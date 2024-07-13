В кількох містах прогриміли потужні вибухи: РФ атакувала Україну ракетами

РФ завдала ракетного удару із застосування балістики по Харкову та Одесі, громадян закликають перебувати в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги.

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РФ вдарила по Одесі та Харкову із застосуванням балістики / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, wikipedia.org

Вдень, 13 липня, російські окупанти завдали ракетного удару по кількох містах України. Зокрема вибухи було чутно в Одесі та Харкові. Мер Одеси Геннадій Труханов у своєму Телеграм-каналі повідомив про кілька балістичних ракет в напрямку міста.

"Загроза балістики з Криму", - написав Труханов.

Водночас в Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня.

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"В місті чутно вибух!", - написав Труханов о 15:55.

Згодом, мер міста повідомив про ще одну ракету в напрямку Одеси.

"Ще ракета в нашому напрямку. В укриття!", - повідомив він.

Труханов закликав громадян перебувати в укриттях до відбою.

"Ціль більше не фіксується, але перебувайте в безпечних місцях до відбою. Наші захисники будуть працювати по ворожому розвідувальному дрону", - зазначив він.

Крім того, як повідомляє "Суспільне", о 15:40 вибух пролунав і в Харкові. В Повітряних силах ЗСУ вказували на загрозу застосування окупантами балістики із сходу.

Згодом, очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Телеграм-каналі зазначив, що росіяни вдарили по селищу Буди, що в Харківському районі.

"Осколкове поранення отримав чоловік 24 років. Огляд місця влучання триває", - резюмував він.

Станом на 16:51 Синєгубов повідомив, що російські окупанти завдали повторного удару по населеному пункту Буди.

"Станом на зараз внаслідок російського обстрілу цивільного об’єкта інфраструктури зафіксували 16 постраждалих. З них 9 людей госпіталізували, серед них — одна дитина. Одна людина загинула. Кількість потерпілих зросла після повторного обстрілу локації. Також пошкоджена автівка "швидкої", яка прибула на виклик", - написав він.

Станом на 17:42 кількість постраждалих та загиблих зросла.

"Кількість постраждалих зросла до 22 людей. Загинули дві людини", - зазначив очільник Харківської ОВА.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Удари по території України - що відомо про російські ракетні удари

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Росія оголосила про плани ударів по водосховищах поблизу Києва, намагаючись перекласти відповідальність на Україну. Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Україна готується до удару по двох дамбах у Київській області — Київській ГАЕС і Канівській ГЕС.

Україна спільно зі США готуються до силової відповіді на російський ракетний удар по дитячій лікарні "Охматдит" у Києві, про що повідомив радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван під час виступу на саміті НАТО.

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