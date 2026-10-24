РФ вдарила по багатоповерхівці на Дніпропетровщині: є загиблі і поранені

Ворожий безпілотник спричинив пожежу в багатоповерхівці та пошкодив магазин і автомобілі.

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Наслідки атаки по Синельниковому / Колаж: Главред, фото: Дніпропетровська ОВА, УНІАН

Що відомо:

Унаслідок удару в Синельниковому загинули троє людей

Дванадцять людей дістали поранень

Двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані

Російські війська вдарили безпілотником по Синельниковому Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинули троє людей, ще щонайменше восьмеро дістали поранень. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

"Серед поранених - 11-річна дівчинка. Усі постраждалі у лікарні. 50-річна жінка та 70-річний чоловік - у тяжкому стані", - розповів він. відео дня

Унаслідок удару на четвертому поверсі багатоповерхового житлового будинку спалахнула пожежа. Також пошкоджено магазин та автомобілі.

Реактивний "Шахед" / Інфографіка: Главред

Кількість поранених унаслідок російської атаки на Синельникове Дніпропетровської області зросла до 12.

"П’ятеро постраждалих у лікарні. Дві жінки та чоловік - у тяжкому стані. Їх зараз оперують. Після цього доправлять до обласної лікарні у Дніпрі", - розповів Ганжа.

Чому ППО стало важче збивати дрони

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що туман і хмарність ускладнюють роботу української авіації та впливають на ефективність окремих засобів протиповітряної оборони під час російських атак дронами. За його словами, складні погодні умови створюють додаткові труднощі для військових, адже робота частини засобів ППО залежить від видимості.

"Сьогодні авіації працювати доволі складно. Ви бачите погодні умови складні - це і туман, і хмари. Погана погода напряму впливає на ефективність використання тих засобів, які потребують видимості", - зазначив Ігнат.

Водночас небезпеку становлять російські безпілотники, яким вдається долати українську протиповітряну оборону та досягати цілей. Навіть невелика кількість таких дронів може завдати значних пошкоджень об’єктам критичної інфраструктури.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Як раніше повідомляв Главред, міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про серію вибухів у столиці. Внаслідок ударів було пошкоджено приватні будинки та АЗС.

Повітряні сили ЗСУ повідомили про застосування проти України різних засобів повітряного нападу. За їхніми даними, ворог застосував 210 ударних дронів і ракети різних типів. Сили ППО знищили або подавили 181 ворожий безпілотник станом на ранок наступного дня.

Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський повідомив про атаку на два підприємства в Чернігові. За словами Брижинського, два приватні підприємства зазнали пошкоджень внаслідок безпілотника. В результаті атаки одна людина загинула і щонайменше 25 отримали поранення.

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Про персону: Олександр Ганжа Олександр Ганжа - український політик, голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації, генерал поліції 3-го рангу, пише Вікіпедія.

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