліна Підвисоцька
7 квітня 2026, 10:35оновлено 7 квітня, 12:07
Російські окупанти вдарили FPV-дроном по автобусу, коли він під'їжджав до зупинки.
РФ вдарила дроном по автобусу у Нікополі / Колаж: Главред, фото: ДСНС

Що відомо:

  • РФ вдарила дроном по автобусу у Нікополі
  • Внаслідок атаки загинули троє людей

Російські окупанти вдарили FPV-дроном прямо по міському автобусу у центрі Нікополя. Внаслідок атаки загинули щонайменше три людини, ще 12 - поранені. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Удар відбувся у момент, коли автобус під'їжджав до зупинки. У ньому та на зупинці громадського транспорту були цивільні люди.

"Це був не випадковий удар. Це свідомий терор проти цивільних. Проти людей, які просто їхали у своїх справах", - написав він.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко наголосив, що удар відбувся саме у час пік, коли люди їхали на роботу. Рятувальники та медики врятували 7 людей.

"Наші служби роблять усе, щоб врятувати кожного, хто потребує допомоги. Росія цілеспрямовано б’є по цивільних. Це не випадковість - це їхня тактика. Свідомі удари по мирних людях. Кожен такий факт документують слідчі", - наголосив Клименко.

  • Удар по Нікополю 7 квітня
    Удар по Нікополю 7 квітня фото: ДСНС
Голова ЦПД при РНБО Андрій Коваленко нагадав, що росіяни раніше анонсували терор цивільних.

"Продовжують здійснювати воєнні злочини, свідомо. Для них війна - це удари по цивільних. Найбільш огидна нація на землі - росіяни", - написав Коваленко.

Згодом стало відомо про те, що кількість поранених зросла до 16. Медики госпіталізували вісім постраждалих, більшість із них перебувають у стані середньої важкості. Чоловіки 58, 63 та 73 років перебувають у важкому стані.

У постраждалих осколкові поранення, переломи, мінно-вибухові травми та акубаротравми.

Як раніше писав Главред, окупаційні війська країни-агресорки Росії вдарили по ринку в Нікополі. Відомо про загиблих та поранених. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Крім того, в ночі та вранці 2 квітня російські окупаційні війська завдали серії ударів по Харкову за допомогою БПЛА. Основний удар припав на Київський район міста.

Надаємо, що російські окупанти обстріляли Сумщину. Внаслідок атак є багато постраждалих, серед них є діти. Про це повідомляє голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Про персону: Олександр Ганжа

Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

війна в Україні вторгнення Росії Никополь атака дронів
Новий статус у Резерв+: у Міноборони надали важливе роз'яснення

Новий статус у Резерв+: у Міноборони надали важливе роз’яснення

12:37Україна
Дрони РФ атакували два міста на Чернігівщині, палають міськрада та податкова: подробиці

Дрони РФ атакували два міста на Чернігівщині, палають міськрада та податкова: подробиці

11:38Україна
РФ готує удар "Орєшніком": міста, які можуть стати ціллю

РФ готує удар "Орєшніком": міста, які можуть стати ціллю

10:55Війна
Колорадський жук і близько не підійде: що посадити поруч із картоплею

Колорадський жук і близько не підійде: що посадити поруч із картоплею

Іран висунув умови миру: США отримали таємну пропозицію з 10 пунктів — NYT

Іран висунув умови миру: США отримали таємну пропозицію з 10 пунктів — NYT

Скільки яєць треба фарбувати на Великдень: яких кольорів краще уникати

Скільки яєць треба фарбувати на Великдень: яких кольорів краще уникати

Долар раптово обвалився, а євро злетів: свіжий курс валют на 7 квітня

Долар раптово обвалився, а євро злетів: свіжий курс валют на 7 квітня

Українців попередили про різке подорожчання бензину та дизеля: коли злетять ціни

Українців попередили про різке подорожчання бензину та дизеля: коли злетять ціни

12:37

Новий статус у Резерв+: у Міноборони надали важливе роз’яснення

12:26

Житомирщину накриє справжня негода: синоптики попередили про жовтий рівень небезпеки

11:38

Дрони РФ атакували два міста на Чернігівщині, палають міськрада та податкова: подробиціФото

11:37

Які моделі iPhone незабаром перестануть отримувати оновлення: таблиця підтримки

11:05

У ЄС назріває дипломатична революція: чому блок зіткнувся з безпрецедентною кризою

