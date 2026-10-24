Росіян відкинули назад: Жорін заявив про зрив планів Кремля на Донеччині

Жорін заявив про зрив планів РФ охопити Краматорськ і Слов’янськ. Операція "Вівальді" зупинила просування росіян і змусила їх перейти до оборони.

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Операція "Вівальді" - чому росіяни перейшли до оборони на Донеччині / Колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Ключові тези:

Жорін заявив про зрив планів РФ щодо Краматорська і Слов’янська

Операція "Вівальді" зупинила просування російських військ

Російські підрозділи перейшли до оборони

Плани російських військ щодо оточення Краматорська та Слов’янська зірвані, а противник перейшов до оборони. Про це заявив заступник командира Третього армійського корпусу, підполковник Максим Жорін.

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За його словами, російське командування розраховувало оточити міста з двох напрямків і витіснити звідти українські сили. Однак під час операції "Вівальді" українські військові знищили одну з ділянок запланованого охоплення.

"Можна констатувати, що на даний момент плани росіян по охопленню Краматорська та Словʼянська повністю зірвані. Вони мріяли охопити міста в "клешні" з подальшим вибиттям з цих населених пунктів українських сил. В ході операції "Вівальді" ми просто знищили одну з таких "клешень"", - заявив Жорін.

Після цієї операції, стверджує підполковник, російські підрозділи не лише припинили просування, а й відступили на цій ділянці фронту. Тепер їхні дії зосереджені на утриманні позицій.

"Як наслідок, не лише зупинили просування противника, а й відкинули його. Тепер росіяни у смузі відповідальності наших підрозділів думають вже не про наступальні дії, а лише про оборону", - наголосив Жорін.

Він також заявив, що українські військові змусили противника зосередитися на стабілізації фронту та збереженні зайнятих рубежів. За оцінкою Жоріна, результати операції позначилися й на реакції російських провоєнних блогерів.

"Своїми діями ми змусили ворога перейти до режиму спроб стабілізації та утримання вже наявних позицій. І очевидно нанесли їм серйозний моральний удар, який можемо спостерігати в істериках різних "z-блогерів"", - заявив заступник командира Третього армійського корпусу.

Український "пояс фортець" / Інфографіка: Главред

Третій армійський корпус зірвав плани РФ на Донеччині: куди ворог спрямує наступ

Третій армійський корпус зірвав плани Росії оточити Слов'янсько-Краматорську агломерацію та перекрив окупантам можливість розгорнути наступ на Барвінкове з півночі. Тепер російське командування може зосередитися на прямому штурмі Краматорська, для якого знадобляться додаткові сили й техніка. Про це в інтерв'ю Главреду розповів військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник запасу ЗСУ Роман Світан.

За оцінкою експерта, українські сили заздалегідь підготували контрудар, скориставшись моментом, коли противник вважав, що вже досягнув мети. Це дозволило зруйнувати задум російського командування.

"Зараз у них залишається один варіант - іти в лоба, безпосередньо намагатись штурмувати цю агломерацію. А це для них дуже тяжко, бо там досить серйозний укріпрайон, який просто так не взяти", - зауважив Світан.

Без можливості обійти агломерацію з півночі російський план наступу з південного заходу через Покровськ, Мирноград і Добропілля до Барвінкового втрачає попередній сенс. На думку Світана, окупанти можуть змінити напрямок руху та зосередитися на підступах до Краматорська.

"Росіяни, швидше за все, зараз терміново переорієнтовуватимуть напрямок руху цієї південно-західної "клешні" безпосередньо в бік Краматорська - від Добропілля по гряді висот. Там перепад висот становить приблизно 200 метрів", - припускає Світан.

Для реалізації такого маневру російським військам знадобляться додаткові сили й техніка. Водночас, за оцінкою експерта, Росія вже зазнала значних втрат особового складу на цьому напрямку, а можливості для альтернативного розвитку наступу обмежені.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Третій армійський корпус інформував про результати операції "Вівальді" та її вплив на ситуацію на Донбасі. Бригадний генерал Андрій Белецький наголосив, що під час чергового етапу звільнили 101 кв. км та три населені пункти. За даними корпусу, під час четвертого етапу було повернуто під контроль Зелену Долину, Липове та Колодязі.

Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що українські контратаки зупинили просування російських підрозділів на Лиманському напрямку. Аналітики ISW констатували, що утримати здобуті рубежі не вдалося окупантам через контратаки ЗСУ. У звіті зазначено, що за час операції "Вівальді" під контролем опинилися 16 населених пунктів і 277 кв. км території.

Речник Генштабу майор Андрій Ковальов спростував заяви Герасимова про захоплення російськими окупантами значних українських територій. У повідомленні Генштабу вказано, що Добропілля, Костянтинівка й Оріхів залишаються під контролем Сил оборони станом на 17 жовтня.

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Про персону: Максим Жорін Максим Жорін - заступник командира 3-ї ОШБр, командир полку "Азов" (2016-2017), підполковник ЗСУ, начальник Центрального штабу Національного Корпусу. З першого дня повномасштабної агресії РФ проти України, 24 лютого 2022 р., взяв участь у формуванні Київського добровольчого загону ТрО "Азов - Київ", який у березні розширився до батальйону ТрО "Азов - Київ", а згодом - окремого полку спеціального призначення ЗСУ, який пізніше перейшов до лав ССО.

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