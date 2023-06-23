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У ГУР спрогнозували терміни нових ракетних ударів РФ і назвали ймовірні цілі

Олексій Тесля
23 червня 2023, 10:48 оновлено 23 червня, 11:40
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РФ може знову почати завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України, не виключив Вадим Скібіцький.
Скібіцький, ракетний удар
Вадим Скібіцький не виключив ймовірність нових ракетних ударів РФ / Фото facebook.com/GeneralStaff.ua, Міноборони РФ

Ракетні удари російських окупантів по території України триватимуть, незважаючи на те, що вони вже почали економити ракетне озброєння, заявив заступник начальника ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький.

"Ми також відзначаємо зменшення кількості ракет в ударі, але, очевидно, агресор все ж буде намагатися підтримувати частоту ударів - методично, день у день, уражати наші об'єкти і тримати наше населення в такій напрузі", - підкреслив він в інтерв'ю РБК-Україна.

За словами представника ГУР, РФ концентрується на ударах по об'єктах критичної інфраструктури, які впливають як з військової точки зору на забезпечення Сил оборони, так і на забезпечення життєдіяльності населення.

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Водночас він не виключив, що восени РФ може знову почати завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України.

"Ми не виключаємо такої можливості. По-перше, як я вже сказав, виробництво (ракет – ред.) є. У першу таку кампанію вони не домоглися свого результату, тому що наша система енергоживлення, виробництва електроенергії вистояла. Ми, по суті, нормально пережили зиму", - зазначив співрозмовник.

За його словами, одне з ключових і пріоритетних питань на сьогоднішній день – протиповітряна оборона: ракети, а також можливість збільшення кількості сучасних комплексів ППО.

"Територія України дуже велика. Для того щоб прикрити стратегічні об'єкти – не тільки війська, просто навіть наші цивільні міста і села необхідно більше комплексів протиповітряної оборони. Необхідно вдосконалити наші знання та вміння для використання іноземних комплексів протиповітряної оборони", — додав Скібіцький.

Хто такий Вадим Скібіцький

Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

Ракетні удари РФ

Нагадаємо, в ніч на 23 червня в Україні оголошувалася повітряна тривога через ракетну загрозу. У Хмельницькій області прогриміли вибухи.

Інформацію про вибухи в регіоні підтвердили і в Хмельницькій ОВА в Telegram. Водночас там не уточнили, чи були вони результатом роботи ППО.

У ніч на 22 червня російські окупанти атакували Україну дронами і ракетами. У Криворізькому районі пошкоджено будинки. У небі над Одеською областю Сили оборони збили 3 ворожих "Шахеда",

У Повітряних силах ЗСУ уточнили, що країна-агресор атакувала Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" і ударними дронами "Shahed-136/131".

Вночі 21 червня ворог завдав удар по північному напрямку ударними дронами іранського виробництва "Shahed-136/131". Всі дрони-камікадзе знищені силами і засобами Повітряних Сил в Хмельницькій області.

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