В Україну лунають вибухи: росіяни атакували регіони "шахедами" і ракетами

У багатьох областях України працюють системи протиповітряної оборони.

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Окупанти атакували Україну шахедами / колаж: Главред, фото: Сили територіальної оборони ЗСУ, ua.depositphotos.com

Російські окупанти атакували Україну ударними безпілотниками. У багатьох областях України була оголошена повітряна тривога. Про це повідомляють Повітряні сили України.

Шахеди залетіли з Росії у Сумську область. Деякі безпілотники летіли через Конотопський, Охтирський райони. Також їх було чути у Сумах, працювала система ППО.

Про загрозу ударних безпілотників повідомляли жителів Дніпропетровської, Чернігівської, Полтавської, Херсонської та Миколаївської областей.

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Пізніше нові групи "Шахедів" були зафіксовані у Сумській та Чернігівській областях.

Також у Повітряних силах повідомили про загрозу ракетних ударів. У КМДА уточнили, що повітряна тривога на Київщині і в столиці пов'язана з загрозою застосування балістичного озброєння.

Потужні вибухи пролунали у Києві та і Білій Церкві. У Мережі повідомляють, що після вибухів у деяких районах столиці зникло світло.

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