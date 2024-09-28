РФ атакує Харківщину бомбами та дронами: серед загиблих – суддя Верховного Суду

Загиблий суддя Верховного Суду розвозив гуманітарну допомогу місцевим жителям.

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Леонід Лобойко загинув унаслідок удару РФ / Колаж: Главред, Фото: t.me/s/prokuratura_kharkiv, Facebook.com/supremecourt.ua

У суботу, близько 13:00, ЗС РФ вдарили по Козачій Лопані, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Дрон влучив у приватний автомобіль. Загинув один цивільний, дані встановлюються. Ще три жінки дістали поранення, їх госпіталізовано", - написав Синєгубов у Telegram.

Харківська обласна прокуратура уточнила, що загиблий чоловік - суддя Верховного Суду, який розвозив гуманітарну допомогу місцевим жителям.

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"За даними слідства, 28 вересня ворожий FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль Mitsubishi Lancer у селищі Козача Лопань Дергачівської ТГ", - написали в прокуратурі.

Як уточнили у Верховному Суді, внаслідок атаки ворожого дрона на Харківщині загинув суддя ВС у Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко.

"Верховний Суд із сумом повідомляє, що сьогодні, 28 вересня 2024 року, внаслідок ворожого обстрілу селища Козача Лопань Харківської області загинув суддя Верховного Суду в Касаційному кримінальному суді Леонід Лобойко", - йдеться в повідомленні.

Подробиці ударів РФ по Харківщині

Синєгубов додав, що внаслідок ворожого авіаудару по Слатиному Харківської області загинуло троє людей.

У результаті, щонайменше, три людини отримали поранення. Одна жінка - у важкому стані.

"Ворог ударив по цивільній інфраструктурі, пошкоджено навчальний заклад, магазини. Люди в цей час перебували на вулиці", - уточнив Синєгубов.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Удари РФ по Харківщині - останні новини за темою

Нагадаємо, російські окупанти вдарили по місту Дергачі з РСЗВ "Торнадо-С". Унаслідок цього загинула одна людина, ще 13 - поранені.

Раніше повідомлялося, що в Харкові зафіксовано 10 прильотів РФ. Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, станом на зараз уже 28 поранених. Деталями трагедії поділився голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Ворог ударив по Палацу спорту, також атаковано торговий центр у Салтівському районі та територію біля Гідропарку в Київському районі.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський жорстко відреагував на обстріл Харкова. Президент наголосив на важливості залучення світових лідерів для зупинки російського ракетно-бомбового терору території України.

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