Світло вимикатимуть із самого ранку: як діятимуть графіки 25 жовтня

Укренерго попередило про обмеження в частині областей України.

https://glavred.net/ukraine/svet-budut-otklyuchat-s-samogo-utra-kak-budut-deystvovat-grafiki-25-oktyabrya-10806800.html Посилання скопійоване

Відключення світла 25 жовтня / Колаж: Главред, фото: magnific.com, pixabay.com

Головне:

25 жовтня в частині України діятимуть графіки відключення світла

У побутових споживачів світла не буде з 7:00 до кінця доби

Для промисловості обмеження потужності запровадять з 6:00

У неділю, 25 жовтня, у частині областей України застосовуватимуть графіки відключення світла. Обсяг обмежень для побутових споживачів становитиме від однієї до двох черг. Про це повідомило Укренерго.

Для побутових споживачів графіки погодинних відключень запровадять із 7:00 і застосовуватимуть до кінця доби. Обсяг обмежень становитиме від однієї до двох черг.

відео дня

Час і тривалість відключень у конкретних населених пунктах залежать від графіків місцевих операторів систем розподілу. Перевірити свою чергу можна на офіційних сторінках обленерго.

Черги війдключень світла / Інфографіка: Главред

Для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності. Вони будуть чинними з 6:00 до 23:59.

Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти України.

В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому українцям радять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах обленерго та ощадливо споживати електроенергію в періоди її подачі.

Як Київ виживатиме взимку після атаки на всі ТЕЦ

Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що три основні київські ТЕЦ після повторних ударів Росії в ніч на 14 жовтня припинили виробляти електроенергію, однак продовжують працювати для забезпечення міста теплом. Наразі ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницька ТЕЦ готуються до опалювального сезону та поступово запускаються в режимі теплопостачання.

"Дійсно, київські ТЕЦ, по суті, припинили виробляти електроенергію, але вони не припинили виробляти тепло і зараз запускаються саме в цьому режимі теплопостачання", - наголосив Кучеренко в ефірі Новини.Live.

Минулої зими через російські удари по енергетичній і тепловій інфраструктурі окремі будинки Києва залишалися без опалення понад тиждень. У сильні морози перемерзали системи та теплоносій, а пошкодження тепломереж ускладнювали відновлення теплопостачання. Тому одним із головних викликів для столиці залишається проходження нового опалювального сезону в умовах пошкодженої енергетичної інфраструктури.

Відключення світла в Україні - останні новини

Нагадаємо, 19 жовтня начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив про знеструмлення окремих районів області внаслідок атак на інфраструктуру. Він зауважив, що масовані атаки на енергетику стали причиною вимкнень у різних районах Рівненщини.

Міністерство енергетики України повідомило про масштабні удари по енергетиці та наслідки для постачання електроенергії в кількох регіонах. Відомство зазначило, що понад 500 тисяч українців без світла після атак в низці областей.

Як раніше повідомляв Главред, Укренерго поінформувало про запровадження графіків відключень на 24 жовтня для побутових і непобутових споживачів у деяких регіонах. Графіки мали починатися о 6:00 з обсягом від однієї до двох черг, що відповідало 4-8 годинам відключення.

Читайте також:

Про компанію: Укренерго ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред