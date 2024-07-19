РФ вдарила по житлових багатоповерхівках у Чугуєві: поранено 7 осіб, зокрема й дитину

Ударів по житловій забудові в центральній частині міста було два. Окупанти атакували місто близько четвертої години ранку, коли люди спали.

https://glavred.net/ukraine/rf-udarila-po-zhilym-mnogoetazhkam-v-chugueve-raneny-7-chelovek-v-tom-chisle-i-rebenok-10581866.html Посилання скопійоване

РФ завдала удару по Чугуєву близько четвертої години ранку 19 липня / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Російські окупанти завдали удару по центральній частині міста Чугуїв на Харківщині. Унаслідок цього поранено 7 осіб, зокрема й дитину.

Як написав у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, є пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури.

"На цю хвилину 7 поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі - у середньому та легкому станах тяжкості. Стан хлопчика - стабільний. Ліквідація наслідків триває", - повідомив голова Харківської ОВА.

відео дня

Пізніше Синєгубов уточнив подробиці російської атаки. За його словами, ударів по житловій забудові в центральній частині міста було два. Окупанти завдали удару близько четвертої години ранку, коли люди спали.

Перше влучання - поруч із будинком. Згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-поверхового і 5-поверхового будинків, дах і скління вікон двоповерхового житлового будинку, два магазини.

Унаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої п'ятиповерхової будівлі, приватний будинок.

Рятувальники, медики, правоохоронні органи - усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російського терору.

Усіх сімох постраждалих госпіталізовано з осколковими пораненнями, загрози життю немає.

Хто такий Олег Синєгубов? Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації. Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Ракетні удари РФ по Україні

Російські окупанти 18 липня атакували Одесу, у місті було чути дуже сильні вибухи. Пізніше стало відомо про те, що українська ППО збила ворожу ракету.

У ніч на 18 липня армія РФ запустила по Україні ударні безпілотники, а також авіаційні ракети. Вдалося збити всі дрони, а також дві ракети з трьох.

Починаючи з 8 липня російські окупанти випустили в бік України понад 700 авіаційних авіабомб.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред