Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

Росія почала бити по Україні новими ракети "Філін" - в чому небезпека

Юрій Берендій
24 жовтня 2026, 15:55
google news Підпишіться
на нас в Google
Генерал вважає, що Україні вже зараз треба готувати малі зенітні ракети, щоб не повторити ситуацію з реактивними дронами
Росія почала бити по Україні новими ракети 'Філін' - в чому небезпека
Чим небезпечна нова російська ракета "Філін" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, Сергій Флеш/Facebook

Ключові тези:

  • РФ почала бити по Україні бюджетною крилатою ракетою "Філін"
  • Її важко збивати через політ на наднизькій висоті
  • Протидіяти, ймовірно, можна малими зенітними ракетами

Нова російська крилата ракета "Філін", про застосування якої повідомила українська розвідка, з дальністю до 1200 км становить загрозу для всіх регіонів України, а збивати її дуже важко. Головна небезпека в тому, що країна-агресорка вже підійшла до масштабування виробництва таких бюджетних ракет, заявив генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко в коментарі ТСН.ua.

    Чому "Філін" так важко збити?

    Романенко пояснив, що Росія впроваджує нові засоби повітряного нападу кількома хвилями. Спершу це були БпЛА з двигунами внутрішнього згоряння, далі – дрони з реактивними двигунами, а тепер настає черга малих крилатих ракет.

    відео дня

    "Нам ще у вересні треба було готуватися до третьої хвилі – дешевих малих крилатих ракет, які активно розробляє Росія. Вони за планами ворога можуть летіти на дальність до 800 кілометрів на швидкості понад 700 кілометрів на годину", – розповів генерал.

    За його словами, наскільки дешевим насправді є "Філін", ще треба з'ясувати, але ціна падатиме разом зі зростанням випуску. Головна проблема для ППО – здатність ракети летіти дуже низько.

    "Вони тільки-но починають її масштабування, тому зазвичай така ракета більш дорога, але чим більше вони будуть її випускати та вдосконалювати, тим дешевшою вона буде ставати. Така ракета може летіти на наднизькій висоті і її дуже важко збивати. Це я вам кажу як фахівець протиповітряної оборони з досвідом у півстоліття: дуже важка повітряна ціль для обслуги та засобів ППО", – наголосив Романенко.

    Як протидіяти новим ракетам?

    Генерал вважає, що протистояти засобам "третьої хвилі" можна, передусім завдаючи ударів по місцях виробництва ракет і комплектуючих до них. Водночас дрони-перехоплювачі літакового типу, за його словами, тут уже не допоможуть.

    "Скоріш за все, збивати російські "Філіни" можна малими дешевими зенітними ракетами. І в цьому напрямку ми маємо працювати вже зараз, щоб не вийшло, як з реактивними дронами, коли ми почали шукати протидію під час масованих атак реактивами Києва", – сказав військовий експерт.

    Романенко також звернув увагу, що "Філін" – не єдина розробка такого класу в Росії. Він наголосив, що назви тут не мають великого значення, адже характеристики малих ракет будуть приблизно схожими.

    "Так і у росіян: одна з компаній виготовила ракету "Філін", а інші розробляють свої варіанти, їх може бути безліч. Далі вони їх будуть застосовувати і дивитися, які з них більше ефективні, дешеві та запускати їх у масове виробництво", – пояснив він.

    Ракета "Філін"
    Ракета "Філін" / Інфографіка: Главред

    Що цьому передувало

    Росія почала застосовувати "Філін" наприкінці літа 2026 року. Ракету розробило АТ "НПО "Молнія", що входить до корпорації "Тактичне ракетне озброєння", повідомило Головне управління розвідки Міноборони України в Telegram.

    У розвідці зазначили, що "Філін" продовжує тенденцію російського ВПК до розробки недорогих засобів повітряного нападу з реактивною тягою та наземним пуском. Бортове обладнання ракети виготовляє ТОВ "ПЛАЗ", а за наведення на ціль відповідають інерціальна навігаційна система китайського виробництва та 16-канальна "Комета".

    У компонентній базі бортового обладнання ГУР виявило 35 американських і 22 китайські компоненти. Основні характеристики ракети, за даними розвідки, такі:

    • дальність польоту – до 1200 км;
    • максимальна швидкість, заявлена противником, – 800 км/год;
    • висота польоту – від наднизьких висот до 6 км;
    • бойова частина – 50 або 100 кг;
    • пуск – з наземної установки за допомогою порохового прискорювача;
    • фюзеляж – з вугле- та склопластику, окремі елементи виготовлені за допомогою 3D-друку.

    Чи вистачить Україні ППО проти дешевих російських ракет?

    Авіаційний експерт Костянтин Криволап в інтерв'ю Главреду зазначив, що Росія робить ставку на масовість ударів і водночас посилює нові засоби ураження.

