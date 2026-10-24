Трамп може піти на нові поступки Путіну щодо санкцій — Kyiv Independent

Українські чиновники побоюються, що Вашингтон запропонує Москві нові економічні поступки.

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Трамп може піти на нові поступки Путіну щодо санкцій / Колаж: Главред, фото: ОП, сайт Кремля

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Домовленості щодо дизельного палива викликали питання у США

Зеленський побоюється нових енергетичних угод

Адміністрація президента США Дональда Трампа може розглянути можливість подальшого пом'якшення санкцій проти Росії, зокрема обмежень, що зачіпають галузь виробництва добрив. Українські чиновники побоюються, що Вашингтон запропонує Москві нові економічні поступки, незважаючи на триваючу війну проти України та відсутність ознак відмови Кремля від максималістських вимог. Про це повідомляє Kyiv Independent з посиланням на українських та американських чиновників, обізнаних із ситуацією.

За даними видання, після домовленостей щодо поставок російського дизельного палива американська адміністрація може розглянути інші варіанти економічного зближення з Росією. Одним із можливих напрямків називають виробництво добрив.

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Джерела Kyiv Independent стверджують, що українська сторона побоюється послаблення обмежень щодо суден, компаній, банків та фізичних осіб, пов’язаних із цією галуззю. При цьому співрозмовники видання не уточнили, які саме санкції можуть бути скасовані. Поки що можлива домовленість залишається на рівні припущень.

Чому Росія домагається пом’якшення обмежень

Москва вже тривалий час намагається домогтися більш сприятливих умов для експорту сільськогосподарської продукції. Російська сторона стверджує, що банківські, страхові та судноплавні обмеження ускладнюють її доступ до міжнародних ринків.

Представник української розвідки в коментарі Kyiv Independent заявив, що Росія неодноразово порушувала питання про добрива на переговорах зі США та європейськими країнами.

"Історія з добривами досить давня, і росіяни вже давно намагалися її просунути", - зазначив співрозмовник видання.

За його словами, Москва також домагалася послаблення відповідних обмежень у рамках Чорноморської зернової ініціативи. У липні 2023 року Росія вийшла з угоди, заявивши, що досягнутого прогресу у виконанні її вимог недостатньо.

При цьому США не вводили прямої заборони на імпорт російських добрив і не застосовували прямі санкції проти всієї російської галузі їхнього виробництва. Однак потенційні домовленості можуть торкнутися інших обмежень, що впливають на роботу пов’язаних з нею компаній та фінансових організацій.

Який вплив мають санкції на Росію? / Інфографіка - Главред

Домовленості щодо дизельного палива викликали питання у США

9 жовтня Дональд Трамп заявив, що Росія погодилася постачати дизельне паливо на американський та міжнародні ринки. За його словами, початковий обсяг мав перевищити 300 тисяч тонн, у листопаді планувалося додатково поставити 500 тисяч тонн, а потім - ще 1 мільйон тонн.

Оголошені домовленості викликали сумніви щодо їхньої законності. Один із представників Сенату США заявив Kyiv Independent, що вважає таку угоду такою, що суперечить закону, ухваленому Конгресом у 2022 році.

Цей закон забороняє імпорт енергетичних продуктів російського походження, зокрема дизельного палива. Водночас правовий статус оголошених домовленостей залишається предметом дискусії.

За інформацією видання, представники Демократичної партії також зверталися до американських промислових підприємств, які брали участь у сприянні укладенню угоди. Вони хотіли з’ясувати, чи усвідомлюють компанії можливі юридичні наслідки та ризики розслідувань.

На тлі цих питань українські чиновники побоюються, що адміністрація Трампа може розглядати й інші варіанти надання Росії економічних переваг.

Дизельна угода Трампа і Путіна / Інфографіка: Главред

Зеленський побоюється нових енергетичних угод

Президент України Володимир Зеленський раніше назвав домовленості щодо дизельного палива "слабким кроком" і попередив, що вони можуть стати початком більш масштабного послаблення санкційного тиску на Росію.

16 жовтня він заявив, що побоюється появи нових угод у енергетичній сфері.

"На мою думку, ми не можемо прийняти ці угоди. Бо далі будуть газові угоди. І я абсолютно впевнений у цьому. Після газу вони знімуть санкції й щодо інших питань", - сказав Зеленський.

У Києві побоюються, що Вашингтон може почати пропонувати Москві економічні стимули ще до припинення бойових дій.

За оцінками українських чиновників, поступки без попереднього припинення вогню навряд чи змусять російського диктатора Володимира Путіна переглянути свої цілі. При цьому Росія може отримати додаткові економічні переваги, продовжуючи війну проти України.

Один із високопоставлених українських чиновників заявив виданню, що такий підхід фактично заохочує Кремль: Москва отримує можливість продовжувати бойові дії й водночас домагатися пом’якшення санкцій.

Путін знову відкинув можливість припинення вогню

22 жовтня Володимир Путін, виступаючи перед російськими ЗМІ, знову підтвердив територіальні претензії Росії до України.

Відповідаючи на запитання про можливість припинення вогню за умови, що Україна збереже контроль над територіями, які утримує, російський президент заявив: "Це не їхня територія; це територія історичної Росії".

Трамп знайшов слабке місце Путіна: думка експерта

Оперна співачка, громадська діячка та екс-депутатка Держдуми РФ Марія Максакова вважає, що Дональд Трамп знайшов дієві важелі тиску на Володимира Путіна, які можуть змусити російське керівництво погодитися на переговори з Україною. Йдеться про санкції, які почали завдавати безпосередньої шкоди оточенню російського президента. Про це вона заявила під час чату на "Главред".

Одним із ключових інструментів тиску Максакова назвала обмеження щодо платіжної мережі А7, яку Росія та Іран використовували для обходу фінансових санкцій як альтернативу SWIFT. На її думку, саме ці заходи зачепили фінансові інтереси оточення Путіна.

"Мені здається, що саме санкції проти А7 (А7 - це глобальна платіжна мережа, яку використовували Росія та Іран для обходу фінансових обмежень, вона працювала як альтернатива SWIFT, - ред.) стали тим, що безпосередньо зачепило активи путінського угруповання. Лише зараз вони почали зазнавати прямих збитків", - зазначила Максакова.

Санкції проти Росії - останні новини на цю тему

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, адміністрація президента США розглядає можливість пом’якшення санкцій щодо танкерів так званого тіньового флоту. Цей крок було обґрунтовано прагненням знизити рекордні ставки фрахту шляхом пом’якшення санкцій щодо тіньового флоту та дозволу на перевезення легальної нафти. Компанії, які бажають використовувати такі судна, повинні подавати заявки до Міністерства фінансів США.

Президент США Дональд Трамп відклав запровадження передбачених законом Грема мит та пов’язаних з ними обмежень щодо Росії. Білий дім обґрунтував це тим, що рішення відповідає національним інтересам, і офіційно призупинив мита та санкції на певний термін. Документ надавав президенту 30 днів на введення 100-відсоткових мит на імпорт із кількох країн і містив положення про підвищені тарифи та санкції проти низки російських структур.

Держсекретар Марко Рубіо пояснив, що призупинення заходів пов’язане з необхідністю оцінити їхні економічні наслідки для світової економіки. Він зазначив, що адміністрація скористається 60-денною паузою для аналізу впливу цих заходів. Указ Трампа було підписано 16 жовтня, а сам закон Грема президент підписав 18 вересня.

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Про джерело: The Kyiv Independent The Kyiv Independent - англомовне українське онлайн-ЗМІ, засноване в листопаді 2021 року, за три місяці до російського вторгнення в Україну у 2022 році, колишніми співробітниками Kyiv Post та медіа-консалтингової компанії Jnomics Media, повідомляє Вікіпедія.

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