РФ атакувала Україну 'економверсією Шахеда' : в ГУР назвали особливість 'шахедної ночі'

Росія випробувала новий тип дронів "Гербера" під час масованої атаки по Україні, сказав радник керівника Офісу президента Владислав Власюк.

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Росія запустила в ніч на 31 липня дрони нового типу "Гербера" / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса, скріншот, defence-ua.com

У ніч на 31 липня російські окупанти атакували Україну безпілотниками нового типу "Гербера". Ці дрони вирізняються мінімальною кількістю компонентів і виглядають як "економверсія Шахеда". Про це заявив радник керівника Офісу президента Владислав Власюк.

"Особливість сьогоднішньої шахедної ночі (ніч на 31 липня - Главред) це обережне обмежене використання дрону нового типу "Гербера". На молекули ще не розібрали, але виглядає як економверсія Шахеда. Фанера замість композиту, мінімум компонентів, все той же дешевий мейд ін чіна (made in China - Главред)", - зазначив він.

Представник ГУР Андрій Юсов розповів, що під час масованої атаки російські окупанти застосували велику кількість відволікаючих безпілотників.

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"Можна відмітити, що цього разу була значна кількість так званих відволікаючих БПЛА, тобто без вибухової частини. Метою було виснаження і вивчення систем ППО", - сказав він в ефірі телемарафону.

Також Юсов додав, що це не є новою тактикою для ворога. Представник ГУР пояснив, що під час комбінованих атак окупанти намагаються вивчити ефективність української протиповітряної оборони, а також знайти її слабкі місця.

"Насправді нового чогось немає. Ворог давно використовує комбіновані удари. Ми були свідками і масованих ракетних ударів, і масованих ударів безпілотниками, і одночасно й того, й того. Тобто це продовження пошуку для ворога більш оптимальних шляхів застосування подібної технології і тактики", - розповів він.

Ексречник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат підтвердив, що росіяни в ніч на 31 липня запустили по Україні не лише "Шахеди". За його словами, зафіксовано також безпілотники невстановленого типу.

"Звичайно, під час нічних атак ворог часто використовує різні типи БпЛА: перш за все це 136/131 "Шахеди", а також БпЛА невстановленого типу, імітаційні (неправдиві цілі). Так, супротивник постійно вдосконалюється, і може з'являтися щось нове" , - написав Ігнат.

Він припустив, що серед уламків дронів, якими росіяни атакували Україну цієї ночі, можуть бути знайдені не лише "Шахеди", а й безпілотники інших типів. Але, як зазначив колишній речник ПС, це нічого не змінює, оскільки всі дрони необхідно знищувати всіма доступними засобами.

"Під час ведення протиповітряного бою уночі, тип цілі визначається за її параметрами: висота, швидкість і т.д., а також за візуальними та акустичними даними. Точно встановити, що це за дрон чи ракета можливо після дослідження уламків. 89 збитих дронів – це фактично така ж атака, як на початку року. Уночі 1-го січня 2024 року було збито 87 ударних БпЛА. Тримаймо небо!" - наголосив Ігнат.

Що відомо про БПЛА "Гербера" / Інфографіка: Главред

Хто такий Андрій Юсов Андрій Юсов – український громадський активіст та політичний діяч, аналітик, директор Школи відповідальної політики, організатор низки виборчих кампаній, пише Вікіпедія.

Нічна атака РФ в ніч на 31 липня - що відомо

Ввечері у вівторок, 30 липня, Росія здійснила масовану атаку крилатими ракетами і "Шахедами". Вибухи прогриміли у Київській та Полтавській областях.

Атака тривала і в ніч проти 31 липня. Тільки по Києву ворог випустив близько 90 "Шахедів", також фіксувалась ракета Х-59. Усього повітряна тривога тривала у Київській області понад 7 годин.

Удар безпілотниками по Києву вже називають "наймасованішою атакою" на місто за весь час повномасштабної війни. У самій столиці обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Українська ППО відмінно відпрацювала і знищила усі 89 БПЛА. Крім цього, під час відбиття російських дронів у ніч проти 31 липня сили ППО могли застосувати нові, нетрадиційні засоби, такі як гелікоптери, повідомляє аналітик Defense Express Іван Киричевський.

Експерти вважають, що РФ могла застосувати не "Шахеди", а дешеві "Гербери". Ці БПЛА були нібито покликані виснажити ресурс ППО - імовірно, для ракетного удару найближчим часом.

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