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Україна "чітко розуміє" плани РФ: Зеленський відреагував на призов 300 тис. росіян

Руслана Заклінська
3 квітня 2024, 23:59
В України спільно з партнерами з’явився "історичний шанс", щоб "зламати російський реваншизм", і цим шансом треба скористатися, заявив президент.
Україна 'чітко розуміє' плани РФ: Зеленський відреагував на призов 300 тис. росіян
Зеленський висловився про плани РФ мобілізувати 300 тисяч солдатів / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua, ua.depositphotos.com

Україна чітко розуміє наміри Росії щодо мобілізації військових. На будь-які операції окупантів має бути сильна відповідь. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

"Чітко розуміємо, до чого готуються в Росії, що вони хочуть, під що збиратимуть солдатів у свою армію. І в нас, у нас усіх, у наших партнерів має бути сильна відповідь на російські операції - будь-які російські операції", - наголосив президент.

За його словами, в України разом з партнерами з'явився "історичний шанс" для подолання "російського реваншизму". Цим шансом потрібно скористатися "заради надійної безпеки для наших дітей".

відео дня

"Поступово плануємо нашу роботу з партнерами на найближчі місяці – і травень, і червень мають стати часом активності заради України, заради того, щоб досягти наших завдань у цій війні", - зазначив глава держави.

Також президент заслухав доповідь головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського. Головком ЗСУ надав докладну і тривалу інформацію про дії українських війскових на ключових напрямках, захист та зміцнення позицій. Водночас Зеленський обговорив з Сирським ключові плани оборонних та активних дій на найближчий час.

Мобілізація в Росії (з 2022)

Мобілізацію в Росії було оголошено 21 вересня 2022 року під час вторгнення Росії в Україну і незабаром після контрнаступу Збройних сил України, який призвів до деокупації всієї території Харківської області на захід від річки Оскол.У 2023 році російська влада продовжила вербування за контрактом в армію, що воює, попутно посилюючи законодавство для набору в неї, повідомляє "Вікіпедія".

Мобілізація в РФ - плани щодо наступу росіян

Нагадаємо, президент України повідомив, що Росія готується мобілізувати до 1 червня 2024 року додатково 300 тисяч військових. Водночас Україна не планує мобілізувати 500 тисяч новобранців у цьогоріч.

Також військовий експерт Олександр Коваленко розповів, що Росія готується до масштабного наступу у другій половині 2024 року. Окупанти планують провести щонайменше дві наступальні операції - на Часів Яр та Куп'янськ.

Як повідомляв Главред, російські окупанти навряд чи зможуть здійснити масштабний наступ по всій лінії фронту. Військовий експерт Олексій Мельник з Центру Разумкова вважає, що, ймовірно, може відбутися спроба прориву на одному з напрямків.

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