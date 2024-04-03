Росія перейде до великого наступу у другій половині 2024-го: експерт назвав напрямки

Наразі російські війська намагаються створити буфер безпеки біля Іванівського на Бахмутському напрямку, сказав Олександр Коваленко.

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Росія планує дві наступальні операції у 2024 році / Колаж: Главред, фото: 71 окрема єгерська бригада Десантно-штурмових військ ЗС України, 31 окрема механізована бригада

Росія готується до масштабного наступу. Окупанти можуть здійснити щонайменше дві наступальні операції у другій половині 2024 року - на Часів Яр та Куп'янськ. Про це розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в ефірі "Еспресо".

"Якщо говорити про можливості російських окупаційних військ, то протягом 2024 року вони дійсно планують перейти в наступ. Ймовірно, у другій половині року. Те, що ми сьогодні можемо спостерігати біля Часового Яру, ще не пік їхніх наступальних можливостей. Саме на другу половину 2024 року вони планують влаштувати як мінімум дві наступальні операції - на Часів Яр та Купʼянськ", - зазначив Коваленко.

За його словами, другорядною ціллю для росіян буде лінія від Марʼїнки на Вугледар. Також окупанти спробують просуватись в Запорізькій області, зокрема в районі Роботиного.

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Коваленко зауважив, що зараз російські війська намагаються створити буфер безпеки біля Іванівського на Бахмутському напрямку.

"Сьогодні окупанти біля Часового Яру намагаються сформувати умови для великого наступу. Зокрема, захоплення Іванівського, Богданівки, Кліщіївки та Андріївки. Особливо це стосується Кліщіївки та Андріївки, адже таким чином вони намагаються створити для себе буфер безпеки для свого південного флангу з Іванівського", - додав експерт.

Хто такий Олександр Коваленко Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

Війна в Україні - ситуація на фронті

Як повідомляв Главред, РФ нарощує зусилля для окупації Донецької, Луганської областей та реалізації планів стосовно Запорізької. На Бахмутському російські війська штурмують Богданівку, Кліщіївку, Андріївку та Іванівське, розповів комбат Юрій Федоренко.

Також на Новопавлівському напрямку тривають жорсткі бої. ЗСУ продовжують відбивати атаки окупантів біля Новомихайлівки та Урожайного, а також здійснюють контратаки. Офіцер "Легіону Свободи" Сергій Воронов відзначив, що ворог застосовує тактику "двійок", але вона не приносить значних результатів.

Крім цього, офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк повідомив, що російські війська намагаються захопити Часів Яр на Донеччині. Проте українська армія робить все можливе, щоб не допустити наближення ворога до міста.

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