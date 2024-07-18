Вибухи гриміли в п'яти областях: РФ вдарила по Україні ракетами і безпілотниками

Російські окупаційні війська в ніч на 18 липня запустили по Україні ударні безпілотники, а також авіаційні ракети.
Вдалося збити всі дрони, а також дві ракети з трьох, повідомив у Telegram командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
"У ніч на 18 липня ворог завдав удару 16 ударними БПЛА типу Shahed-131/136 з Курської області та трьома керованими авіаційними ракетами з південного напрямку - двома Х-59/Х-69 і однією Х-35", - розповів він.
Він також уточнив, що більшість цілей було знищено на східному напрямку - у зоні відповідальності повітряного командування "Схід".
"У результаті вдалося уразити всі 16 Shahed і дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях", - додав Олещук.
Подробиці повітряного удару РФ
Як уточнив голова полтавської ОВА Філіп Пронін, у ніч на 18 липня область зазнала атаки ворожих БПЛА. У Кременчуцькому районі є пошкодження.
"Цієї ночі ворог атакував Полтавщину БПЛА. У Кременчуцькому районі було пошкоджено цивільний будинок і подвір'я. Дякую нашим захисникам за захист Полтавщини. Сигнали повітряної тривоги не ігноруємо", - йдеться в повідомленні.
За попередньою інформацією, без постраждалих, додав він.
Що таке дрон Shahed
Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.
За даними голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, вночі підрозділи ВК "Восток" знищили над Дніпропетровською областю 2 ракети та 5 ударних дронів.
"Увечері ракетний удар пережила Синельниківщина. Там сталася пожежа. Ніхто не постраждав", - ідеться в повідомленні.
Удари РФ по Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, раніше Росія вдарила по Україні ракетами та дронами. Основним напрямком, у якому цілилися російські загарбники, було місто Старокостянтинів у Хмельницькій області.
Як повідомлялося раніше, росіяни змінили свою тактику ударів, щоб завдати Україні якомога більшої шкоди: щоб максимізувати шкоду від цих ударів, окупанти зробили так, щоб ракети і дрони, які вони запускають, було важче виявити.
Раніше повідомлялося, що під час масованої атаки Росії на Україну 8 липня загинули десятки людей, ще десятки постраждали. Кількість загиблих і поранених постійно збільшувалася.
Більше новин:
- Чому Захід не збільшить підтримку України після атаки на Охматдит
- Удари по військовому летовищу, підстанціях і нафтобазі РФ: деталі атаки СБУ та ГУР
- РФ працює над модернізацією атак по Україні: Коваленко назвав можливі загрози
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред