Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

РФ завдала удару по півдню Одещини: у порту спалахнули пожежі, є руйнування

Анна Ярославська
8 квітня 2026, 09:24
Під ударом ворожих дронів опинилася цивільна та портова інфраструктура.
Наслідки атаки дронів на Одеську область
Що відомо про наслідки атаки дронів на Одеську область 8 квітня / Колаж: Главред, фото: t.me/dsns_telegram

Коротко:

  • Росія атакувала південь Одеської області ударними дронами
  • Виникли пожежі, жертв і постраждалих немає
  • Масштаби руйнувань уточнюються

В ніч на 8 квітня 2026 року російська окупаційна армія атакувала південь Одеської області ударними безпілотниками. Постраждала цивільна та портова інфраструктура.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, в результаті атаки частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення. Пожежі ліквідовано.

відео дня

Інформація про загиблих або постраждалих поки не надходила.

У ДСНС також розповіли про наслідки атаки ударних безпілотників на Одеську область.

"В результаті ударів спалахнули пожежі на території портової інфраструктури та у складських приміщеннях. Усі осередки загоряння рятувальники оперативно ліквідували. Інформація про загиблих або постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

  Наслідки атаки дронів на Одещину 8 квітня
    Наслідки атаки дронів на Одещину 8 квітня Фото: t.me/odeskaODA, t.me/dsns_telegram
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, 7 квітня 2026 року російська окупаційна армія атакувала цивільну інфраструктуру в Чернігівській області. Під удар потрапив Новгород-Сіверський, а також місто Прилуки. Спалахнули пожежі.

У ніч на 7 квітня армія РФ обрушила на Дніпропетровську область хвилю ударів безпілотників. Загинув 11-річний хлопчик. Жінки 31 і 61 років та 33-річний чоловік госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Крім того, російські окупанти завдали удару FPV-дроном прямо по міському автобусу в центрі Нікополя. Удар стався в момент, коли автобус під'їжджав до зупинки. У ньому та на зупинці громадського транспорту були цивільні люди. Є жертви.

Вночі на 5 квітня російська армія атакувала Одесу ударними дронами. В результаті удару пошкоджено житлові будинки в Хаджибейському районі.

В результаті атаки РФ на Одесу в ніч на 6 квітня було поранено 15 осіб, загинуло — троє.

РФ готує удар "Орєшніком": які міста можуть стати ціллю

Російські окупанти готуються до удару по Україні балістичними ракетами середньої дальності комплексу "Орєшнік". Про це повідомляє моніторинговий канал єРадар.

Зазначається, що на полігоні "Капустін Яр" в Астраханській області РФ вже оснащені та готові до запуску дві ракети.

Монітори вважають, що ворог може застосувати "Орєшнік" під час масованого ракетного обстрілу або одразу після нього.

Ймовірно, удари можуть бути завдані по Львову, Києву або Староконстантинову.

"Будьте уважні, реагуйте на сигнали повітряної тривоги та бережіть себе", — йдеться в повідомленні.

Інші новини:

Про персону: Олег Кіпер

Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія.

Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема:

  • слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;
  • прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;
  • керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік).

У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Одеса Одеська область новини України новини Одеси війна Росії та України атака дронів
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Вже майже 100 гривень за літр: ціни на пальне в Україні різко підскочили

Вже майже 100 гривень за літр: ціни на пальне в Україні різко підскочили

09:32Економіка
Великдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на свято

Великдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на свято

09:00Інтерв'ю
РФ планує наступ з нового напрямку: яка область стане головною ціллю

РФ планує наступ з нового напрямку: яка область стане головною ціллю

08:34Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Новий курс валют на 8 квітня: що буде з доларом і євро

Новий курс валют на 8 квітня: що буде з доларом і євро

Китайський гороскоп на сьогодні, 8 квітня: Коням — перезавантаження, Півням — шанс

Китайський гороскоп на сьогодні, 8 квітня: Коням — перезавантаження, Півням — шанс

РФ готує удар "Орєшніком": міста, які можуть стати ціллю

РФ готує удар "Орєшніком": міста, які можуть стати ціллю

Випробування позаду: три знаки зодіаку, у яких життя почне налагоджуватися

Випробування позаду: три знаки зодіаку, у яких життя почне налагоджуватися

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

09:37

Привітання з Чистим четвергом — гарні картинки та листівки

09:32

Вже майже 100 гривень за літр: ціни на пальне в Україні різко підскочили

09:24

РФ завдала удару по півдню Одещини: у порту спалахнули пожежі, є руйнуванняФото

09:05

Яка дистанційна школа пропонує найкращу підготовку до НМТ новини компанії

09:00

Великдень – не про шашлики та кошик: Георгій Коваленко пояснив, що можна і не варто робити на свято

