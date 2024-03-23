"РФ може продовжити удари по енергосистемі України": в ISW назвали мету окупантів

Російські загарбники намагаються використати на свою користь те, що через затримки із допомогою від західних партнерів Україна не може зміцнити своє ППО.

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РФ може продовжити удари по енергосистемі України, кажуть в ISW/ колаж: Главред, фото: ДСНС Івано-Франківської області, УНІАН, міноборони РФ

Країна-агресорка Росія здійснила нові атаки на енергосистему України, тому що мала на меті таким чином підірвати оборонно-промисловий потенціал нашої держави.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Також вони зазначили, що загарбники навмисно б’ють по енергосистемі й намагаються її знищити, користуючись тим, що в України є дефіцит зенітно-ракетних комплексів для відбиття атаки.

Російські окупанти у ніч на 21 і 22 березня провели найбільшу серію комбінованих ракетно-дронових ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури – настільки сильних ударів ще не було від початку повномасштабного вторгнення.

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Аналітики зазначили, що удари окупантів по українських енергетичних об'єктах можуть мати на меті підірвати український оборонно-промисловий потенціал. При цьому країна-агресорка Росія хоче використати дефіцит українських зенітно-ракетних комплексів й спробувати зруйнувати українську енергосистему.

В ISW наголосили, що російським окупантам не вдалося зруйнувати українську енергосистему під час масованих ударів у ніч на 22 березня. Але, за словами аналітиків, росіяни можуть мати на меті продовжити інтенсивні удари по енергетичній інфраструктурі України в наступних серіях ударів.

Також експерти зазначають, що РФ може завдавати ударів, намагаючись скористатися постійними затримками Заходу в наданні Україні допомоги. Затримка допомоги від західних партнерів дуже обмежує можливості української системи протиповітряної оборони, і РФ може спробувати використати це на свою користь.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Атака по енергосистемі України у ніч на 22 березня

У ніч на 22 березня РФ била ракетами і дронами по Україні. Були вибухи у Харкові, Дніпрі, Запоріжжі, та інших населених пунктах. Зокрема, РФ завдала 12 ракетних ударів по Запоріжжю – було атаковано об'єкт інфраструктури та будинки.

Пізніше стало відомо, що РФ вдарила ракетами по дамбі ДніпроГЕС – найбільшій ГЕС України. На станції спалахнула пожежа.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що РФ вночі випустила 60 "Шахедів" та 90 ракет різних типів. У Повітряних силах розповіли, що сили ППО знищили 92 повітряні цілі зі 151 – збито 55 "Шахедів" і 37 ракет. Зазначається, що у ніч на 22 березня російські окупанти завдали комбінованого ракетно-авіаційного удару по об'єктах критичної інфраструктури України.

У МВС розповіли, що є загиблі та безвісти зниклі. Під ударами ворога були Запоріжжя, Хмельницька, Одеська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Вінницька та інші області.

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