РФ продовжує кошмарити Харків: зафіксовано 10 ударів, десятки поранених - ОВА

Агресори з Росії близько 10 разів безжалісно вдарили по Харкову.

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РФ черговий раз вдарила по Харкову / Коллаж Главред, фото t.me/dsns_telegram, фото: t.me/Klymenko_MVS

Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, станом на зараз вже 28 поранених. Деталями трагедії поділився очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Ворог ударив по Палацу спорту, також атакований торговельний центр у Салтівському районі та територія близько Гідропарка у Київському районі.

За попередньою інформацією правоохоронців, серед ударів - є "Іскандери".

"За уточненою інформацією, вже 29 постраждалих. Без загиблих. Серед 29 постраждалих: двоє дорослих та двоє дітей у важкому стані. Тип удару — ракетний. Деталі — з‘ясовуються. Ударів завдано по 3 локаціям: Харківський палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі, близько Гідропарка у Київському районі ", - зазначив Синєгубов. відео дня

Як повідомляє ОВА, люди продовжують звертатися за медичною допомогою. Серед пошкоджень — відділення "Нової пошти", магазини, спортивний комплекс, торгівельний центр, автомобілі.

Ворог цілив виключно в цивільну інфраструктуру, звертають увагу в ОВА. Ліквідація наслідків триває.

Мер Харкова Терехов пізніше повідомив, що у Салтівському районі 22 постраждалих, а шестеро у Немишлянському, серед яких двоє дітей та два медики.

"Горіли три авто. Внаслідок обстрілу є порушення конструктиву газогону. Є загоряння. На даний момент евакуйовано 30 осіб. На місці працюють усі відповідні служби", - зазначив Терехов.

У Салтівському районі влучання поблизу входу у супермаркет, підтвердив Суспільному керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Там є пошкодження газової труби. За його словами, влучання ще однієї ракети було навпроти місця, де було влучання біля гіпермаркету, — у приватний сектор.

"Влучання приблизно на відстані 100 метрів одне від одного. Там є пожежа у двох приватних будинках. Попередньо, в будинках людей не було. Нині проводяться роботи з гасіння пожежі", — сказав Тимошко.

Станом на 15-30: Кількість поранених у Харкові зросла до 41. Серед них 5 дітей, повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов

Удари по Харкову - що відомо про наслідки обстрілу РФ

Як відомо, сьогодні РФ вдарила по Харкову балістикою . О 13 годині 1 вересня повідомлялось, що російські окупанти завдали понад 10 ударів по Харкову, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури міста, є поранені, наголосили в ОВА - станом на зараз кількість жертв зросла.

30 серпня РФ вдарила КАБами - російські окупанти завдали понад 10 ударів по Харкову, зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури міста, є поранені, наголосили в ОВА.

Бріджит Брінк, посолка Сполучених Штатів Америки в Україні, висловила свою реакцію на обстріл Харкова росіянами та влучання в багатоповерховий житловий будинок.

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