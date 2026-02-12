Прогриміли вибухи, зграя дронів наближається: Одеса під масовою атакою

https://glavred.net/war/progremeli-vzryvy-staya-dronov-priblizhaetsya-odessa-pod-massovoy-atakoy-10740362.html Посилання скопійоване

Увечері 12 лютого Росія здійснила масовану атаку ударними безпілотниками по Одеській області. Вибухи були зафіксовані у місті.

Повітряні сили ЗСУ попередили про рух ворожих дронів у напрямку Одеси з акваторії Чорного моря.

Начальник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено цивільну інфраструктуру та житлові будинки:

"Зафіксовано влучання у багатоповерховий будинок, де пошкоджено квартиру на верхніх поверхах без подальшого загоряння. Також постраждав об’єкт рекреаційної інфраструктури та об’єкт торгівлі в іншому районі міста. Інформація про постраждалих уточнюється".

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер додав:

"Вибухи в Одесі були пов’язані з роботою ППО. Увага, Одеса! Працює ППО. Прошу мешканців перебувати в безпечних місцях".

За останньою інформацією, ворог продовжує атакувати Одещину дронами. Попри роботу сил ППО, зафіксовані влучання та падіння уламків БпЛА. Пошкоджено житлову, промислову, енергетичну та портову інфраструктури. Попередньо, постраждало четверо осіб, одного госпіталізовано у важкому стані.

В Одесі також пошкоджено територію автосалону та об’єкта рекреації, а ворожий дрон влучив у квартиру багатоповерхового житлового будинку. Загоряння не зафіксовано.

На місцях працюють усі відповідні служби. Кіпер закликав мешканців залишатися у безпечних місцях, не наближатися до місць влучань і не поширювати інформацію про роботу ППО.

