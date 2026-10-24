Екс-наречена Стіві Вандера прожила в його будинку 38 років: співак вимагає її виселити

Конфлікт загострився влітку 2026 року, коли представники музиканта попросили Кармен Ефферсон надати доступ до квартири.

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Стіві Уандер вимагає виселити колишню наречену, яка прожила в його будинку 38 років / колаж: Главред, фото: instagram.com/steviewonderlegacy

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Чому Стіві Уандер вирішив виселити колишню наречену

Що відомо про стосунки Стіві Уандера та Кармен Ефферсон

Американський співак Стіві Уандер звернувся до суду з вимогою виселити Кармен Ефферсон, яка, за твердженням його представників, проживає в будинку, що належить йому, у Лос-Анджелесі без орендної плати з 1988 року. Раніше жінка була заручена з музикантом, однак після розставання продовжила жити в його нерухомості. Про це повідомляє People.

Згідно з судовими документами, позов надійшов до Вищого суду Лос-Анджелеса. Сторона 76-річного артиста стверджує, що Ефферсон оселилася в будинку на підставі усної домовленості, яка не передбачала сплати орендної плати. Письмовий договір оренди, як зазначається в позові, укладено не було.

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Чому Стіві Уандер вирішив виселити колишню наречену

Конфлікт загострився влітку 2026 року, коли представники музиканта попросили Кармен Ефферсон надати доступ до квартири для проведення перевірки страховою компанією.

Однак, згідно з матеріалами справи, жінка відмовилася впускати інспекторів. Вона пояснила свою позицію тим, що відчуває себе "переслідуваною" і не дає згоди на їхній візит.

В одному з електронних листів Ефферсон також попередила юристів Уандера, що звернеться до правоохоронних органів, якщо хтось спробує проникнути на територію без її дозволу.

Після цього, як стверджується в судових документах, представники співака надіслали жінці повідомлення з вимогою звільнити приміщення протягом 30 днів.

Ефферсон мала виїхати до 27 серпня, однак, за версією позивача, продовжила проживати в будинку. Тепер юристи музиканта просять суд припинити дію усної домовленості, зобов’язати жінку звільнити нерухомість, а також стягнути з неї судові витрати та передбачені законом збитки.

Наразі про остаточне рішення суду у цій справі публічно не повідомлялося.

Що відомо про стосунки Стіві Уандера та Кармен Ефферсон

За інформацією американських ЗМІ, Ефферсон була нареченою музиканта наприкінці 1980-х років - приблизно в той час, коли вона оселилася в його будинку. Пізніше пара розірвала заручини, проте жінка, як стверджує сторона Уандера, продовжила жити в нерухомості, що належить йому.

Представники співака та Кармен Ефферсон поки що публічно не прокоментували судовий спір.

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Про особу: Стіві Уандер Стіві Уандер - американський соул-співак, композитор, продюсер і мультиінструменталіст, який справив колосальний вплив на розвиток музики XX століття. Музикант осліп незабаром після народження, але це не завадило йому стати одним із найуспішніших і найвизнаніших артистів в історії світової поп- та R&B-сцени. Уандер - музикант-віртуоз із вокальним діапазоном у чотири октави. Він майстерно грає на клавішних, синтезаторах, барабанах та губній гармоніці. За свою феноменальну кар'єру він завоював 25 премій "Греммі" (включно з нагородою за життєві досягнення), отримав "Оскар", а також був включений до Зали слави рок-н-ролу. Він написав понад 2000 пісень. Серед його візитних карток - культові композиції "Superstition", "Isn't She Lovely", "My Cherie Amour" та балада "I Just Called to Say I Love You", яка отримала премію "Оскар". Його альбоми 1970-х років - насамперед "Talking Book" (1972), "Innervisions" (1973) та "Songs in the Key of Life" (1976) - визнані абсолютною класикою соулу та фанку і регулярно входять до списків найкращих музичних альбомів усіх часів. Журнал Billboard офіційно включив Стіві Уандера до першої п’ятірки свого рейтингу "100 найкращих артистів усіх часів".

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