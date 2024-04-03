УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Росія перейде до великого наступу у другій половині 2024-го: експерт назвав напрямки

Руслана Заклінська
3 квітня 2024, 23:00
Наразі російські війська намагаються створити буфер безпеки біля Іванівського на Бахмутському напрямку, сказав Олександр Коваленко.
Росія перейде до великого наступу у другій половині 2024-го: експерт назвав напрямки
Росія планує дві наступальні операції у 2024 році / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, 31 окрема механізована бригада

Росія готується до масштабного наступу. Окупанти можуть здійснити щонайменше дві наступальні операції у другій половині 2024 року - на Часів Яр та Куп'янськ. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо".

"Якщо говорити про можливості російських окупаційних військ, то протягом 2024 року вони дійсно планують перейти в наступ. Ймовірно, у другій половині року. Те, що ми сьогодні можемо спостерігати біля Часового Яру, ще не пік їхніх наступальних можливостей. Саме на другу половину 2024 року вони планують влаштувати як мінімум дві наступальні операції - на Часів Яр та Купʼянськ", - зазначив Коваленко.

За його словами, другорядною ціллю для росіян буде лінія від Марʼїнки на Вугледар. Також окупанти спробують просуватись в Запорізькій області, зокрема в районі Роботиного.

відео дня

Коваленко зауважив, що зараз російські війська намагаються створити буфер безпеки біля Іванівського на Бахмутському напрямку.

"Сьогодні окупанти біля Часового Яру намагаються сформувати умови для великого наступу. Зокрема, захоплення Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Особливо це стосується Кліщіївки та Андріївки, адже таким чином вони намагаються створити для себе буфер безпеки для свого південного флангу з Іванівського", - додав експерт.

Хто такий Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, РФ нарощує зусилля для окупації Донецької, Луганської областей та реалізації планів стосовно Запорізької. На Бахмутському російські війська штурмують Богданівку, Кліщіївку, Андріївку та Іванівське, розповів комбат Юрій Федоренко.

Також на Новопавлівському напрямку тривають жорсткі бої. ЗСУ продовжують відбивати атаки окупантів біля Новомихайлівки та Урожайного, а також здійснюють контратаки. Офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов відзначив, що ворог застосовує тактику "двійок", але вона не приносить значних результатів.

Крім цього, офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк повідомив, що російські війська намагаються захопити Часів Яр на Донеччині. Проте українська армія робить все можливе, щоб не допустити наближення ворога до міста.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні російські військові Олександр Коваленко війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Україна "чітко розуміє" плани РФ: Зеленський відреагував на призов 300 тис. росіян

Україна "чітко розуміє" плани РФ: Зеленський відреагував на призов 300 тис. росіян

23:59 Україна
Росія перейде до великого наступу у другій половині 2024-го: експерт назвав напрямки

Росія перейде до великого наступу у другій половині 2024-го: експерт назвав напрямки

23:00 Україна
У Ростові пролунала серія вибухів: спалахнула пожежа біля зернового терміналу

У Ростові пролунала серія вибухів: спалахнула пожежа біля зернового терміналу

20:35 Світ
Всі головні новини

Популярне

Уже в Путіна на підписі: у Філіпа Кіркорова почалися серйозні проблеми 9366

Уже в Путіна на підписі: у Філіпа Кіркорова почалися серйозні проблеми

Чому в американських домівках немає пральних машин 7395

Чому в американських домівках немає пральних машин

Три смерті поспіль: дружина путініста Пєвцова занедбала себе і майже не виходить із дому 6726

Три смерті поспіль: дружина путініста Пєвцова занедбала себе і майже не виходить із дому

Там справжнє пекло : війська РФ прориваються до стратегічного міста - офіцер НГУ 4636

Там "справжнє пекло": війська РФ прориваються до стратегічного міста - офіцер НГУ

Останні новини

00:13

Відома блогерка-мільйонниця змінила зачіску: який тепер вона має вигляд

00:07

У Раміни Есхакзай з'явився новий бойфренд

03 квітня, середа
23:59

Україна "чітко розуміє" плани РФ: Зеленський відреагував на призов 300 тис. росіян

23:33

Вибиватиме війська Путіна з України: зірковий репер розповів, як воює з РФ

23:20

Оля Цибульська вперше зізналася, чому насправді перестала співати з Дзідзьо

Росія до літа в змозі зібрати сили і почати наступ на Київ – генерал РоманенкоРосія до літа в змозі зібрати сили і почати наступ на Київ – генерал Романенко
23:06

