Понад 30 постраждалих: Зеленський жорстко відреагував на обстріл Харкова

Володимир Зеленський наголосив на важливості залучення світових лідерів для зупинення російського ракетно-бомбового терору території України.

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Зеленський жортско відреагував на обстріл Харкова / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Вдень, 1 вересня Росія вчергове завдала терористичного удару по Харкову. Внаслідок атаки відомо про пошкодження цивільної інфраструктури міста. Про це у своєму Телеграм-каналі написав президент України Володимир Зеленський.

За його словами, внаслідок російського обстрілу Харкова вже відомо про понад 30 постраждалих мешканців міста. До рятувальної операції було залучено всі необхідні сили.

"І мають бути залучені всі необхідні сили світу для того, щоб зупинити цей терор. Для цього потрібні не екстраординарні сили, а достатня сміливість лідерів – сміливість дати Україні все те, що необхідно для захисту", - резюмував він. відео дня

Звідки РФ завдає удари по Україні / Інфографіка: Главред

Удари Росії по Україні та відключення світла З березня Росія почала завдавати прицільних ударів по обʼєктах критичної інфраструктури України, зокрема фактично зруйнувавши виробничі потужності Трипільської ТЕС. Неодноразових атак зазнавала і Зміївська ТЕС, яка перекриває потреби світла Харківщини та інших областей. Саме посилення ударів РФ по енергообʼєктах змусили США передумати щодо ATACMS і того ж місяця передати Україні балістику до 300 км. Наразі, через брак снарядів до ППО, Росія вдалося знеструмити ще низку обʼєктів, через що в "Укренерго" були вимушені запровадити аварійні відключення.

Удар по Харкову 1 вересня - що відомо про наслідки обстрілу міста

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 1 вересня російські окупаційні війська завдали серії потужних ударів по Харкову та області. Про вибухи повідомив мер міста Ігор Терехов.

Росіяни здійснили близько 10 ударів по Харкову. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив, що ворог атакував Палац спорту, торговельний центр у Салтівському районі та територію поблизу Гідропарку в Київському районі. За попередньою інформацією правоохоронців, серед ударів були "Іскандери".

У п'ятницю, 30 серпня, також відбулася серія вибухів у Харкові, коли російські окупанти завдали ударів КАБами по цивільній інфраструктурі. Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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