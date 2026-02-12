Рус
Росія завдала удару по Одесі: зруйновано житловий будинок, горіли ринок і супермаркет

Анна Ярославська
12 лютого 2026, 08:50
Окупанти атакували цивільну та критичну інфраструктуру міста.
Наслідки атаки на Одесу
Наслідки атаки на Одесу - що відомо / Колаж: Главред, фото: t.me/odesaMVA

Коротко:

  • РФ знову атакувала Одесу
  • Постраждала одна людина, їй надано медичну допомогу
  • В результаті удару спалахнула пожежа на об'єкті інфраструктури

В ніч на 12 лютого російська окупаційна армія вкотре атакувала Одесу. Зафіксовано пошкодження цивільної та критичної інфраструктури. Деталі розкрив голова Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, постраждала одна людина – їй надано медичну допомогу, подальше лікування вона проходитиме амбулаторно.

Постраждав об'єкт інфраструктури, там спалахнула пожежа. Також пошкоджено 9-поверховий житловий будинок: зруйновано фасадну стіну і дах, виникло загоряння на верхньому поверсі. Психологи ДСНС на місці надали допомогу 23 мешканцям.

Істотні пошкодження отримала торгова інфраструктура: вогнем були охоплені павільйони на одному з ринків міста. Також пошкоджено будівлю супермаркету.

Комунальні служби вже ліквідували наслідки атаки, розчистили території та закрили віконні прорізи плівкою. Розгорнуто оперативний штаб, де мешканці постраждалих будинків можуть отримати всю необхідну допомогу.

  Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026
    Наслідки атаки на Одесу 12 лютого 2026 Фото: t.me/odesaMVA
Повітряні атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, в ніч на 12 лютого 2026 року в Києві та Дніпрі прогриміли вибухи. Окупанти атакували столицю балістичними ракетами. Дніпро та район були під ударом ракет і безпілотників. Пошкоджено житлові будинки.

У столиці дві людини постраждали в результаті нічної атаки ворога. Один з них був госпіталізований у важкому стані. Іншому медики надали допомогу амбулаторно.

Немовля і 4-річна дівчинка отримали поранення через атаку росіян на Дніпро. Дітям надається вся необхідна медична допомога.

В ніч на 11 лютого російська окупаційна армія атакувала дронами місто Богодухів на Харківщині. В результаті постраждала вагітна жінка. Троє маленьких дітей і 34-річний чоловік загинули. Відомо, що сім'я кілька днів тому евакуювалася з селища Золочів.

В ніч на 10 лютого армія РФ атакувала Запорізьку область. Під ударом дронів був Вільнянськ. В результаті ворожих обстрілів Запорізького району чотири людини були поранені, серед них - дитина.

Скільки ракет РФ може випустити за одну атаку: думка експерта

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний опір Олександр Коваленко заявив, що Росія може одночасно випустити по Україні до 32 балістичних ракет.

Кількість ракет у масованій атаці залежить від наявності боєздатних пускових установок ОТРК "Іскандер-М". Зараз у Росії задіяно не більше 15 таких установок.

"Завдяки постійному виробництву росіяни можуть накопичувати балістику, забезпечуючи собі як щоденний терор (тобто ураження однієї-двох окремо взятих цілей на добу), так і здатність наносити масовані удари, застосовуючи за раз 32 балістичні ракети. До цього потрібно готуватися. У росіян така можливість є", - сказав експерт в інтерв'ю Главреду.

Інші новини:

Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

