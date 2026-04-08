РФ завдала удару по півдню Одещини: у порту спалахнули пожежі, є руйнування

Під ударом ворожих дронів опинилася цивільна та портова інфраструктура.

Що відомо про наслідки атаки дронів на Одеську область 8 квітня

Коротко:

Росія атакувала південь Одеської області ударними дронами

Виникли пожежі, жертв і постраждалих немає

Масштаби руйнувань уточнюються

В ніч на 8 квітня 2026 року російська окупаційна армія атакувала південь Одеської області ударними безпілотниками. Постраждала цивільна та портова інфраструктура.

Як повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, в результаті атаки частково зруйновано складську будівлю та господарське приміщення. Пожежі ліквідовано.

Інформація про загиблих або постраждалих поки не надходила.

У ДСНС також розповіли про наслідки атаки ударних безпілотників на Одеську область.

"В результаті ударів спалахнули пожежі на території портової інфраструктури та у складських приміщеннях. Усі осередки загоряння рятувальники оперативно ліквідували. Інформація про загиблих або постраждалих не надходила", - йдеться у повідомленні.

Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, 7 квітня 2026 року російська окупаційна армія атакувала цивільну інфраструктуру в Чернігівській області. Під удар потрапив Новгород-Сіверський, а також місто Прилуки. Спалахнули пожежі.

У ніч на 7 квітня армія РФ обрушила на Дніпропетровську область хвилю ударів безпілотників. Загинув 11-річний хлопчик. Жінки 31 і 61 років та 33-річний чоловік госпіталізовані у стані середньої тяжкості.

Крім того, російські окупанти завдали удару FPV-дроном прямо по міському автобусу в центрі Нікополя. Удар стався в момент, коли автобус під'їжджав до зупинки. У ньому та на зупинці громадського транспорту були цивільні люди. Є жертви.

Вночі на 5 квітня російська армія атакувала Одесу ударними дронами. В результаті удару пошкоджено житлові будинки в Хаджибейському районі.

В результаті атаки РФ на Одесу в ніч на 6 квітня було поранено 15 осіб, загинуло — троє.

РФ готує удар "Орєшніком": які міста можуть стати ціллю

Російські окупанти готуються до удару по Україні балістичними ракетами середньої дальності комплексу "Орєшнік". Про це повідомляє моніторинговий канал єРадар.

Зазначається, що на полігоні "Капустін Яр" в Астраханській області РФ вже оснащені та готові до запуску дві ракети.

Монітори вважають, що ворог може застосувати "Орєшнік" під час масованого ракетного обстрілу або одразу після нього.

Ймовірно, удари можуть бути завдані по Львову, Києву або Староконстантинову.

"Будьте уважні, реагуйте на сигнали повітряної тривоги та бережіть себе", — йдеться в повідомленні.

Інші новини:

Про персону: Олег Кіпер Олег Олександрович Кіпер (нар. 1 травня 1980, Тимкове, Одеська область) — голова Одеської обласної військової адміністрації з 30 травня 2023 року, заслужений юрист України, кандидат юридичних наук, повідомляє Вікіпедія. Розпочав свою кар'єру в органах прокуратури в 2001 році. Згодом він обіймав різні посади, зокрема: слідчого в Котовській міжрайонній прокуратурі;

прокурора відділу в Генеральній прокуратурі України;

керівника Київської міської прокуратури (з 2020 по 2023 рік). У 2014 році Олег Кіпер підпав під люстрацію, але пізніше, у 2019 році, він домігся через суд скасування цього рішення. З 2021 року він має звання заслуженого юриста України.

