Під ударом РФ були об'єкти енергетики: у ЗСУ розповіли про нову підлу тактику обстрілів

Окупанти продовжують тероризувати промисловість, енергосистему та все, що може живити Україну. Атаки РФ зосереджені навколо важливих об'єктів.

https://glavred.net/ukraine/pod-udarom-rf-byli-obekty-energetiki-v-vsu-rasskazali-o-novoy-podloy-taktike-obstrelov-10557002.html Посилання скопійоване

Наталія Гуменюк розповіла про наслідки повітряної атаки РФ у ніч на 11 квітня / Колаж, Главред, фото: Media Center Ukraine, карта тривог, росЗМІ

У ніч на 11 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні. Також окупанти застосовували дрони-камікадзе. У низці міст прогриміли вибухи, були й "прильоти".

Як повідомила керівник пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, у південних регіонах сили ППО результативно відпрацювали по дронах.

"На жаль, не обійшлося без "прильотів", але вони припали на відкриту територію. Наслідки уточнюються", - сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.

відео дня

За її словами, під дроновою атакою ворога були об'єкти енергетики.

"Ворог продовжує тероризувати промисловість, енергосистему і все, що може живити Україну. Такі атаки зосереджені навколо важливих об'єктів. На прикладі вчорашньої доби на Одещині хочу зазначити, що ворог використовує тактику подвійних ударів і б'є туди, де готуються відновлювальні роботи", - додала вона.

Дивіться відео - Гуменюк розповіла про наслідки повітряної атаки РФ на Україну 11 квітня:

Хто така Наталія Гуменюк Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.

Ракетний удар по Україні 11 квітня 2024 року - що відомо

Увечері 10 квітня російські окупанти запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед". Повітряну тривогу було оголошено в кількох областях.

Близько 01:18 у командуванні Повітряних сил заявили про рух ворожої ракети в напрямку Одеси та загрозу застосування ворогом балістики на сході країни.

Пізніше стало відомо про виліт дев'яти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ.

Згодом було оголошено тривогу по всій Україні. Також стало відомо про роботу ППО в Київській області та запуск окупантами ракет "Кинджал".

У Харкові прогриміли вибухи. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння з Бєлгородської області країни-агресора.

Пізніше стало відомо про проблеми з енергопостачанням у Харкові.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред