Україна 'чітко розуміє' плани РФ: Зеленський відреагував на призов 300 тис. росіян

Україна чітко розуміє наміри Росії щодо мобілізації військових. На будь-які операції окупантів має бути сильна відповідь. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.
"Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що збиратимуть солдатів у свою армію. І в нас, у нас усіх, у наших партнерів має бути сильна відповідь на російські операції - будь-які російські операції", - наголосив президент.
За його словами, в України разом з партнерами з'явився "історичний шанс" для подолання "російського реваншизму". Цим шансом потрібно скористатися "заради надійної безпеки для наших дітей".
"Поступово плануємо нашу роботу з партнерами на найближчі місяці – і травень, і червень мають стати часом активності заради України, заради того, щоб досягти наших завдань у цій війні", - зазначив глава держави.
Також президент заслухав доповідь головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Головком ЗСУ надав докладну і тривалу інформацію про дії українських війскових на ключових напрямках, захист та зміцнення позицій. Водночас Зеленський обговорив з Сирським ключові плани оборонних та активних дій на найближчий час.
Мобілізація в Росії (з 2022)
Мобілізацію в Росії було оголошено 21 вересня 2022 року під час вторгнення Росії в Україну і незабаром після контрнаступу Збройних сил України, який призвів до деокупації всієї території Харківської області на захід від річки Оскол.У 2023 році російська влада продовжила вербування за контрактом в армію, що воює, попутно посилюючи законодавство для набору в неї, повідомляє "Вікіпедія".
Мобілізація в РФ - плани щодо наступу росіян
Нагадаємо, президент України повідомив, що Росія готується мобілізувати до 1 червня 2024 року додатково 300 тисяч військових. Водночас Україна не планує мобілізувати 500 тисяч новобранців у цьогоріч.
Також військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що Росія готується до масштабного наступу у другій половині 2024 року. Окупанти планують провести щонайменше дві наступальні операції - на Часів Яр та Куп'янськ.
Як повідомляв Главред, російські окупанти навряд чи зможуть здійснити масштабний наступ по всій лінії фронту. Військовий експерт Олексій Мельник з Центру Разумкова вважає, що, ймовірно, може відбутися спроба прориву на одному з напрямків.
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