Колишнього тренера "Динамо" побили фанати в іншій країні - ЗМІ

23:00

Росія перейде до великого наступу у другій половині 2024-го: експерт назвав напрямки

22:57

Колишній чоловік Трінчер різко розкритикував Машу Єфросиніну: у чому він її звинуватив

22:46

Жураковська розповіла про свою подругу-путіністку з МаріуполяВідео

Реклама
22:20

Як правильно обрізати кущі малини навесні: поради, які станут у нагоді

22:19

Стефанчук пояснив, коли Рада голосуватиме за законопроєкт про мобілізацію

21:52

"Не має бути переможців і переможених": Китай зробив скандальну заяву про війну

21:41

Арсен Мірзоян різко "закусився" з хейтерами щодо "розваг" на концертах під час війни

21:37

Кремль радіє заявам Порошенка щодо проведення виборів – Гладких

21:25

Який хліб не можна їсти 4 квітня, щоб не було безгрошів'я: прикмети

21:02

Король Чарльз III виставив королеву Каміллу перед підданими в незвичному світлі

20:43

Як пробити дуже сильне засмічення в трубі: що робити, щоб вирішити проблему

20:35

У Ростові пролунала серія вибухів: спалахнула пожежа біля зернового терміналу

20:34

Як прибрати нагар зі сковороди зовні: легкий і робочий спосібВідео

19:59

"Іде боротьба за кожен будинок": комбат назвав ключову ціль РФ на Донеччині

Реклама
19:41

2 градуси тепла, шалений вітер і дощі: в Україні буде найхолодніший день місяця

19:10

Удар по виробництву "Шахедів", як кавова чашка холодної води у спекотний деньПогляд

18:57

Кусай лікті, Мурате: ексдружина Налчаджиоглу засвітилася в "бікіні помсти"

18:53

"Війна нікого не омине": військовий емоційно висловився про мобілізацію з 25 років

18:46

Що не можна садити з капустою: прості, але дуже потрібні поради для дачниківВідео

18:43

Податок на авто: хто з українців зобов'язаний його сплачувати і коли

18:39

"Посилена оборона міста": Синєгубов розповів про загрозу РФ "захопити Харків"

18:19

Різко змінили ціни на основний елемент борщового набору: що сталося

17:40

Кулеба зробив гучну заяву щодо Patriot для України

17:32

"Знайшли з синцями на голові та наркотиками": у путініста Тіматі траур

17:24

Жорстокі бої під Мар'їнкою: відкрито збір на дрони для 206-го батальйону військ ТРО

17:15

"Знищені та на ремонті": у ГУР розповіли, скільки винищувачів залишилось у Росії

16:48

Макрон тисне на Байдена та Шольца: у WSJ розкрили їх позицію щодо РФ

16:46

Дзеркальна дата 04.04.2024: що не можна робити і як загадати бажання

16:39

Населені пункти "стерті вщент": офіцер розкрив тактику РФ на "гарячому" напрямку

16:32

"Я не горда": Маша Єфросиніна назвала ціну, за яку дасть себе погладити

16:13

Навіщо в церкві дзвонять дзвони: їх використовують у 3 випадках

16:10

Навіть на повідомлення не відповідає: Вікторія Смеюха з "НЕАНГЕЛІВ" народила первістка

15:57

Лілія Ребрик змінила імідж після народження третьої дитиниВідео

15:57

Зеленський жорстко відповів на засудження Заходу ударів по російським НПЗ

Реклама
15:53

Обсяг 188 млн євро: Фінляндія дасть новий пакет військової допомоги Україні

15:51

Важливий, але забутий: для чого потрібен "таємний" люк у пральній машиніВідео

15:48

Астаф'єва набрала 10 кілограмів і показала, що робить із ними

15:36

Що буде, якщо вас укусив кліщ: яка небезпека для життя

15:29

Хто з українців може завчасно піти на пенсію: поради чиновників

15:17

РФ готує нову хвилю мобілізації: Зеленський назвав дату і розкрив наміри Кремля

15:06

Три смерті поспіль: дружина путініста Пєвцова занедбала себе і майже не виходить із дому

14:45

В НАТО анонсували новий формат допомоги Україні: що він передбачає

14:36

Відома світська журналістка назвала "найзашкварнішу" українську зірку

14:17

"Провалий в Москве": з'явилася смішна пародія на скандальне інтерв'ю Повалій у РФ

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти