Ракетний удар по Львову: людей не можуть знайти під завалами

Рятувальники розібрали 70% руйнувань. Служби працюватимуть протягом всієї ночі.

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Ракетна атака на Львів / Колаж Главред, фото Андрій Садовий

В Львові триває розбір завалів після ракетного удару РФ. Як повідомив мер Львова Андрій Садовий мінімум 5 осіб ще шукають.

Водночас голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що під завалами вдалося виявити тіло ще однієї загиблої жінки.

"Під час розбирання завалів у Львові рятувальники виявили ще одне тіло", - йдеться в заяві.

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За його словами, це жінка. Козицький додав, що вже розібрали 70% руйнувань. Служби працюватимуть протягом всієї ночі.

"Співчуття рідним і близьким загиблої", - написав глава області.

Через 10 хвилин після заяви голови Львівської ОВА, мер Львова повідомив, що кількість загиблих зросла до 6 осіб, рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї жінки.

Варто додати, що раніше Козицький також уточнив інформацію щодо віку загиблих цієї ночі:

Анастасія - 32 роки;

Мирослава - 60 років (мама Анастасії);

Михайло - 35 років;

Ірина - 63 роки.

"Попередні дані були записані зі свідчень сусідів. Прошу вибачення за неточність. Вічна пам'ять тим, кого ми втратили. Болить за всіх. Помстимося!",- сказав глава ОВА.

Ракетний удар РФ по Львову

Нагадаємо, в ніч на 6 липня російські окупанти вдарили ракетами по Львову. В результаті загинули п'ятеро людей. Медична допомога була надана 34 людям, 13 з них були госпіталізовані.

Руйнування зазнали: більше 30 будинків; більше 250 квартир; 10 гуртожитків; будинок дитини; два вузи; санаторна школа. Пошкоджено одну підстанцію у Львові.

В РФ після удару назвали цинічну ціль атаки по Львову. У Росії Міністерство оборони цинічно заявило, що вони спеціально вдарили по Львову ракетами "Калібр". У Міноборони РФ заявляють, що окупанти завдали удару високоточною зброєю нібито по пунктах тимчасової дислокації особового складу ЗСУ.

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