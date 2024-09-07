Росіяни вдарили по Харкову: у місті два прильоти, виникла пожежа

У суботу, 7 серпня, російські окупанти обстріляли Харків. У місті прогриміло кілька вибухів. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"У місті гучно, перебувайте в безпечних місцях!" - наголосив Терехов.
Перший вибух у Харкові пролунав близько 17:49. Одразу за ним у місті прогримів повторний вибух. На момент вибухів у місті вже 25 хвилин діяла повітряна тривога.
За словами Синєгубова, служби виїхали для перевірки місць влучань. Наразі інформації про постраждалих немає.
"Зафіксували ворожі удари по Харкову. Попередньо - садове товариство в Індустріальному районі. Ще один удар у Малій Данилівці у приватний сектор", - уточнив він.
Мер міста підтвердив ворожі удари по Харкову. Росіяни атакували Індустріальний та Салтівський район.
"На місці одного з прильотів пожежа. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби", - додав Терехов.
Хто такий Ігор Терехов?
Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.
Удари РФ по Україні - новини за темою
Нагадаємо, у ніч на 7 вересня в Києві пролунали вибухи через атаку ударних дронів РФ. В Печерському районі зафіксовано падіння уламків, які спричинили загоряння на відкритій території, але жертв і серйозних руйнувань не було.
Також вранці 6 вересня в Павлограді Дніпропетровської області пролунали вибухи. Внаслідок російського удару у місті є жертви, постаждалі та руйнування.
Як повідомляв Главред, Іран, за інформацією видання The Times, міг відправити Росії понад 200 балістичних ракет малої дальності, зокрема моделі Fath-300, які здатні вражати цілі на відстані понад 110 км. Ними РФ може бити по великих містах, таких як Харків і Суми, а також по населених пунктах поблизу лінії фронту.
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