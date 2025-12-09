РФ може перемогти без окупації: Тука попередив про нову стадію тиску Кремля

Україна може повторити сценарії Білорусі та Грузії.

Путін може зупинитися на поточній лінії фронту і переключитися на "м'яку силу"

Війна продовжиться на дипломатичному, економічному, інформаційному та фінансовому фронтах

Кремль уже вбудовує свої умови в "мирні плани"

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації та ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Георгій Тука заявив, що навіть у разі паузи на фронті Україна зіштовхнеться із загрозою відновлення російського впливу в політичному та інформаційному форматі.

За його словами, у сучасному світі військова компонента визначає лише 20% успіху, решта залежить від "м'якої сили".

"Перемога Москви зовсім не означає, що Росія окупує всю Україну, тому що Путін може погодитися зупинитися на нинішній лінії фронту", - сказав Тука в коментарі Главреду.

Він вважає, що навіть якщо активні бойові дії призупиняться, війна на економічному, фінансовому, дипломатичному та інформаційному фронтах триватиме і навіть набиратиме обертів.

"Просто тепер будуть волати не "Путін, прийди!", а "Мир за будь-яку ціну!", "Україна - нейтральна країна" і "Поверніть нам російську мову і російську православну церкву!". Усе це починається вже зараз. І недарма Путін почав проштовхувати свої "хотілки" у всілякі "мирні плани". Усе це може закінчитися встановленням в Україні проросійської влади, яка юридично не матиме ознак окупації, але буде стовідсотково залежати від "братнього російського народу", - пояснив Тука.

Як приклад він навів Білорусь.

"Хіба вона окупована Росією? Ні. Але навряд чи знайдеться хоча б одна притомна людина, яка скаже, що Білорусь є суверенною та незалежною країною. Інший приклад - Грузія. Ще десять років тому ніхто й уявити не міг, що завдяки "м'якій силі" Грузія з демократичної держави перетвориться на стадо проросійських баранів", - сказав ексголова Луганської ОВА.

Як писав Главред, президент України Володимир Зеленський стикається зі зростаючим тиском з боку США. Вашингтон вимагає від нього погодитися з великими територіальними та іншими поступками в мирному плані президента Дональда Трампа. За даними американського видання Axios, переговори зосередилися на двох питаннях:

вимогу Росії про те, щоб Україна поступилася всім Донбасом (включно з частинами, які не контролює РФ);

прохання України про надійні гарантії безпеки з боку США для запобігання майбутньої російської агресії.

Увечері 7 грудня президент США Дональд Трамп заявив, що Кремль нібито погодився на "мирний план". При цьому президент України Володимир Зеленський навіть не читав його.

8 грудня Зеленський заявив, що радники з національної безпеки України та європейських країн продовжать роботу над останньою версією "мирного плану", яку планують завершити вже у вівторок.

Глава держави підтвердив, що американська пропозиція зазнала змін: кількість пунктів скоротили з 28 до 20, а ключові питання - територій, повоєнного відновлення і гарантій безпеки - поки не вирішено.

Як писав Главред, війна Росії проти України може завершитися до кінця 2025 року або до березня 2026-го. Про це повідомив нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР із нацбезпеки і оборони Федір Веніславський.

За його словами, не змінював свою попередню позицію, озвучену ще у вересні, щодо можливого завершення війни до кінця 2025 року.

"Ба більше, те, що сталося: ультиматум і спроби швидко досягти якогось результату, підтверджує, що я маю рацію. Якщо вже такі дії відбуваються, то це свідчить про те, що наші американські партнери хочуть докласти максимум зусиль для того, щоб зупинити війну", - зазначив нардеп.

