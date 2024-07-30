В Україну лунають вибухи: росіяни атакували регіони "шахедами" і ракетами

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. У багатьох областях України була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють Повітряні сили України.
Шахеди залетіли з Росії у Сумську область. Деякі безпілотники летіли через Конотопський, Охтирський райони. Також їх було чути у Сумах, працювала система ППО.
Про загрозу ударних безпілотників повідомляли жителів Дніпропетровської, Чернігівської, Полтавської, Херсонської та Миколаївської областей.
Пізніше нові групи "Шахедів" були зафіксовані у Сумській та Чернігівській областях.
Також у Повітряних силах повідомили про загрозу ракетних ударів. У КМДА уточнили, що повітряна тривога на Київщині і в столиці пов'язана з загрозою застосування балістичного озброєння.
Потужні вибухи пролунали у Києві та і Білій Церкві. У Мережі повідомляють, що після вибухів у деяких районах столиці зникло світло.
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