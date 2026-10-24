Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Екс-наречена Стіві Вандера прожила в його будинку 38 років: співак вимагає її виселити

Віталій Кірсанов
24 жовтня 2026, 19:22
google news Підпишіться
на нас в Google
Конфлікт загострився влітку 2026 року, коли представники музиканта попросили Кармен Ефферсон надати доступ до квартири.
Стіві Уандер вимагає виселити колишню наречену, яка прожила в його будинку 38 років
Стіві Уандер вимагає виселити колишню наречену, яка прожила в його будинку 38 років / колаж: Главред, фото: instagram.com/steviewonderlegacy

Ви дізнаєтеся:

  • Чому Стіві Уандер вирішив виселити колишню наречену
  • Що відомо про стосунки Стіві Уандера та Кармен Ефферсон

Американський співак Стіві Уандер звернувся до суду з вимогою виселити Кармен Ефферсон, яка, за твердженням його представників, проживає в будинку, що належить йому, у Лос-Анджелесі без орендної плати з 1988 року. Раніше жінка була заручена з музикантом, однак після розставання продовжила жити в його нерухомості. Про це повідомляє People.

Згідно з судовими документами, позов надійшов до Вищого суду Лос-Анджелеса. Сторона 76-річного артиста стверджує, що Ефферсон оселилася в будинку на підставі усної домовленості, яка не передбачала сплати орендної плати. Письмовий договір оренди, як зазначається в позові, укладено не було.

відео дня

Чому Стіві Уандер вирішив виселити колишню наречену

Конфлікт загострився влітку 2026 року, коли представники музиканта попросили Кармен Ефферсон надати доступ до квартири для проведення перевірки страховою компанією.

Однак, згідно з матеріалами справи, жінка відмовилася впускати інспекторів. Вона пояснила свою позицію тим, що відчуває себе "переслідуваною" і не дає згоди на їхній візит.

В одному з електронних листів Ефферсон також попередила юристів Уандера, що звернеться до правоохоронних органів, якщо хтось спробує проникнути на територію без її дозволу.

Після цього, як стверджується в судових документах, представники співака надіслали жінці повідомлення з вимогою звільнити приміщення протягом 30 днів.

Ефферсон мала виїхати до 27 серпня, однак, за версією позивача, продовжила проживати в будинку. Тепер юристи музиканта просять суд припинити дію усної домовленості, зобов’язати жінку звільнити нерухомість, а також стягнути з неї судові витрати та передбачені законом збитки.

Наразі про остаточне рішення суду у цій справі публічно не повідомлялося.

Що відомо про стосунки Стіві Уандера та Кармен Ефферсон

За інформацією американських ЗМІ, Ефферсон була нареченою музиканта наприкінці 1980-х років - приблизно в той час, коли вона оселилася в його будинку. Пізніше пара розірвала заручини, проте жінка, як стверджує сторона Уандера, продовжила жити в нерухомості, що належить йому.

Представники співака та Кармен Ефферсон поки що публічно не прокоментували судовий спір.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Наталія Могилевська порадувала фанатів зворушливими сімейними кадрами в соціальних мережах. Відома співачка показала свою молодшу доньку Софію та розповіла про перші серйозні досягнення дівчинки в навчанні.

Також Alyona Alyona здивувала шанувальників відвертим зізнанням про зміни у своєму житті. Популярна виконавиця пішла за прикладом подруги, чий успішний досвід схуднення зі 140 до 75 кілограмів після баріатричної операції надихнув співачку на хірургічне зменшення шлунка.

Читайте також:

Про особу: Стіві Уандер

Стіві Уандер - американський соул-співак, композитор, продюсер і мультиінструменталіст, який справив колосальний вплив на розвиток музики XX століття. Музикант осліп незабаром після народження, але це не завадило йому стати одним із найуспішніших і найвизнаніших артистів в історії світової поп- та R&B-сцени.

Уандер - музикант-віртуоз із вокальним діапазоном у чотири октави. Він майстерно грає на клавішних, синтезаторах, барабанах та губній гармоніці.

За свою феноменальну кар'єру він завоював 25 премій "Греммі" (включно з нагородою за життєві досягнення), отримав "Оскар", а також був включений до Зали слави рок-н-ролу.

Він написав понад 2000 пісень. Серед його візитних карток - культові композиції "Superstition", "Isn't She Lovely", "My Cherie Amour" та балада "I Just Called to Say I Love You", яка отримала премію "Оскар".

Його альбоми 1970-х років - насамперед "Talking Book" (1972), "Innervisions" (1973) та "Songs in the Key of Life" (1976) - визнані абсолютною класикою соулу та фанку і регулярно входять до списків найкращих музичних альбомів усіх часів.

Журнал Billboard офіційно включив Стіві Уандера до першої п’ятірки свого рейтингу "100 найкращих артистів усіх часів".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини США новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ вдарила по багатоповерхівці на Дніпропетровщині: є загиблі і поранені

РФ вдарила по багатоповерхівці на Дніпропетровщині: є загиблі і поранені

20:45Україна
Світло вимикатимуть із самого ранку: як діятимуть графіки 25 жовтня

Світло вимикатимуть із самого ранку: як діятимуть графіки 25 жовтня

19:44Україна
Росіян відкинули назад: Жорін заявив про зрив планів Кремля на Донеччині

Росіян відкинули назад: Жорін заявив про зрив планів Кремля на Донеччині

19:14Фронт
Реклама

Популярне

Більше
Навіщо італійці кладуть губку в холодильник: чим корисний такий трюк

Навіщо італійці кладуть губку в холодильник: чим корисний такий трюк

Вибір, який змінить усе: кому в листопаді доведеться ухвалити важке рішення

Вибір, який змінить усе: кому в листопаді доведеться ухвалити важке рішення

Кому посміхнеться щастя після 40: три дати народження

Кому посміхнеться щастя після 40: три дати народження

Навіть при -30 вдома буде тепло: секрет скандинавів, який рятує від холоду

Навіть при -30 вдома буде тепло: секрет скандинавів, який рятує від холоду

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці скейтбордиста за 58 с

Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці скейтбордиста за 58 с

Останні новини

21:29

Всього одна склянка під кожен кущ: чим підживити полуницю восени

20:45

РФ вдарила по багатоповерхівці на Дніпропетровщині: є загиблі і поранені

20:23

Мудрі як сови: у які місяці народжуються найпроникливіші люди

19:44

Світло вимикатимуть із самого ранку: як діятимуть графіки 25 жовтня

19:34

Китайський гороскоп на 26 жовтня – 1 листопада: Мавпам — удача, Коням — зміни

Дизель по 109 не межа, тенденції погані: Косянчук - про ціни на паливо в УкраїніДизель по 109 не межа, тенденції погані: Косянчук - про ціни на паливо в Україні
19:22

Екс-наречена Стіві Вандера прожила в його будинку 38 років: співак вимагає її виселити

19:14

Росіян відкинули назад: Жорін заявив про зрив планів Кремля на Донеччині

19:11

Тест на IQ: потрібно знайти три яблука серед помідорів за 10 секунд

19:10

США торгують тим, що їм не належить: Невзлін про новий "мирний план"Погляд

Реклама
19:05

Скло духовки знову блищатиме: хитрий лайфхак зі шкарпеткою

18:31

Дрова гірше гріють через одну помилку: де не варто складати поліна

18:21

Путін допускав відмову від частини окупованих земель у 2022 році: FT розкрив деталі

18:12

У Києві пролунала стрілянина, є загиблий і поранений - що відомо

17:47

Дрони атакували завод за 2500 км від України: спалахнула масштабна пожежа

17:37

Скільки місяців можна тримати м’ясо в морозилці: названо точні терміниВідео

17:32

Чому молодь носить чорну гумку на зап’ясті: що говорять у TikTok

17:17

Трамп може піти на нові поступки Путіну щодо санкцій — Kyiv Independent

17:02

Віск і бруд розчиниться за 15 хвилин: як швидко очистити гранітний пам’ятник

16:54

Капуста буде хрусткою всю зиму: коли закладати та скільки солі додавати

16:33

"Розблокувати Олешки": Зеленський розкрив нові деталі перемир'я з Росією

Реклама
16:13

Трамп і Маск не гарантують підтримку Україні: The Independent назвав спосіб врятувати Київ

15:57

Дизель по 110 грн - не межа: експерт пояснив, що буде з цінами

15:56

Навіть при -30 вдома буде тепло: секрет скандинавів, який рятує від холодуВідео

15:55

Росія почала бити по Україні новими ракети "Філін" - в чому небезпека

15:22

На дискових телефонах у СРСР були не лише цифри, а й літери: навіщо вониВідео

15:10

Гороскоп на завтра, 25 жовтня: Дівам - прибуток, Козорогам - труднощі

15:05

Загроза втрати двох міст: полковник вказав на критичну проблему

14:58

Таро-прогноз на повню 26 жовтня: на кого чекають гроші, а на кого — поворот доліВідео

14:42

Гороскоп Таро на тиждень 26 жовтня – 1 листопада: Тельцям — амбіції, Ракам — зміни

14:33

Бензин і дизель знову подорожчають: що буде з цінами на АЗС з 1 січня

14:24

Легінси повернулися в моду: з чим їх носити восени 2026Відео

14:14

Навіщо натирати меблі волоським горіхом: простий домашній лайфхак

14:10

Ціни злетіли на 32%: в Україні дорожчає один овоч на фоні дефіциту

13:42

"Київ — це вдома": Подкопаєва повернулася до України зі США

13:31

Малина вродить удвічі рясніше: що потрібно зробити з кущами до кінця жовтняВідео

13:28

Бронь залишиться не у всіх: в Україні готують зміни правил мобілізації, перелік

13:26

Батька Меган Маркл звинувачують у серйозному злочині проти дітей

13:10

Кохання, гроші та несподівані повороти: на Водоліїв чекає доленосний листопад 2026Відео

13:05

"Хвалять вчителі": Могилевська показала молодшу дочку та похвалилася її успіхом

12:52

Гороскоп Таро на завтра, 25 жовтня: Тельцям — розкіш, Левам — зустріч

Реклама
12:51

Під ударом виробництво ракет і літак: ЗСУ уразили три важливі цілі в РФ

12:30

Куди зникла Альона Вінницька: пішла з "ВІА Гри", посварилася з Меладзе та чим займається заразВідео

12:16

Кому Уран готує великий сюрприз на роботі: гороскоп на листопад 2026 рокуВідео

11:59

Чи можливий дефіцит бензину та дизелю в Україні: названо головні ризики

11:55

Китайський гороскоп на завтра, 25 жовтня: Драконам — зростання, Тиграм — оптимізм

11:46

Коли переводити годинники на зимовий час у 2026 році: українців попередили про нюанс

11:21

"Це ти на мене натякаєш?": Інна Приходько пожартувала про вік Юрія Ткача

11:16

Кольорові смужки на шинах збивають водіїв з пантелику: що вони означаютьВідео

11:09

Starlink відновив роботу на високих швидкостях у понад 400 км/год - Міноборони

10:52

Alyona Alyona зменшила шлунок заради схуднення: "Відмовлялася від цієї операції"Відео

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Новини шоу бізнесу
Ольга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія Ротару
Лайфхаки та хитрощі
АвтоПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибирання
Регіони
Новини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини Полтави
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти