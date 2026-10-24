Дрони атакували завод за 2500 км від України: спалахнула масштабна пожежа

Російська ППО намагалася відбити атаку.

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Пожежа в Омську / Колаж: Главред, фото: скріншот з відео

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Дрони атакували Омськ за понад 2500 км від кордону України

Під ударом опинилися Омський НПЗ і завод "Омський каучук"

На заводах спалахнула пожежа

У російському Омську безпілотники атакували хімічний завод "Омський каучук". Після влучання на території підприємства спалахнула масштабна пожежа, над об’єктом здійнявся густий стовп диму. Про це повідомляє Telegram-канал Exilenova+.

Губернатор Омської області Віталій Хоценко повідомив про повітряну загрозу в регіоні та роботу російської протиповітряної оборони. За його словами, сили ППО Міноборони РФ намагалися відбити атаку безпілотників.

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Згодом губернатор заявив, що дрони досягли північного промислового вузла Омська. На місце направили екстрені служби.

У регіоні всі оперативні служби перевели в режим підвищеної готовності. Місцевих жителів також попередили про можливі обмеження в роботі мобільного інтернету.

За інформацією моніторингового каналу Exilenova+, одним із уражених об’єктів став логістичний хаб OZON російського Міноборони.

Крім того, повідомлялося про ураження хімічного підприємства "Омський каучук".

Омськ розташований на відстані понад 2500 км від кордону України. "Омський каучук" - велике нафтохімічне підприємство, яке виробляє синтетичний каучук, фенол, ацетон і компоненти автомобільного пального. Зокрема, завод випускає метил-трет-бутиловий ефір (МТБЕ), який використовують для підвищення октанового числа бензину.

Пожежа в Омську / Фото: скріншот

Відео пожежі в Омську після атаки БПЛА можна переглянути за посиланням.

Чим особлива атака на Омськ

Колишній керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко заявив, що ураження хімічного підприємства "Омський каучук" є важливою операцією Сил оборони України.

"Украина нанесла удар по химическому предприятию "Омский каучук", находящемуся в 2500 километрах в российском тылу. Производимые в Омске синтетические каучуки используются в качестве компонентов ракетного топлива", - написав Коваленко.

Омськ розташований на відстані понад 2500 км від кордону України. "Омський каучук" - велике нафтохімічне підприємство, яке виробляє синтетичний каучук, фенол, ацетон і компоненти автомобільного пального. Зокрема, завод випускає метил-трет-бутиловий ефір (МТБЕ), який використовують для підвищення октанового числа бензину.

Удари по російських об'єктах - новини за темою

Як раніше повідомляв Главред, губернатор Ханти-Мансійського автономного округу Руслан Кухарук визнав займання на промисловому об'єкті в Сургутському районі. Дрони атакували Сургутський ЗСК і спричинили займання в кількох місцях.

Компанія Fire Point повідомила про ураження Петербурзького нафтового терміналу. Дрони уразили термінал і на об'єкті виникла пожежа. Річна потужність термінала становить 12,5 млн тонн.

Моніторинговий канал Exilenova+ повідомив про нічні вибухи в окупованому Луганську і проблеми зі світлом та зв'язком. За даними каналу, було зафіксовано удар по інфраструктурі зв'язку.

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Про джерело: Exilenova+ Exilenova+ - це Telegram-канал, який публікує оперативні новини, фото та відео про війну Росії проти України, атаки безпілотників, пожежі на військових об’єктах та інші інциденти. Канал працює в Telegram за адресою @exilenova_plus. Аудиторія - понад 100 тисяч підписників. Автори пропонують надсилати новини та матеріали через бот. Канал анонімний - імена адміністраторів публічно не розкриваються. Канал часто поширює перші відео атак безпілотників або пожеж на об'єктах у РФ, які пізніше можуть підхоплювати ЗМІ.

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