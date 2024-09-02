Харків під обстрілом РФ: у місті серія потужних вибухів, є поранені

Інформацію про вибухи в місті підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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У Харкові прогриміла серія вибухів / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Потужні вибухи прогриміли в Харкові вдень у понеділок, 2 вересня. Місцева влада закликала городян до обережності.

Про звуки вибухів у Харкові повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram. Він закликав дотримуватися запобіжних заходів.

"У Харкові було голосно. Будьте обережні", - написав Терехов.

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Інформацію про вибухи в регіоні також підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов. Він також закликав людей зберігати спокій і перебувати в укриттях.

Як уточнив Синєгубов, пізніше в Харкові пролунав ще один вибух.

Пізніше Терехов уточнив, що обстріл РФ припав на район щільної міської забудови.

"Унаслідок обстрілу Київського району міста четверо постраждалих жінок. Стан середньої тяжкості. Обстеження міст прильотів триває", - написав він.

За даними Синєгубова, уже відомо щонайменше про п'ятьох постраждалих унаслідок удару РФ, медики надають необхідну допомогу.

Також унаслідок обстрілу загорілися гаражі, пошкоджено автомобіль, додав глава ОВА.

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

Вибухи в Харкові - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Харкові зафіксовано 10 прильотів РФ. Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, станом на зараз уже 28 поранених. Деталями трагедії поділився голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Ворог ударив по Палацу спорту, також атаковано торговий центр у Салтівському районі та територію біля Гідропарку в Київському районі.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський жорстко відреагував на обстріл Харкова. Президент наголосив на важливості залучення світових лідерів для зупинки російського ракетно-бомбового терору території України.

Пізніше з'явилося відео з моментом удару по Харкову. У Харкові збільшилася кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів.

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