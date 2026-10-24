Світло вимикатимуть із самого ранку: як діятимуть графіки 25 жовтня

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- 25 жовтня в частині України діятимуть графіки відключення світла
- У побутових споживачів світла не буде з 7:00 до кінця доби
- Для промисловості обмеження потужності запровадять з 6:00
У неділю, 25 жовтня, у частині областей України застосовуватимуть графіки відключення світла. Обсяг обмежень для побутових споживачів становитиме від однієї до двох черг. Про це повідомило Укренерго.
Для побутових споживачів графіки погодинних відключень запровадять із 7:00 і застосовуватимуть до кінця доби. Обсяг обмежень становитиме від однієї до двох черг.
Час і тривалість відключень у конкретних населених пунктах залежать від графіків місцевих операторів систем розподілу. Перевірити свою чергу можна на офіційних сторінках обленерго.
Для промислових підприємств діятимуть графіки обмеження потужності. Вони будуть чинними з 6:00 до 23:59.
Причиною обмежень стали наслідки масованих російських атак на енергетичні об’єкти України.
В Укренерго попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися. Тому українцям радять стежити за оновленнями на офіційних ресурсах обленерго та ощадливо споживати електроенергію в періоди її подачі.
Як Київ виживатиме взимку після атаки на всі ТЕЦ
Народний депутат Олексій Кучеренко розповів, що три основні київські ТЕЦ після повторних ударів Росії в ніч на 14 жовтня припинили виробляти електроенергію, однак продовжують працювати для забезпечення міста теплом. Наразі ТЕЦ-5, ТЕЦ-6 і Дарницька ТЕЦ готуються до опалювального сезону та поступово запускаються в режимі теплопостачання.
"Дійсно, київські ТЕЦ, по суті, припинили виробляти електроенергію, але вони не припинили виробляти тепло і зараз запускаються саме в цьому режимі теплопостачання", - наголосив Кучеренко в ефірі Новини.Live.
Минулої зими через російські удари по енергетичній і тепловій інфраструктурі окремі будинки Києва залишалися без опалення понад тиждень. У сильні морози перемерзали системи та теплоносій, а пошкодження тепломереж ускладнювали відновлення теплопостачання. Тому одним із головних викликів для столиці залишається проходження нового опалювального сезону в умовах пошкодженої енергетичної інфраструктури.
Відключення світла в Україні - останні новини
Нагадаємо, 19 жовтня начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль повідомив про знеструмлення окремих районів області внаслідок атак на інфраструктуру. Він зауважив, що масовані атаки на енергетику стали причиною вимкнень у різних районах Рівненщини.
Міністерство енергетики України повідомило про масштабні удари по енергетиці та наслідки для постачання електроенергії в кількох регіонах. Відомство зазначило, що понад 500 тисяч українців без світла після атак в низці областей.
Як раніше повідомляв Главред, Укренерго поінформувало про запровадження графіків відключень на 24 жовтня для побутових і непобутових споживачів у деяких регіонах. Графіки мали починатися о 6:00 з обсягом від однієї до двох черг, що відповідало 4-8 годинам відключення.
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Про компанію: Укренерго
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
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