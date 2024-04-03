Населені пункти 'стерті вщент': офіцер розкрив тактику РФ на 'гарячому' напрямку

Новопавлівський напрямок є одним із найзапекліших на фронті, оскільки армія РФ постійно штурмує кілька населених пунктів, розповів Сергій Воронов.

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Росіяни використовують тактику роботи "двійками" на Новопавлівському напрямку / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, 37 окрема бригада морської піхоти

Новопавлівський напрямок наразі є одним з найнапруженіших та найгарячіших на фронті. Сили оборони продовжують відбивати атаки окупантів в районі Новомихайлівки та Урожайного та проводять контратаки. Про це розповів офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов в ефірі "Суспільне. Студія".

"Одним із найгарячіших є саме Новопавлівський напрямок, де росіяни фактично без зупину штурмують кілька населених пунктів. Це стосується Новомихайлівки, Георгіївки, яка стоїть фактично на шляху в бік Курахового. Також це Невельське, Красногорівка, які штурмують з півдня. Це так само стосується Первомайського, де без зупину цілодобово росіяни проводять штурмові дії. Проте Сили оборони активно застосовують в тому числі контратаки для того, щоб задавати якомога більше втрат росіянам і не допускати втрат тих чи інших позицій", - зазначив військовий.

За його словами, росіяни використовують тактику роботи "двійками", коли два солдати розбігаються та намагаються непомітно пройти повз позиції ЗСУ. Ця тактика "дуже ефективна", але не приносить значних результатів для окупантів.

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"Дуже широко використовується росіянами, зокрема, біля населених пунктів. З того, що залишилося від населених пунктів, оскільки самі населені пункти фактично стерті вщент. Вони активно використовують цю тактику, проте такого великого результату їм вона поки не приносить", - наголосив Воронов.

Офіцер зауважив, що на Новопавлівському напрямку воює різноманітний військовий контингент РФ. Воронов розповів, що за найбільших присутні такі підрозділи, як "Оплот", "п'ятнашка" та "ДНРівський" підрозділ тероборони, а також багато кадрових військових.

"Там дуже різноманітний контингент зараз: від кадрових військових і до "ДНРівських" підрозділів, які є так чи інакше мотивовані та воюють з 2014 року", - додав він.

Водночас Воронов підкреслив, що у полон часто потрапляють залишки розбитих на полі бою підрозділів. Деякі з окупантів здаються, оскільки не бажають воювати.

"Тут зустрічаються мобілізовані, яких просто військкомати мобілізували, зустрічаються ті, які прийшли за гроші воювати, також дуже багато зустрічаються тих, які хотіли просто вийти з в'язниці. От і вся мотивація нав'язування так званого "русского міра" на українській землі", - пояснив військовий.

Що відомо про "Легіон Свободи"? "Легіон Свободи" — комбатантське об'єднання усіх членів партії ВО "Свобода" які в складі Збройних Сил України, Національної гвардії, спецпідрозділів МВС та добровольчих батальйонів беруть участь у Російсько-українській війні. Створене у лютому 2015 рішенням XXX З'їзду ВО "Свобода", пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - наступ росіян на Новомихайлівку

Нагадаємо, речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій зазначив, що найактивнішим є Новопавлівський напрямок. Ворог націлився на Новомихайлівку, Георгіївку, Перемогу і Красногорівку та перекидає туди свої сили.

Також ЗСУ у Новомихайлівці використовують FPV-безпілотники та касетні боєприпаси, що ускладнює просування російських військ.

Як повідомляв Главред, на Донеччині українські захисники відбили штурм російських окупантів із бронетехнікою. Бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ вдало утилізували ворожу техніку, яка була кинута на штурм їхніх позицій у районі Новомихайлівки.

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