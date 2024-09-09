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Обстріл Харківщини: з'явились моторошні подробиці російського терору

Ангеліна Підвисоцька
9 вересня 2024, 00:30
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Російські окупанти вдарили по місту Дергачі з РСЗВ "Торнадо-С".
обстрел Харьковщины
Росіяни обстріляли Дергачі на Харківщині / Колаж: Главред, фото: Олег Синєгубов, Харківська обласна прокуратура

Російські окупанти обстріляли місто Дергачі на Харківщині. Внаслідок цього загинула одна людина, ще 13 - поранені. Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Кількість постраждалих у Дергачах зросла до 13 людей. Окупанти вдарили реактивними системами залпового вогню. Пошкоджені щонайменше вісім будинків", - написав він.

Рятувальники зазначили, що внаслідок обстрілу загорілися три житлові будинки на площі понад 200 кв. м.

відео дня

"Піротехнічні підрозділи обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів", - йдеться у повідомленні.

  • Обстріл міста Дергачі в Харківській області
    Обстріл міста Дергачі в Харківській області фото: ДСНС
  • Обстріл міста Дергачі в Харківській області
    Обстріл міста Дергачі в Харківській області фото: ДСНС
  • Обстріл міста Дергачі в Харківській області
    Обстріл міста Дергачі в Харківській області фото: Олег Синєгубов
  • Обстріл міста Дергачі в Харківській області
    Обстріл міста Дергачі в Харківській області фото: Олег Синєгубов
  • Обстріл міста Дергачі в Харківській області
    Обстріл міста Дергачі в Харківській області фото: Олег Синєгубов
  • Обстріл міста Дергачі в Харківській області
    Обстріл міста Дергачі в Харківській області фото: Олег Синєгубов
  • Обстріл міста Дергачі в Харківській області
    Обстріл міста Дергачі в Харківській області фото: Харківська обласна прокуратура
  • Обстріл міста Дергачі в Харківській області
    Обстріл міста Дергачі в Харківській області фото: Харківська обласна прокуратура
  • Обстріл міста Дергачі в Харківській області
    Обстріл міста Дергачі в Харківській області фото: Харківська обласна прокуратура
  • Обстріл міста Дергачі в Харківській області
    Обстріл міста Дергачі в Харківській області фото: Харківська обласна прокуратура

У Харківській обласній прокуратурі відкрили кримінальну справу за статтею "Порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством".

"Пошкоджено щонайменше 10 приватних домоволодінь, господарчі приміщення, гаражі, авто ... Прокурори окружної прокуратури спільно зі слідчими поліції документують наслідки збройної агресії РФ", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що російські окупанти вдарили по місту з РСЗВ "Торнадо-С".

Дивіться відео про обстріл Дергачів на Харківщині:

обстрел Харковщины
обстрел Харковщины / фото: скриншот

Вибухи в Харкові - останні новини за темою

Раніше повідомлялося, що в Харкові зафіксовано 10 прильотів РФ. Удень 1 вересня росіяни завдали близько 10 ударів по Харкову, станом на зараз уже 28 поранених. Деталями трагедії поділився голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Ворог ударив по Палацу спорту, також атаковано торговий центр у Салтівському районі та територію біля Гідропарку в Київському районі.

Як повідомлялося раніше, Володимир Зеленський жорстко відреагував на обстріл Харкова. Президент наголосив на важливості залучення світових лідерів для зупинки російського ракетно-бомбового терору території України.

Пізніше з'явилося відео з моментом удару по Харкову. У Харкові збільшилася кількість постраждалих унаслідок ворожих ударів.

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