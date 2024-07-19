РФ жорстоко вдарила по житловому району Миколаєва: є постраждалі, серед жертв - дитина

Російські окупанти вдарили ракетою по житловому району Миколаєва, на місце влучання прямує швидка допомога, розповів Віталій Кім.

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У Миколаєві прогримів вибух / Колаж: Главред, фото: facebook.com/pavlogradmrada, скріншот з відео

У п'ятницю, 19 липня, у Миколаєві пролунав потужний вибух. Російські окупанти вдарили по житловому району міста. Про це повідомив міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

"У Миколаєві чутно вибух. Будь ласка, будьте в безпечних місцях. Подробиці згодом", - написав мер міста.

Близько 17:00 Повітряні сили України попереджали про активність авіації ворога на південно-східному напрямку. Незабаром у Миколаєві оголосили повітряну тривогу.

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"Ракета на Миколаївщині. Миколаїв терміново в укриття", - закликали Повітряні сили.

Згодом Сєнкевич розповів, що окупанти запустили ракету по житловому райну Миколаєва. У місті - приліт.

"Приліт по житловому району", - уточнив міський голова.

Начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що на місце влучання виїхали карети швидкої допомоги.

Оновлено 17:46: Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що внаслідок атаки російських окупантів відомо про постраждалих.

"На жаль, є і загиблий цивільний. Також є пошкодження житлового сектору", - додав він.

За його словами, на місці влучання працюють всі необхідні служби.

Оновлено 18:14: Сєнкевич повідомив, що у Миколаєві є кілька жертв російського удару, серед яких - дитина.

"Вже на зараз відомо про трьох загиблих, у тому числі дитина", - йдеться у повідомленні.

Хто такий Олександр Сєнкевич Олександр Федорович Сєнкевич - український політичний діяч і бізнесмен, міський голова Миколаєва, керівник Миколаївського міського осередку "Самопомочі", повідомляє Вікіпедія.

Реакція президента України на удар по Миколаєву

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ракетний удар по місту. За його словами, влучання сталося в дитячий майданчик біля житлового будинку.

"Станом на цей час відомо про пʼятьох поранених людей. Троє людей убиті цим ударом, зокрема й дитина. Мої співчуття рідним та близьким", - зазначив президент.

Зеленський наголомив, що Росія своїм терором щодня доводить, що на країну-агресорку замало тиснуть.

"Потрібні нові рішення на підтримку нашого захисту. Росія повинна відчути силу світу", - додав глава держави.

Ракетні атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, вранці 19 липня окупанти завдали удару по центральній частині Чугуєва на Харківщині, внаслідок чого поранено 7 осіб, серед яких 14-річний хлопчик. Усі постраждалі перебувають у середньому та легкому стані.

Також 18 липня у Одесі прогриміли вибухи. Росіяни атакували місто балістичними ракетами Іскандер-М, які випустили з північного району Сімферополя.

Як повідомляв Главред, у ніч на 18 липня ворог запустив по Україні ударні безпілотники, а також ракети. Українські захисники збили всі російські БПЛА, а також дві ракети з трьох.

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