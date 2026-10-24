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Трамп і Маск не гарантують підтримку Україні: The Independent назвав спосіб врятувати Київ

Віталій Кірсанов
24 жовтня 2026, 16:13
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Європа має спільно з Україною прискорити розробку власних рішень, здатних замінити Starlink і Starshield.
Трамп і Маск не гарантують підтримку Україні
Трамп і Маск не гарантують підтримку Україні / Колаж: Главред, фото: ОП, instagram.com/elonmusk

Що написано в матеріалі The Independent:

  • Україна демонструє значні успіхи у впровадженні військових інновацій
  • Саме Європі тепер доведеться взяти на себе основну відповідальність за допомогу Україні

Європі необхідно прискорити створення альтернатив американським супутниковим системам Starlink і Starshield, щоб Україна не залежала від рішень мільярдера Ілона Маска та непередбачуваної політики президента США Дональда Трампа. Про це пише британське видання The Independent.

На думку журналістів, ситуація навколо Starlink, угода США про постачання російського дизельного палива та скасування частини санкцій проти РФ свідчать про те, що ані Маск, ані Трамп не зацікавлені в перемозі України.

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Водночас збереження доступу до американських розвідувальних даних та супутникового зв’язку свідчить про те, що Трамп не готовий беззастережно забезпечити Росії легку перемогу, зазначає видання.

"Але, як би там не було, Україна та її більш рішучі союзники знають: нерозумно покладатися на непередбачуваних людей у Вашингтоні, коли йдеться про захист незалежності України", - йдеться в матеріалі.

У цій ситуації Європа має спільно з Україною прискорити розробку власних рішень, здатних замінити Starlink і Starshield. Робота в цьому напрямку вже ведеться, а Україна демонструє значні успіхи у впровадженні військових інновацій.

Однак, як підкреслює The Independent, серйозною перешкодою залишаються повільні темпи дій європейських країн. На думку авторів публікації, зволікання підвищує ризик остаточної катастрофи - перемоги Росії, яка може бути досягнута не стільки за рахунок територіальних захоплень на полі бою, скільки внаслідок виснаження мирного населення України.

Окремо журналісти звернули увагу на необхідність переглянути контроль над технологіями, що мають стратегічне значення для безпеки Заходу.

"Також очевидно, що такий життєво важливий для безпеки Заходу засіб, як Starshield, - а це стосується й самих Сполучених Штатів, - не може перебувати під контролем однієї людини й використовуватися на її власний розсуд, навіть якщо ця людина є найбагатшою на планеті", - зазначається у статті.

Автори матеріалу також назвали поступове відсторонення США від підтримки України одним із найбільш ганебних і незрозумілих епізодів американської зовнішньої політики з часів закінчення Другої світової війни.

На думку видання, ситуація, що склалася, стала визначальним геополітичним фактором для Європи. Журналісти вважають, що саме європейським країнам тепер доведеться взяти на себе основну відповідальність за допомогу Україні, зокрема забезпечити необхідні технологічні можливості. Це вимагатиме значних зусиль і фінансових витрат.

"Настав час "коаліції охочих" - якщо це поняття ще має якесь значення - зробити те, чого американці не можуть або не хочуть робити", - підсумували в The Independent.

Трамп і Маск не гарантують підтримку Україні: The Independent назвав спосіб врятувати Київ
Інфографіка: Главред

Трамп знайшов слабке місце Путіна: думка експерта

Оперна співачка, громадська діячка та ексдепутатка Держдуми РФ Марія Максакова вважає, що Дональд Трамп знайшов дієві важелі тиску на Володимира Путіна, які можуть змусити російське керівництво погодитися на переговори з Україною. Йдеться про санкції, які почали завдавати безпосередньої шкоди оточенню російського президента. Про це вона заявила під час чату на Главреді.

Одним із ключових інструментів тиску Максакова назвала обмеження щодо платіжної мережі А7, яку Росія та Іран використовували для обходу фінансових санкцій як альтернативу SWIFT. На її думку, саме ці заходи зачепили фінансові інтереси оточення Путіна.

"Мені здається, що саме санкції проти А7 (А7 - це глобальна платіжна мережа, яку використовували Росія та Іран для обходу фінансових обмежень, вона працювала як альтернатива SWIFT, - ред.) стали тим, що безпосередньо зачепило активи путінського угруповання. Лише зараз вони почали зазнавати прямих збитків", - зазначила Максакова.

Обмеження Starlink в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 жовтня українські військові повідомили про обмеження роботи терміналів Starlink. Під час руху зі швидкістю понад 160 км/год зв’язок почав зникати. Через це було зірвано низку важливих місій.

Адміністрація Дональда Трампа заявила українській стороні, що не має жодного стосунку до обмежень у роботі Starlink в Україні. У Білому домі зазначили, що не контролюють компанію Ілона Маска.

Державний секретар США Марко Рубіо також спростував причетність Вашингтона до обмеження швидкості Starlink для дронів ЗСУ. Він також заявив, що Україна поки що не має доступу до військової супутникової системи Starshield.

Згодом The Wall Street Journal, посилаючись на джерела серед американських чиновників, написала, що Ілон Маск особисто ухвалив рішення обмежити швидкість роботи військової версії супутникового інтернету Starlink, від якого критично залежать Сили оборони України.

Супутниковий зв’язок Starlink, яким користуються українські військові, знову стабільно працює під час руху зі швидкістю понад 400 км/год. Перебоїв поки що немає, заявив 24 жовтня міністр оборони Євген Хмара.

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Про джерело: The Independent

The Independent - британська інтернет-газета. Вона була заснована в 1986 році як національна ранкова друкована газета. Отримавши назву "Інді", вона почала виходити як широкоформатна газета, а в 2003 році перейшла на таблоїдний формат. Останній друкований випуск вийшов у суботу, 26 березня 2016 року, залишивши лише онлайн-версію, повідомляє Вікіпедія.

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