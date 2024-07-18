Вибухи гриміли в п'яти областях: РФ вдарила по Україні ракетами і безпілотниками

Ворог завдав удару дронами Shahed і керованими авіаційними ракетами, повідомив Микола Олещук.

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РФ завдала нового удару по Україні / pixabay.com, Telegram

Російські окупаційні війська в ніч на 18 липня запустили по Україні ударні безпілотники, а також авіаційні ракети.

Вдалося збити всі дрони, а також дві ракети з трьох, повідомив у Telegram командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.

"У ніч на 18 липня ворог завдав удару 16 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 з Курської області та трьома керованими авіаційними ракетами з південного напрямку - двома Х-59/Х-69 і однією Х-35", - розповів він.

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Він також уточнив, що більшість цілей було знищено на східному напрямку - у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".

"У результаті вдалося уразити всі 16 Shahed і дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях", - додав Олещук.

/ t.me/ComAFUA

Подробиці повітряного удару РФ

Як уточнив голова полтавської ОВА Філіп Пронін, у ніч на 18 липня область зазнала атаки ворожих БПЛА. У Кременчуцькому районі є пошкодження.

"Цієї ночі ворог атакував Полтавщину БПЛА. У Кременчуцькому районі було пошкоджено цивільний будинок і подвір'я. Дякую нашим захисникам за захист Полтавщини. Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо", - йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, без постраждалих, додав він.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі підрозділи ВК "Восток" знищили над Дніпропетровською областю 2 ракети та 5 ударних дронів.

"Увечері ракетний удар пережила Синельниківщина. Там сталася пожежа. Ніхто не постраждав", - ідеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше Росія вдарила по Україні ракетами та дронами. Основним напрямком, у якому цілилися російські загарбники, було місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.

Як повідомлялося раніше, росіяни змінили свою тактику ударів, щоб завдати Україні якомога більшої шкоди: щоб максимізувати шкоду від цих ударів, окупанти зробили так, щоб ракети і дрони, які вони запускають, було важче виявити.

Раніше повідомлялося, що під час масованої атаки Росії на Україну 8 липня загинули десятки людей, ще десятки постраждали. Кількість загиблих і поранених постійно збільшувалася.

/ Инфографика: Главред

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