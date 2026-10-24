Росія готує потужний удар по Києву: монітори попередили про загрозу

Монітори попереджають про небезпеку для Києва та області цієї ночі.

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Росія готує потужний удар по Києву / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Для Києва та області зберігається підвищена загроза застосування балістичної зброї

Небезпека застосування балістичної зброї збережеться цієї ночі

Мешканців регіону закликають реагувати на сигнали повітряної тривоги

У ніч на неділю, 25 жовтня, для Києва та Київської області зберігатиметься підвищена загроза застосування балістичної зброї. Про це попереджає моніторинговий канал "Розвідка України".

"За наявною інформацією від розвідки, ворог планує нанести комбінований балістичний удар по Києву та області вночі", - йдеться в повідомленні. відео дня

Мешканців Києва та області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та уважно стежити за повідомленнями про можливі загрози.

Інфографіка: Главред

Коли РФ може завдати масованого удару по Україні - думка експерта

"Главред" писав, що, за словами військового експерта Олега Жданова, Росія здатна завдавати комбінованих ударів по Україні з мінімальним інтервалом у три-чотири доби. Це мінімальний інтервал, а загалом масовані атаки можливі раз на тиждень.

Тому наступної атаки можна очікувати вже через кілька днів. Втім, назвати конкретну дату складно: вона залежить від готовності російських військ, наявних запасів озброєння та здатності організувати черговий обстріл.

Удари РФ по Києву - останні новини

Як писав Главред, з вечора 21 жовтня російські війська завдали балістичних ударів по шести районах столиці. Виникли пожежі та руйнування.

У Києві після масованої нічної атаки тимчасово змінили графік роботи Сирецько-Печерської лінії метрополітену. Через пошкодження інфраструктури на Південному мосту потяги курсують лише на двох ділянках "зеленої" лінії. Для перевезення пасажирів також посилюються автобусні маршрути № 22 та № 91.

Відомо, що в ніч на 22 жовтня внаслідок російської атаки на столицю було знищено гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі Києва. Також загорівся ще один торговий центр.

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Про джерело: Telegram-канал "Розвідка України" "Розвідка України" - неофіційний Telegram-канал, який займається моніторингом повітряного простору та попередженням про повітряні загрози (дрони, ракети) в Україні. Telegram-канал є неофіційним ресурсом (не є офіційною сторінкою державних або військових відомств). Тематика - публікація оперативної інформації про ситуацію в небі України, рух повітряних цілей та загрози.

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