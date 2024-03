"РФ може продовжити удари по енергосистемі України": в ISW назвали мету окупантів

Країна-агресорка Росія здійснила нові атаки на енергосистему України, тому що мала на меті таким чином підірвати оборонно-промисловий потенціал нашої держави.

До такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW). Також вони зазначили, що загарбники навмисно б’ють по енергосистемі й намагаються її знищити, користуючись тим, що в України є дефіцит зенітно-ракетних комплексів для відбиття атаки.

Російські окупанти у ніч на 21 і 22 березня провели найбільшу серію комбінованих ракетно-дронових ударів по об'єктах української енергетичної інфраструктури – настільки сильних ударів ще не було від початку повномасштабного вторгнення.

Аналітики зазначили, що удари окупантів по українських енергетичних об'єктах можуть мати на меті підірвати український оборонно-промисловий потенціал. При цьому країна-агресорка Росія хоче використати дефіцит українських зенітно-ракетних комплексів й спробувати зруйнувати українську енергосистему.

В ISW наголосили, що російським окупантам не вдалося зруйнувати українську енергосистему під час масованих ударів у ніч на 22 березня. Але, за словами аналітиків, росіяни можуть мати на меті продовжити інтенсивні удари по енергетичній інфраструктурі України в наступних серіях ударів.

Також експерти зазначають, що РФ може завдавати ударів, намагаючись скористатися постійними затримками Заходу в наданні Україні допомоги. Затримка допомоги від західних партнерів дуже обмежує можливості української системи протиповітряної оборони, і РФ може спробувати використати це на свою користь.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.