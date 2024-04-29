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Найгірше попереду: у ЗСУ дали сумний прогноз і назвали терміни важкого періоду

Олексій Тесля
29 квітня 2024, 21:33
РФ готує ключову військову наступальну операцію, не виключає Юрій Сиротюк.
ВСУ
ЗСУ відбивають удари окупантів РФ / Колаж: Главред, фото: фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, 36-та ОМБП імені контр-адмірала Михайла Бєлінського

Найважчий період війни може бути пов'язаний з інформаційно-психологічною та диверсійною операцією, яку Росія спробує реалізувати наприкінці травня цього року, заявив гранатометник 5-ї окремої штурмової бригади ЗСУ, сержант Юрій Сиротюк.

В ефірі Radio NV він не виключив, що це може бути критичною і найважчою точкою всієї історії незалежності України.

Український захисник вважає, що Кремль розраховував на зрив допомоги з боку США, однак тепер може робити ставку на ІПСО.

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"Але моє внутрішнє відчуття, що ключову свою військову наступальну операцію Росія буде реалізовувати всередині країни, у мізках українців, наприкінці травня цього року під виглядом втрати легітимності нинішньої влади. Тут дуже важливо стежити за руками на столі, під столом, тощо", - попередив він.

Боєць ЗСУ також говорить про фактор психологічної втоми від війни і про те, що в української армії з'явився ще один супротивник - це сам воїн і його моральна втома без ротацій.

Водночас Сиротюк пояснив, що на полі бою починається певна стабілізація, яка пов'язана з наданням ЗСУ нової партії озброєнь.

"Тому не вважаю, що на фронті буде критична ситуація. Думаю, що критична ситуація може виникнути за лінією фронту", - резюмував він.

Ситуація на фронті - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що Україна може відновити сили для потужного контрнаступу. Збройні сили України отримають ресурс для стримування окупантів під час їхнього літнього наступу.

Нагадаємо, офіцер ЗСУ раніше оцінив загрозу оточення Часового Яру. Російські окупанти штурмують позиції Сил оборони в районі Часового Яру з кількох напрямків, при цьому застосовуючи авіацію.

Як повідомлялося раніше, в ISW оцінили, чи зможуть ЗСУ зупинити атаки окупантів. Країна-агресор Росія, найімовірніше, доб'ється тактичних успіхів на фронті найближчими тижнями, поки Україна чекає прибуття військової допомоги від США.

Наступ Росії 2024

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов прогнозує, що РФ може піти в наступ на фронті найближчими місяцями. За його словами, дати відсіч ворогові без військової допомоги союзників Україні буде "катастрофічно важко".

Військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що окупанти можуть піти в новий наступ. Багато хто не виключає просування в напрямку Харкова. Постійні обстріли можуть вказувати на підготовку росіян.

Військовий експерт Михайло Самусь заявив, що РФ готує новий наступ на травень-червень, оскільки збирає резерв із контрактників.

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ЗСУ сиротюк війна Росії та України
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