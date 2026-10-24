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Маск заявив про закриття "лазівки" Starlink для ЗСУ: що відповіли в Україні

Віталій Кірсанов
24 жовтня 2026, 23:44
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На думку Маска, якщо вимкнути термінали системи Starlink, український фронт може "обвалитися негайно".
Маск зробив тривожну заяву щодо Starlink та фронту
Маск зробив тривожну заяву щодо Starlink та фронту / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот із відео, 92 ОШБр

Коротко:

  • Ілон Маск визнав, що обмежив використання Starlink в Україні
  • Starlink відіграв вирішальну роль для України у 2022 році

Американський мільярдер Ілон Маск заявив, що обмеження на використання супутникового зв'язку Starlink українськими військовими вже введені. За його словами, якщо відключити термінали цієї системи, український фронт може "зруйнуватися негайно". Про це підприємець написав у соцмережі X.

Маск наголосив, що Starlink є комерційним цивільним сервісом, використання якого для керування ударними безпілотниками з метою нанесення смертоносних ударів, за його твердженням, ніколи не дозволялося.

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"Використання Starlink - цивільного комерційного сервісу - для нанесення ударів ударними безпілотниками з метою вбивства людей ніколи не дозволялося і не повинно дозволятися. Starshield - інша система, що контролюється урядом США. Вирішувати, як її використовувати, - їхня справа", - написав бізнесмен.

Він також заявив, що українські військові нібито використовували Starlink з порушенням встановлених умов, застосовуючи систему для керування ударними безпілотниками.

"Цю лазівку було усунуто минулого тижня", - зазначив Маск.

При цьому підприємець підкреслив, що супутниковий зв’язок, як і раніше, має критичне значення для оборони України. За його словами, Starlink залишається єдиною системою, яку поки що неможливо ефективно заглушити або знищити.

"Якщо Starlink відключать, український фронт обвалиться негайно. Це не погроза, а просто констатація факту", - заявив Маск.

Він також нагадав про роль супутникової системи в перші дні повномасштабного вторгнення Росії. За твердженням бізнесмена, Starlink допоміг зберегти зв’язок українських військових і відіграв вирішальну роль у запобіганні захопленню України російськими військами, коли інші засоби комунікації були знищені або заблоковані.

У Зеленського відповіли на звинувачення Маска через Starlink

У свою чергу радник президента Украни з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій ("Флеш") Бескрестнов відповів на звинувачення Ілона Маска у порушенні умови використання Starlink для ударів дронами.

"Дуже дивно, що Ілон Маск не знає про обмеження роботи Starlink в Україні. Починаючи з зими 2026 року всі термінали Starlink над територією України (включно з окупованими територіями) мають обмеження швидкості переміщення 70-90 км/год. А над територією Росії Starlink не працює", - написав він.

За його словами, таким чином, ЗСУ фізично не можуть використовувати комерційний Starlink для ударів дипстрайками та мідлстрайками.

Український волонтер Сергій Стерненко також відкинув твердження Маска.

"Ілон Маск стверджує, що Україна нібито порушувала правила використання Starlink та застосовувала цю систему на бойових безпілотниках. Як людина, яка була всередині процесу у Міноборони, можу точно сказати, що це неправда", - зазначив він.

Стерненко нагадав, що у лютому цього року було запроваджено "білі" списки: Стаціонарні термінали могли реєструвати на себе і військові, і цивільні.

"Але для того, щоб будь-який супутниковий термінал міг працювати під час руху, необхідно було вносити його у спеціальний список та підключати до військової системи Starshield. Інакше будь-які термінали супутникового зв'язку в Україні не працювали. Тобто використовувати саме цивільний Starlink для виконання місій на безпілотниках було технічно неможливо. Усі місії безпілотників, які потребували супутникового зв'язку, могли здійснюватися лише з використанням Starshield", - додав громадський діяч.

Маск заявив про закриття 'лазівки' Starlink для ЗСУ: що відповіли в Україні
Інфографіка: Главред

Чому Маску невигідно відключати Україну від Starlink

Експерт з кібербезпеки Костянтин Корсун в ефірі телеканалу "Апостроф" заявив, що Дональд Трамп фінансує SpaceX через космічну програму, але США не можуть дозволити собі втратити цю компанію в конкуренції з Китаєм. Водночас Starlink - це комерційна мережа, яка заробляє на тисячах терміналів в Україні, які здебільшого оплачуються західними партнерами.

Тому відключення такого великого клієнта було б невигідним для компанії. Крім того, це спричинило б серйозні репутаційні втрати для Маска та політичні наслідки для Трампа.

Ілон Маск
Ілон Маск / Главред - інфографіка

Обмеження Starlink в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, у ніч на 14 жовтня українські військові повідомили про обмеження роботи терміналів Starlink. Під час руху зі швидкістю понад 160 км/год зв’язок почав зникати. Через це було зірвано низку важливих місій.

Адміністрація Дональда Трампа заявила українській стороні, що не має жодного стосунку до обмежень у роботі Starlink в Україні. У Білому домі зазначили, що не контролюють компанію Ілона Маска.

Державний секретар США Марко Рубіо також спростував причетність Вашингтона до обмеження швидкості Starlink для дронів ЗСУ. Він також заявив, що Україна поки що не має доступу до військової супутникової системи Starshield.

Згодом The Wall Street Journal, посилаючись на джерела серед американських чиновників, написала, що Ілон Маск особисто ухвалив рішення обмежити швидкість роботи військової версії супутникового інтернету Starlink, від якого критично залежать Сили оборони України.

Супутниковий зв’язок Starlink знову стабільно працює під час руху зі швидкістю понад 400 км/год. Перебоїв поки що немає, заявив 24 жовтня міністр оборони Євген Хмара.

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Про особу - Ілон Маск

Ілон Рів Маск - інженер, підприємець, винахідник, інвестор, мільярдер. Засновник компаній "SpaceX", "PayPal"[14], Neuralink та The Boring Company, головний дизайнер (Chief Product Architect), генеральний директор та голова ради директорів "Tesla Inc.", що керує заводом Tesla. Входить до ради директорів компанії "SolarCity", заснованої його двоюрідними братами.

Під час російського вторгнення Ілон Маск публічно підтримав Україну та забезпечив надання послуг глобальної супутникової системи Starlink на території України після офіційного звернення Михайла Федорова - міністра цифрової трансформації України - 27 лютого 2022 року.

3 жовтня 2022 року Маск опублікував у Twitter твіт, який багато хто сприйняв як такий, що фактично підтримує російську пропаганду. Цей твіт викликав бурхливі негативні реакції, внаслідок чого акції Tesla подешевшали на 8,5 % протягом 12 годин, а сам Маск зазнав загального осуду з боку деяких впливових осіб. Йому навіть іронічно запропонували "віддати Аляску, історичну територію Росії до 1867 року, щоб задобрити Путіна?"

На твіт відреагував Президент України Володимир Зеленський, який запропонував проголосувати за: Ілона Маска, який підтримує Україну, чи Ілона Маска, який підтримує Росію.

На початку листопада 2023 року Маск заявив, що Україні час йти на переговори з Росією, щоб уникнути нових жертв на фронті.

13 лютого 2024 року Ілон Маск висловився проти законопроекту США про надання фінансової допомоги Україні та закликав американців тиснути на сенаторів, щоб ті не схвалювали продовження військової допомоги Україні. На його думку, Путін не може програти війну, і тому не потрібно допомагати Україні, повідомляє Вікіпедія.

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