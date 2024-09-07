Росіяни вдарили по Харкову: у місті два прильоти, виникла пожежа

Російські окупанти обстріляли два райони Харкова, на місці влучань працюють служби, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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В Харкові прогриміли вибухи / Колаж: Главред, фото: Повітряне командування "Захід", скріншот

У суботу, 7 серпня, російські окупанти обстріляли Харків. У місті прогриміло кілька вибухів. Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов та глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У місті гучно, перебувайте в безпечних місцях!" - наголосив Терехов.

Перший вибух у Харкові пролунав близько 17:49. Одразу за ним у місті прогримів повторний вибух. На момент вибухів у місті вже 25 хвилин діяла повітряна тривога.

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За словами Синєгубова, служби виїхали для перевірки місць влучань. Наразі інформації про постраждалих немає.

"Зафіксували ворожі удари по Харкову. Попередньо - садове товариство в Індустріальному районі. Ще один удар у Малій Данилівці у приватний сектор", - уточнив він.

Мер міста підтвердив ворожі удари по Харкову. Росіяни атакували Індустріальний та Салтівський район.

"На місці одного з прильотів пожежа. Інформація щодо постраждалих на цю хвилину не надходила. На місці працюють усі відповідні служби", - додав Терехов.

Хто такий Ігор Терехов? Терехов Ігор Олександрович - український чиновник, політик і діяч місцевого самоврядування. Міський голова Харкова з 11 листопада 2021 року. З 2015 року до 11 листопада 2021 року був депутатом Харківської міської ради, з 2020 року - головою фракції партії "Блок Кернеса - Успішний Харків", пише Вікіпедія.

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