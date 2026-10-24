Композиція "Tears in Heaven" швидко завоювала визнання слухачів та музичних критиків.

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Хіт 1991 року визнали однією з найсумніших пісень в історії / колаж: Главред, фото: instagram.com/ericclapton

Коротко:

Ерік Клептон написав пісню "Tears in Heaven" після загибелі свого сина

Трагедія сталася в березні 1991 року

У 1993 році "Tears in Heaven" принесла Клептону три премії "Греммі"

Британський музикант Ерік Клептон написав пісню "Tears in Heaven" після трагічної загибелі свого чотирирічного сина Конора. Композиція стала одним із головних хітів у кар’єрі гітариста, принесла йому три премії "Греммі" та увійшла до рейтингу найсумніших пісень усіх часів за версією журналу Rolling Stone. Про це пише Parade.

Трагедія сталася в березні 1991 року. Конор гостював у знайомих, коли випав з вікна квартири, розташованої на 53-му поверсі. Хлопчик загинув, а його смерть стала важким ударом для музиканта. Клептон на деякий час віддалився від оточуючих і намагався впоратися з пережитим горем.

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Саме в цей період він почав працювати над піснею, присвяченою синові. Однак емоційно завершити композицію самостійно було надто важко, тому музикант звернувся по допомогу до автора пісень Вілла Дженнінгса. Так з’явилася пісня "Tears in Heaven", яка стала музичним відображенням особистої трагедії Клептона.

Гітарист зізнавався, що музика допомогла йому пережити втрату. За його словами, він майже підсвідомо використовував творчість як засіб зцілення і в підсумку зміг завдяки пісні знайти душевне полегшення.

Як пісня стала світовим хітом

Композиція швидко завоювала визнання слухачів і музичних критиків. У 1993 році "Tears in Heaven" принесла Клептону три премії "Греммі" - у номінаціях "Найкраще чоловіче вокальне поп-виконання", "Запис року" та "Пісня року".

У США сингл розійшовся тиражем майже три мільйони копій, отримав платиновий статус і піднявся на шосте місце в чарті Billboard Hot 100.

Незважаючи на популярність композиції, виконувати її перед публікою музиканту було непросто. Пісня незмінно нагадувала йому про втрату сина. У 2004 році Клептон виключив її з концертного репертуару, пояснивши, що більше не хоче повертатися до болісних спогадів. Однак до 2022 року "Tears in Heaven" знову з’явилася у програмах його живих виступів.

Визнання однієї з найсумніших пісень

"Tears in Heaven" увійшла до списку 500 найкращих пісень усіх часів за версією Rolling Stone. Крім того, видання поставило композицію на перше місце у своєму рейтингу найсумніших пісень.

Історія створення пісні та особиста трагедія Клептона стали невід’ємною частиною її сприйняття. Для багатьох слухачів ця композиція залишається не лише одним із найвідоміших творів музиканта, а й емоційною розповіддю про втрату близької людини та спробу знайти сили жити далі.

Прослухати пісню можна тут

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Першу сходинку списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про особу: Ерік Клептон Ерік Клептон - легендарний британський рок-музикант, гітарист, співак і композитор, який справив колосальний вплив на розвиток блюзу та рок-музики. Музичні критики та шанувальники часто називають його одним із найвидатніших гітаристів усіх часів. Клептон - єдиний музикант у світі, якого тричі включили до Зали слави рок-н-ролу: у складі гуртів The Yardbirds і Cream, а також як сольного виконавця. За свою кар'єру він завоював 18 статуеток "Греммі". У 1960-х роках на стінах лондонського метро шанувальники писали графіті "Клептон - Бог". Офіційне ж його прізвисько - Slowhand ("Повільна рука"). Серед його найвідоміших пісень - меланхолійна балада "Tears in Heaven" (присвячена синові, який трагічно загинув), рок-хіт "Layla", а також кавер-версія пісні Боба Марлі "I Shot the Sheriff". Він також є Командором Ордена Британської імперії за свої заслуги в музиці.

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