    "Росіяни суттєво наростили кількість відносно дешевих засобів, які вже змогли або ще намагаються довести до великих обсягів виробництва. При цьому вони значно збільшують не лише кількість засобів із відносно невеликою бойовою частиною - 50-100 кг, а й масу вибухівки в нових засобах ураження", – наголосив фахівець.

    Говорячи про природу цієї загрози, експерт підкреслив, що вирішальним фактором стає саме кількість, а не унікальність зброї.

    "Загроза саме в кількості. Зараз виграє не той, хто зробить найкращий дрон, найкращу дрон-ракету чи якийсь унікальний засіб. Виграє той, хто зробить більшу серію", – пояснив Криволап.

    Водночас аналітик звернув увагу, що лише збивати такі цілі в небі над Україною недостатньо.

    "Ми не можемо забезпечити знищення всіх цих цілей лише тоді, коли вони вже летять над Україною. Нам треба знищувати їх на території Росії - коли вони ще тільки готуються до запуску або навіть виробляються", – підсумував експерт.

    Нові ракети та дрони РФ – останні новини

    Як повідомляв Главред, Росія дедалі активніше застосовує проти України нові засоби повітряного нападу з реактивною тягою. Радник президента України з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергій Бескрестнов "Флеш" заявив, що на ударних "Герань-4" і "Герань-5" виявили нову систему навігації за зображенням місцевості. За його словами, вона не залежить від супутникового сигналу, тому не піддається впливу РЕБ.

    Західні аналітики також б'ють на сполох через зростання загрози від російських реактивних дронів. За оцінкою Atlantic Council, швидкість нових реактивних дронів РФ зросла більш ніж удвічі. Аналітики зазначають, що перехоплювати їх винищувачами дорого.

    У Повітряних силах ЗСУ теж визнають складнощі з відбиттям атак. Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що туман і хмарність знижують ефективність ППО, яка залежить від видимості. За його словами, навіть поодинокі дрони, що долітають до цілей, можуть завдавати значних збитків критичній інфраструктурі.

    Читайте також:

    Про персону: Ігор Романенко

    Романенко Ігор (9 квітня 1953, Ніжин) - український військовик. Генерал-лейтенант у відставці, кандидат військових наук, доктор технічних наук, професор. Заступник начальника Генерального штабу ЗС України (2006-2010), пише Вікіпедія.

    Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

    Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

    google news Слідкуйте за подіями разом з
    Главредом в Google!
    ПВО крилаті ракети Філін ГУР Ігор Романенко війна Росії та України
    Новини партнерів

    Головне за день

    Більше
    У Києві пролунала стрілянина, є загиблий і поранений - що відомо

    У Києві пролунала стрілянина, є загиблий і поранений - що відомо

    18:12Україна
    Дрони атакували завод за 2500 км від України: спалахнула масштабна пожежа

    Дрони атакували завод за 2500 км від України: спалахнула масштабна пожежа

    17:47Війна
    Трамп може піти на нові поступки Путіну щодо санкцій — Kyiv Independent

    Трамп може піти на нові поступки Путіну щодо санкцій — Kyiv Independent

    17:17Україна
    Реклама

    Популярне

    Більше
    Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці прибиральника за 49 с

    Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці прибиральника за 49 с

    Навіщо італійці кладуть губку в холодильник: чим корисний такий трюк

    Навіщо італійці кладуть губку в холодильник: чим корисний такий трюк

    Кому посміхнеться щастя після 40: три дати народження

    Кому посміхнеться щастя після 40: три дати народження

    Вибір, який змінить усе: кому в листопаді доведеться ухвалити важке рішення

    Вибір, який змінить усе: кому в листопаді доведеться ухвалити важке рішення

    Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці скейтбордиста за 58 с

    Супертест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці скейтбордиста за 58 с

    Останні новини

    18:12

    У Києві пролунала стрілянина, є загиблий і поранений - що відомо

    17:47

    Дрони атакували завод за 2500 км від України: спалахнула масштабна пожежа

    17:37

    Скільки місяців можна тримати м’ясо в морозилці: названо точні терміниВідео

    17:32

    Чому молодь носить чорну гумку на зап’ясті: що говорять у TikTok

    17:17

    Трамп може піти на нові поступки Путіну щодо санкцій — Kyiv Independent

    Дизель по 109 не межа, тенденції погані: Косянчук - про ціни на паливо в УкраїніДизель по 109 не межа, тенденції погані: Косянчук - про ціни на паливо в Україні
    17:02

    Віск і бруд розчиниться за 15 хвилин: як швидко очистити гранітний пам’ятник

    16:54

    Капуста буде хрусткою всю зиму: коли закладати та скільки солі додавати

    16:33

    "Розблокувати Олешки": Зеленський розкрив нові деталі перемир'я з Росією

    16:13

    Трамп і Маск не гарантують підтримку Україні: The Independent назвав спосіб врятувати Київ