Трамп шукає винного за провал в Ірані, Європа ризикує позбутись захисту - Тарас ЖовтенкоТрамп шукає винного за провал в Ірані, Європа ризикує позбутись захисту - Тарас Жовтенко
08:57

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 8 квітня (оновлюється)

08:56

Життя вже не буде таким, як раніше: на три знаки зодіаку чекають зміни у квітні

08:34

РФ планує наступ з нового напрямку: яка область стане головною ціллю

08:26

Карта Deep State онлайн за 8 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Реклама
08:23

Мінус техніка та боєприпаси: партизани завдали удару по логістиці РФ на важливому напрямку

08:10

Україні доведеться шукати нові підходи: Віктор Андрусів про мобілізаціюПогляд

07:16

Трамп зупинив удари, США, Ізраїль та Іран несподівано дійшли згоди: що відомо

05:51

Гороскоп на завтра, 9 квітня: Левам - суперечка, Водоліям - виклик

05:11

Парадокс СРСР: чому в Союзі робили дорогі чавунні труби, а не дешеві пластикові

04:00

Каньє Весту заборонили в'їзд до Великої Британії

03:56

Доньку Джонні Деппа "спіймали" на прогулянці з коханою

03:52

Як гризуни проникають у будинок: топ-7 найпотаємніших місць

03:22

"Мама Венздей" Кетрін Зета-Джонс показала яскраву вишиванку

03:05

Скарби під крижаним покривом: стартує глобальна "золота лихоманка"

02:06

Нові правила стягнення боргів: Рада ухвалила закон, що зміниться для українців

Реклама
02:01

Як зупинити навалу слимаків навесні: один натуральний засіб працює краще за хімію

01:16

Відомий шоумен зізнався, чи зайняте його серце

01:01

Гра на дефіциті зброї: як Кремль може використати тиск США на Україну

00:46

"Потрібно запам'ятовувати": Lida Lee зізналася, у чому секрет її стосунків із Салемом

00:14

Мокрий сніг і заморозки повертаються: Київ охопить різке похолодання

00:06

Наталія Могилевська похвалилася новим татуюванням

07 квітня, вівторок
23:54

Чистий йоржик за лічені хвилини: простий спосіб миття та дезенфекціїВідео

23:12

Гаррі не поступається: Галкін показав своїх чарівних дітей на відпочинку в США

23:09

10 найкрутіших фільмів із легендарним Джекі Чаном

23:05

Температура впаде до мінуса: на Дніпропетровщину суне арктичне повітря

22:37

Не лише ​"до побачення"​: як правильно та красиво прощатися українськоюВідео

22:14

Сірий одяг знову сяє білизною: простий трюк із звичайним інгредієнтом із кухніВідео

21:56

Іглесіас повністю показав свого молодшого сина та його невеличке досягненняВідео

21:51

"Не можу в це повірити": Трамп публічно зізнався в симпатії до Орбана

21:36

Одним поливом - захист полуниці від шкідників і кореневих гнилей

21:25

Скільки насправді можна зберігати варені яйця та як зрозуміти, що вони зіпсувалися

21:12

Пішов з життя Мірча Луческу — колишній тренер "Шахтаря" та "Динамо"

20:54

План "Б" окупантів під Покровськом: ворог змістив акцент атак після провалу

20:48

Що не можна говорити дитині під час істерики - це руйнує її емоційний стан

20:12

Кіану Рівз вивів подругу у світ: як зараз виглядає параВідео

Реклама
20:09

Військовий збір буде і після війни: Рада визначила, скільки років ще платити

20:02

Венс звинуватив Україну у втручанні у вибори в двох країнах: про що йдеться

19:58

Чи дозволено працювати після Великодня: відповідь священника

19:33

Почався "плач лози": чим обробити виноград від хвороб та приморозків навесніВідео

19:29

Де насправді потрібно зберігати вершкове масло: більшість досі робить помилку

19:05

У РФ назріває соціальний вибух: прогноз масових заворушень проти ПутінаВідео

18:53

"Цієї ночі загине ціла цивілізація": Трамп зробив гучну заяву

18:50

Ожина прокинеться і віддячить урожаєм: простий весняний лайфхак

18:37

"Віктор допоміг нам зрозуміти": як Орбан пропонує помирити Україну та РФ — Венс

18:36

Вріже -3 та піде сніг: на Україну насувається різке похолодання

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регіони
Новини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини Рівного
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Великдень 2026
Чому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилинЧи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паски
Рецепти
ЗакускиСвяткове менюСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти