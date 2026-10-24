Дизель по 110 грн - не межа: експерт пояснив, що буде з цінами

Експерт Леонід Косянчук попередив, що подальша ситуація залежатиме від зовнішніх чинників.

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Дизель в Україні може подорожчати / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Ключові тези Косянчука:

Дизель в Україні вже коштує 110 грн за літр

Вартість залежатиме від ситуації на Близькому Сході та політики США

Росія навряд чи зможе збільшити експорт дизеля

В Україні дизельне пальне вже коштує 110 грн за літр. Ціни залежатимуть від ситуації в Перській затоці, виборів у США та можливого енергетичного перемир’я між Україною та Росією. Про це в інтерв’ю Главреду розповів експерт паливного ринку Леонід Косянчук.

За словами експерта, наразі складно прогнозувати, наскільки зросте вартість дизельного пального. На ціни впливатимуть ситуація в Перській затоці, результати виборів у США та можливість домовитися про енергетичне перемир’я між Україною та Росією.

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"110 гривень за літр ми вже бачимо. Можу сказати лише одне: усе залежатиме від міжнародної ситуації", - зазначив Косянчук.

Експерт також прокоментував припущення, що дозвіл президента США Дональда Трампа на експорт російського дизельного пального може збільшити пропозицію на ринку та сприяти зниженню цін.

Косянчук нагадав, що з 2023 року в Росії діють обмеження на експорт дизельного пального. Крім того, за його оцінками, відтоді близько 46% російських нафтопереробних потужностей було знищено або виведено з ладу.

"То про які великі обсяги експорту можна говорити? У Росії немає такого ресурсу, яким можна було б "залити" Європу", - наголосив експерт.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Він додав, що Європа відмовляється від російського дизеля, а серед країн регіону його, за словами Косянчука, погоджується купувати переважно Туреччина. Тому експерт сумнівається, що Росія зможе забезпечити значні додаткові обсяги пального для експорту.

На його думку, російська влада може віддавати перевагу забезпеченню військових потреб, а не постачанню дизеля цивільним споживачам.

Коли пальне може подорожчати до 145 гривень - думка експерта

Дизельне пальне в Україні у лютому 2027 року може подорожчати до 115-120 грн за літр, а за найгіршого сценарію - до 140-145 грн. Такий прогноз озвучив генеральний директор групи компаній Prime Group, паливний експерт Дмитро Льоушкін.

За його словами, на вартість пального впливатимуть ціни на нафту, валютний курс, рівень акцизів і ситуація на світовому ринку. Додатковими чинниками можуть стати відсутність завершення війни Росії проти України та конфлікту між США й Іраном.

"Щоб не наганяти зайвого жаху, я вважаю, що дизель буде по 115-120 гривень за літр десь у лютому. Бо акцизи, бо немає завершення війни - ні однієї, ні іншої, бо ми будемо переживати досить важку зиму і відповідати на дії РФ. Це також матиме вплив на світові ціни", - наголосив Льоушкін.

Ціни на пальне - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, мережа SOCAR констатувала зростання роздрібних цін на дизельні марки на своїх АЗС. За даними моніторингу, стандартний дизель на SOCAR зріс до 106,00 грн/л, а преміальний до 109,00 грн/л.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявляв про ризики подальшого подорожчання дизеля на внутрішньому ринку. Він попереджав, що подорожчання дизеля на 2-3 грн за літр може статися протягом тижня за умови стабільно високих котирувань.

Директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн зауважив, що українським водіям варто тримати особисті запаси пального на випадок перебоїв у постачанні. Для автомобіля, який споживає близько 100 літрів на місяць, це становить 50-70 літрів.

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Про персону: Леонід Косянчук Леонід Васильович Косянчук - український експерт у сфері нафтопродуктів, бізнесмен і громадський діяч. Президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України. Народився у 1954 році. Має вищу освіту. У 1986–1988 роках брав участь у ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З кінця 1980-х років працює в нафтогазовій галузі, зокрема очолював українсько-ізраїльську компанію "Мінора", яка займалася поставками нафти на українські нафтопереробні заводи. У 1997 році став президентом ВАТ "Нафтоенергоінвест", що спеціалізувалося на фондовому ринку та торгівлі цінними паперами. У 2006–2007 роках очолював департамент нафти і газу в Міністерстві палива та енергетики України. В українських медіа активно коментує ситуацію на ринку пального в Україні.

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