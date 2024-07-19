РФ вдарила по житлових багатоповерхівках у Чугуєві: поранено 7 осіб, зокрема й дитину

Російські окупанти завдали удару по центральній частині міста Чугуїв на Харківщині. Унаслідок цього поранено 7 осіб, зокрема й дитину.
Як написав у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, є пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури.
"На цю хвилину 7 поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі - у середньому та легкому станах тяжкості. Стан хлопчика - стабільний. Ліквідація наслідків триває", - повідомив голова Харківської ОВА.
Пізніше Синєгубов уточнив подробиці російської атаки. За його словами, ударів по житловій забудові в центральній частині міста було два. Окупанти завдали удару близько четвертої години ранку, коли люди спали.
Перше влучання - поруч із будинком. Згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-поверхового і 5-поверхового будинків, дах і скління вікон двоповерхового житлового будинку, два магазини.
Унаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої п'ятиповерхової будівлі, приватний будинок.
Рятувальники, медики, правоохоронні органи - усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російського терору.
Усіх сімох постраждалих госпіталізовано з осколковими пораненнями, загрози життю немає.
Хто такий Олег Синєгубов?
Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.
Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.
Ракетні удари РФ по Україні
Російські окупанти 18 липня атакували Одесу, у місті було чути дуже сильні вибухи. Пізніше стало відомо про те, що українська ППО збила ворожу ракету.
У ніч на 18 липня армія РФ запустила по Україні ударні безпілотники, а також авіаційні ракети. Вдалося збити всі дрони, а також дві ракети з трьох.
Починаючи з 8 липня російські окупанти випустили в бік України понад 700 авіаційних авіабомб.
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