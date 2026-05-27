РФ накопичує ракети, масований удар може бути скоро - генерал назвав терміни

Росіяни знають про проблему української ППО і хочуть скористатися цим.

РФ може готуватися до нового обстрілу

Що сказав Романенко:

Новий масований удар РФ може нанести до 7 днів

РФ накопичує балістичні ракети, бо Україна має проблеми з їх збиттям

У Росії залишилося близько десятка ракет "Орєшнік"

Країна-агресорка Росія може знову масовано атакувати Україну вже за тиждень. Про це в етері Ранок.LIVE розповів генерал-лейтенант, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко.

За його словами, зараз ворог нарощує кількість балістики, щоб вдарити нею по Україні. А все тому, що РФ знає про проблеми ЗСУ зі збиттям саме цього типу зброї.

Оскільки в України є нестача антибалістичних ракет для ППО, противник хоче цим скористатися і буде готовий повторити удар аналогічного масштабу до 7 днів.

"Це може бути десь через тиждень після такого удару, плюс-мінус декілька днів", - наголосив Романенко.

Чи може РФ знову атакувати Україну "Орєшніком"

Експерт зауважив, що за різними оцінками розвідок, у росіян наразі є до 10 ракет "Орєшнік". При цьому визначити, чи буде ворог бити ними по Україні у найближчий час складно.

Наразі РФ випустила 4 ракети "Орєшнік", інтервал між 1 та 2 був приблизно рік, а між 2 і 3 та 4 - вже пів року.

Яка ціль масованих ударів РФ по Україні - думка експерта

Главред писав, що за словами військового експерта Олега Жданова, можливість повторів масованих ударів по Україні існує. Але інтервал між такими ударами може бути більшим.

Експерт також звернув увагу, що під час останньої масованої атаки ракети налітали на Київ одночасно з різних напрямків, що значно ускладнило роботу української системи ППО. Тому основним завданням удару був не стільки військовий ефект, скільки психологічний і політичний тиск.

Нагадаємо, Главред писав, що глава російського МЗС Сергій Лавров провів телефонну розмову з державним секретарем США Марко Рубіо. Під час переговорів Росія офіційно попередила США про початок системних ударів по Києву.

Згодом, після гучних заяв російського МЗС про можливі удари по так званих "центрах прийняття рішень" в Україні голова комітету Держдуми РФ з питань оборони Андрій Картаполов заявив, що ані Верховна Рада України, ані Офіс президента не належать до таких цілей.

Раніше колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба закликав українців у найближчі дні бути пильними та неухильно дотримуватися правил безпеки під час повітряних тривог.

Про персону: Ігор Романенко Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