    Реклама
    15:57

    Дизель по 110 грн - не межа: експерт пояснив, що буде з цінами

    15:56

    Навіть при -30 вдома буде тепло: секрет скандинавів, який рятує від холодуВідео

    15:55

    Росія почала бити по Україні новими ракети "Філін" - в чому небезпека

    15:22

    На дискових телефонах у СРСР були не лише цифри, а й літери: навіщо вониВідео

    15:10

    Гороскоп на завтра, 25 жовтня: Дівам - прибуток, Козорогам - труднощі

    15:05

    Загроза втрати двох міст: полковник вказав на критичну проблему

    14:58

    Таро-прогноз на повню 26 жовтня: на кого чекають гроші, а на кого — поворот доліВідео

    14:42

    Гороскоп Таро на тиждень 26 жовтня – 1 листопада: Тельцям — амбіції, Ракам — зміни

    14:33

    Бензин і дизель знову подорожчають: що буде з цінами на АЗС з 1 січня

    14:24

    Легінси повернулися в моду: з чим їх носити восени 2026Відео

    14:14

    Навіщо натирати меблі волоським горіхом: простий домашній лайфхак

    Реклама
    14:10

    Ціни злетіли на 32%: в Україні дорожчає один овоч на фоні дефіциту

    13:42

    "Київ — це вдома": Подкопаєва повернулася до України зі США

    13:31

    Малина вродить удвічі рясніше: що потрібно зробити з кущами до кінця жовтняВідео

    13:28

    Бронь залишиться не у всіх: в Україні готують зміни правил мобілізації, перелік

    13:26

    Батька Меган Маркл звинувачують у серйозному злочині проти дітей

    13:10

    Кохання, гроші та несподівані повороти: на Водоліїв чекає доленосний листопад 2026Відео

    13:05

    "Хвалять вчителі": Могилевська показала молодшу дочку та похвалилася її успіхом

    12:52

    Гороскоп Таро на завтра, 25 жовтня: Тельцям — розкіш, Левам — зустріч

    12:51

    Під ударом виробництво ракет і літак: ЗСУ уразили три важливі цілі в РФ

    12:30

    Куди зникла Альона Вінницька: пішла з "ВІА Гри", посварилася з Меладзе та чим займається заразВідео

    12:16

    Кому Уран готує великий сюрприз на роботі: гороскоп на листопад 2026 рокуВідео

    11:59

    Чи можливий дефіцит бензину та дизелю в Україні: названо головні ризики

    11:55

    Китайський гороскоп на завтра, 25 жовтня: Драконам — зростання, Тиграм — оптимізм

    11:46

    Коли переводити годинники на зимовий час у 2026 році: українців попередили про нюанс

    11:21

    "Це ти на мене натякаєш?": Інна Приходько пожартувала про вік Юрія Ткача

    11:16

    Кольорові смужки на шинах збивають водіїв з пантелику: що вони означаютьВідео

    11:09

    Starlink відновив роботу на високих швидкостях у понад 400 км/год - Міноборони

    10:52

    Alyona Alyona зменшила шлунок заради схуднення: "Відмовлялася від цієї операції"Відео

    10:49

    "Нас з’їдять": Зеленський зробив гучні заяви щодо замороження війни та підтримку СШАВідео

    10:34

    Донбасу Путіну замало: в ISW назвали реальні територіальні апетити Кремля

    Реклама
    10:10

    "Має долучитися до війська": переможець "Танців з зірками" мобілізувався

    10:00

    Герус закликав інвесторів повідомляти про перешкоди для будівництва генерації в Києві

    09:47

    Як прибрати жир зі стін без зайвих зусиль: хитрий трюк зі звичайним хлібомВідео

    09:43

    Відлюдниця Ротару публічно звернулася до чоловіка російською — що вона сказала

    09:34

    "Я не граю в ігри": Зеленський розповів, які у нього стосунки з Трампом

    09:02

    Донбас - територія, через яку триває війна: Рубіо заявив про потребу поступок

    09:01

    Мита у розмірі 200% проти Києва та Москви: Трамп озвучив нову ідею щодо завершення війни

    08:34

    Атака на Тольятті в РФ: дрони вразили завод із виробництва сировини для ракетного палива

    08:10

    Путін фактично "послав" Трампа: Тишкевич про те, чому Кремль втрачає ініціативуПогляд

    07:51

    Зеленський заявив про готовність до угоди з РФ і назвав "червону лінію" Києва

    Новини України
    Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
    Сад та город
    Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
    Гороскоп
    Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
    Новини шоу бізнесу
    Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
    Рецепти
    НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
    Лайфхаки та хитрощі
    ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
    Синоптик
    Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
    Економіка
    Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
    Мода та краса
    Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
    Регіони
    Новини ЛьвоваНовини ХарковаНовини ДніпраНовини ПолтавиНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
    Цікаве
    ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

    © 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

    Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
    Ми використовуемо cookies
    Прийняти