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Загроза втрати двох міст: полковник вказав на критичну проблему

Марія Николишин
24 жовтня 2026, 15:05
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Без суттєвого поповнення особового складу гарантувати утримання позицій на Донеччині неможливо.
Загроза втрати двох міст: полковник вказав на критичну проблему
Загроза втрати Добропілля та Костянтинівки залишається / колаж: Главред, фото: 37 окрема бригада морської піхоти, deepstatemap

Головне із заяви експерта:

  • РФ не відмовилася від мети захопити Донбас
  • Ворог має шанси на прорив попри шалені втрати
  • Добропілля і Костянтинівка залишаються під загрозою

Добропілля та Костянтинівка можуть опинитися під контролем ворога, якщо Сили оборони не отримають додаткового поповнення особовим складом. Про це заявив полковник ЗСУ у відставці Сергій Грабський в етері Радіо НВ.

За його словами, стратегічне завдання Кремля лишилося незмінним: заволодіти всім Донбасом. Скорочення кількості ділянок, де росіяни ведуть активний наступ, ще не означає, що небезпека минула.

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"Я дуже обережно кажу про стабілізацію, я далекий від ейфорії. Тому, коли ми кажемо про звуження ділянок, на яких противник веде наступальні бойові дії, то абсолютно природнє, що вони понесли шалені втрати, але при цьому задача, яка була поставлена, не була відкликана, не змінена, вони будуть намагатися лізти вперед, навіть за рахунок ослаблення тиску на інших ділянках", - наголосив Грабський.

Він додав, що за класичними канонами оперативного мистецтва у росіян є реальні можливості зламати оборону.

"Я так само спілкуюся з військовими і вони так само кажуть: Ми знищимо максимальну кількість противника, але їх дуже багато. Ми просто фізично не встигаємо", - розповів експерт.

Розв'язання проблеми полковник пов'язує з кадровим питанням, хоч і визнає, що воно болюче для суспільства.

"Ми маємо нарощувати, якщо ми хочемо не допустити прориву, ми маємо нарощувати присутність наших ресурсів. Як це дивно не звучить, я розумію, наскільки це непопулярно", - зазначив Грабський.

Без належного посилення підрозділів експерт не береться прогнозувати долю ключових населених пунктів Донеччини.

"Можливо, зараз, без відповідної кількості, адекватної кількості особового складу на цьому напрямку говорити про гарантоване утримання позицій, що в Костянтинівці, що на околицях Часового Яру, де ситуація ще більш складна, що в Добропіллі, я б не став", - підсумував він.

Загроза втрати двох міст: полковник вказав на критичну проблему
Добропілля / Інфографіка: Главред

За яких умов РФ може отримати всю Донеччину

Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов говорив, що Росія здатна встановити контроль над усією Донеччиною, проте не силою зброї, а внаслідок домовленостей.

Він попередив, що Сили оборони до весни можуть відходити ще швидше, ніж зараз. Причиною стануть перебої з коштами та зброєю, накладені на нестабільність усередині країни.

"За таких умов до весни ми будемо змушені розпочати переговори про припинення вогню й йти на поступки. І тоді до весни Росія може виконати своє завдання щодо повного захоплення Донецької області, однак мова йде не про військове захоплення, а про політичне", - наголосив полковник запасу.

Ситуація на фронті - останні новини

Як повідомляв Главред, Сили оборони України провели підземну контрнаступальну операцію "Велес" на Куп’янському напрямку. У результаті операції понад 30 військових РФ потрапили в полон, а втрати противника перевищили 100 осіб.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що від початку осені українські військові звільнили більше території, ніж російські окупанти змогли захопити. За його словами, така тенденція зберігалася й в інші періоди року.

Начальник комунікацій 7-го корпусу ДШВ Володимир Полевий говорив, що російські окупаційні війська намагаються просунутися в напрямку Запоріжжя. Для цього їм потрібно прорвати українську оборону на ділянці фронту Гуляйполе - Запоріжжя, де тримають позиції підрозділи 7-го корпусу Десантно-штурмових військ.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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