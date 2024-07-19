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РФ вдарила по житлових багатоповерхівках у Чугуєві: поранено 7 осіб, зокрема й дитину

Анна Ярославська
19 липня 2024, 07:33
79
Ударів по житловій забудові в центральній частині міста було два. Окупанти атакували місто близько четвертої години ранку, коли люди спали.
Наслідки удару РФ по Чугуєву
РФ завдала удару по Чугуєву близько четвертої години ранку 19 липня / Колаж: Главред, фото: t.me/synegubov

Російські окупанти завдали удару по центральній частині міста Чугуїв на Харківщині. Унаслідок цього поранено 7 осіб, зокрема й дитину.

Як написав у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, є пошкодження житлових будинків, об'єктів торгівлі, соціальної сфери та іншої цивільної інфраструктури.

"На цю хвилину 7 поранених, серед яких хлопчик 14 років. Усі - у середньому та легкому станах тяжкості. Стан хлопчика - стабільний. Ліквідація наслідків триває", - повідомив голова Харківської ОВА.

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Пізніше Синєгубов уточнив подробиці російської атаки. За його словами, ударів по житловій забудові в центральній частині міста було два. Окупанти завдали удару близько четвертої години ранку, коли люди спали.

  • Удар РФ по Чугуєву 19 липня 2024
    Удар РФ по Чугуєву 19 липня 2024 Фото: t.me/synegubov
  • Удар РФ по Чугуєву 19 липня 2024
    Удар РФ по Чугуєву 19 липня 2024 Фото: t.me/synegubov
  • Удар РФ по Чугуєву 19 липня 2024
    Удар РФ по Чугуєву 19 липня 2024 Фото: t.me/synegubov
  • Удар РФ по Чугуєву 19 липня 2024
    Удар РФ по Чугуєву 19 липня 2024 Фото: t.me/synegubov
  • Удар РФ по Чугуєву 19 липня 2024
    Удар РФ по Чугуєву 19 липня 2024 Фото: t.me/synegubov
  • Удар РФ по Чугуєву 19 липня 2024
    Удар РФ по Чугуєву 19 липня 2024 Фото: t.me/synegubov
  • Удар РФ по Чугуєву 19 липня 2024
    Удар РФ по Чугуєву 19 липня 2024 Фото: t.me/synegubov

Перше влучання - поруч із будинком. Згоріли дев'ять автомобілів. Пошкоджено скління вікон 9-поверхового і 5-поверхового будинків, дах і скління вікон двоповерхового житлового будинку, два магазини.

Унаслідок другого влучання пошкоджено адміністративні будівлі, скління недобудованої п'ятиповерхової будівлі, приватний будинок.

Рятувальники, медики, правоохоронні органи - усі екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російського терору.

Усіх сімох постраждалих госпіталізовано з осколковими пораненнями, загрози життю немає.

Хто такий Олег Синєгубов?

Олег Синєгубов - голова Харківської обласної державної адміністрації. Від початку повномасштабного військового вторгнення агресора Росії в Україну обіймає посаду начальника Харківської обласної військової адміністрації.

Раніше, у період з 11 листопада 2019 року по 24 грудня 2021 року, керував Полтавською обласною державною адміністрацією.

Ракетні удари РФ по Україні

Російські окупанти 18 липня атакували Одесу, у місті було чути дуже сильні вибухи. Пізніше стало відомо про те, що українська ППО збила ворожу ракету.

У ніч на 18 липня армія РФ запустила по Україні ударні безпілотники, а також авіаційні ракети. Вдалося збити всі дрони, а також дві ракети з трьох.

Починаючи з 8 липня російські окупанти випустили в бік України понад 700 авіаційних авіабомб.

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Чугуїв Харківська область ракетний удар
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