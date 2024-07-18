Потужні вибухи в Одесі: росіяни запустили ракету з Криму

Російські окупанти атакували Одесу балістичною ракетою Іскандер-М.

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Росіяни атакували Одесу Іскандером / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, Кримський вітер

Російські окупанти атакували Одесу, у місті чути дуже сильні вибухи. У Повітряних силах України попередили про ракетну атаку.

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер закликав людей перебувати в укриттях.

"Одеса та Одеський район, перебувайте, будь ласка, в укриттях до відбою‼️" - написав він.

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Моніторингові канали повідомляли про те, що росіяни атакували Одесу балістичними ракетами Іскандер-М.

За даними Telegram-каналу "Кримський вітер", пуск ракети був здійснений окупантами з району, що на північ від Сімферополя.

Пізніше стало відомо про те, що українська ППО збила ворожу ракету.

ОТРК Іскандер Сімейство російських оперативно-тактичних ракетних комплексів. Розроблено науково-виробничою корпорацією Конструкторське бюро машинобудування в місті Коломні Московської області, передає Вікіпедія. Основне призначення ракетних комплексів "Іскандер" - знищення систем ППО і ПРО противника, а також найважливіших об'єктів, що прикриваються ними, на дальностях до 500 км. На думку The National Interest, ОТРК "Іскандер" є найнебезпечнішою зброєю ЗС РФ, оскільки має дуже низький бар'єр неядерного застосування, а велика дальність ракет та їхні можливості подолання ПРО можуть одразу ж призвести до величезної шкоди в разі нанесення ударів по аеродромах, логістичних центрах і тому подібних об'єктах. Експерти порівнюють масоване застосування ОТРК "Іскандер" за масштабом шкоди з наслідком бомбардувань авіації НАТО.

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Нагадаємо, раніше Росія вдарила по Україні ракетами і дронами. Основним напрямком, у якому цілилися російські загарбники, було місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Як повідомлялося раніше, росіяни змінили свою тактику ударів, щоб завдати Україні якомога більшої шкоди: щоб максимізувати шкоду від цих ударів, окупанти зробили так, щоб ракети і дрони, які вони запускають, було важче виявити.

Раніше повідомлялося, що під час масованої атаки Росії на Україну 8 липня загинули десятки людей, ще десятки постраждали. Кількість загиблих і поранених постійно збільшувалася.

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