Трамп шукає винного за провал в Ірані, Європа ризикує позбутись захисту - Тарас ЖовтенкоТрамп шукає винного за провал в Ірані, Європа ризикує позбутись захисту - Тарас Жовтенко
11:04

Зник на 12 років і повернувся: кіт упізнав господиню з перших секундВідео

10:55

РФ готує удар "Орєшніком": міста, які можуть стати ціллю

10:43

Випробування позаду: три знаки зодіаку, у яких життя почне налагоджуватися

10:35

Є загиблі, багато поранених: РФ вдарила по автобусу у центрі НікополяФото

10:32

Що посадити у квітні: сім квітів, які перетворять сад на яскраву казкуВідео

09:34

Росія вдарила по Дніпропетровщині: загинула дитина, є поранені

09:18

Потужні удари по РФ: порт у вогні, робота аеропортів була обмеженаВідео

09:12

Карта Deep State онлайн за 7 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:04

В Одесу суне циклон Rapunzel: синоптики попередили про різке зниження температури

08:00

Новий статус у Резерв+: кого тепер не зможуть забронювати в Україні

07:13

Невзоров: Примара Жириновського обіцяє кінець війниПогляд

06:52

Іран висунув умови миру: США отримали таємну пропозицію з 10 пунктів — NYT

05:43

Гороскоп на завтра, 8 квітня: Дівам - витрати, Тельцям - заздрість

05:09

Цінніше за золото: що СМЕРШ знайшов у лісах Прикарпаття та до чого там ГітлерВідео

04:27

Як часто насправді потрібно міняти губку для посуду: більшість людей помиляються

04:00

Тест на IQ: потрібно знайти 8 відмінностей на зображенні кролика за 45 секунд

03:30

Водіїв закликають перейти на японську систему заміни моторної оливи - причинаВідео

02:50

Artemis II наблизилася до Місяця: що відомо про найстрашніший етап місії

02:27

Перестала приховувати: Еністон похвалилася ніжними обіймами з бойфрендом

01:59

ППО РФ не впоралася: невідомі дрони атакували стратегічний об'єкт ворога

01:46

Зірка "Гаррі Поттера" стане мамою: коли малюк з’явиться на світ

01:09

Дуже серйозна дама: дружина Усика зворушила фото з дворічною донькою

01:09

Ностальгія стає модою: забутий тренд 70-х повертається на кухні у 2026

00:02

Повітряний щит стає міцнішим: Федоров поділився деталями посилення захисту неба

06 квітня, понеділок
23:57

Київ накриє різке похолодання зі снігом: температура стрімко впаде

23:49

Зібралися за третім: Федишин заінтригувала заявою про дитину

23:33

Для фанатів витончених інтриг: 7 найкращих серіалів про політику

23:30

В українців є феномен, який важко пояснити: історик розкрив нюансВідео

23:08

На Дніпро суне вологий фронт: якою буде погода найближчими днями

23:05

Не через Іран: Трамп назвав реальну причину конфлікту США та НАТО

22:30

Чому кіт кусається без причини: ветеринар назвала справжні його мотивиВідео

22:26

Зеленський анонсував вирішальний крок у сфері безпеки: що зміниться для України

21:50

Україна офіційно запропонувала Росії енергетичне перемир'я - названо дату

21:47

Не буде ні шкідників, ні бур'янів - що посадити поруч із перцемВідео

21:36

Малі грядки - великий врожай: як ефективно використовувати кожен сантиметр землі

21:31

Війна може затягнутися на десятиліття: у Раді зробили тривожну заяву

21:17

РФ накопичила „Кинджали" та балістику: експерт оцінив, чи є ризик удару на свята

20:57

Випаде сніг і вдарять сильні морози: в який регіон України повернеться зима

20:54

Помер "хрещений батько деніму" — засновник бренду Diesel Адріано Голдшмід

20:48

Похолодання з снігом мчить на Львівщину: коли будуть заморозки

20:31

Запах цвілі зникне миттєво: простий спосіб врятувати одяг після пранняВідео

20:30

"Ситуація досить важка": син тренера Луческу прибув до реанімації, що відомо

20:26

Малина дасть удвічі більше: що важливо зробити під час цвітіння

20:20

У популярної української акторки проблеми зі здоров'ям: "Ніч не спала"

19:49

Великодній кошик здорожчав: скільки доведеться викласти за базовий набір

