Під ударом РФ були об'єкти енергетики: у ЗСУ розповіли про нову підлу тактику обстрілів

У ніч на 11 квітня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні. Також окупанти застосовували дрони-камікадзе. У низці міст прогриміли вибухи, були й "прильоти".
Як повідомила керівник пресцентру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк, у південних регіонах сили ППО результативно відпрацювали по дронах.
"На жаль, не обійшлося без "прильотів", але вони припали на відкриту територію. Наслідки уточнюються", - сказала Гуменюк в ефірі телемарафону.
За її словами, під дроновою атакою ворога були об'єкти енергетики.
"Ворог продовжує тероризувати промисловість, енергосистему і все, що може живити Україну. Такі атаки зосереджені навколо важливих об'єктів. На прикладі вчорашньої доби на Одещині хочу зазначити, що ворог використовує тактику подвійних ударів і б'є туди, де готуються відновлювальні роботи", - додала вона.
Дивіться відео - Гуменюк розповіла про наслідки повітряної атаки РФ на Україну 11 квітня:
Хто така Наталія Гуменюк
Наталія Гуменюк – український військовослужбовець, капітан 1 рангу Державної прикордонної служби України, керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня України, який очолює з весни 2022 року.
Ракетний удар по Україні 11 квітня 2024 року - що відомо
Увечері 10 квітня російські окупанти запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед". Повітряну тривогу було оголошено в кількох областях.
Близько 01:18 у командуванні Повітряних сил заявили про рух ворожої ракети в напрямку Одеси та загрозу застосування ворогом балістики на сході країни.
Пізніше стало відомо про виліт дев'яти бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" в Мурманській області РФ.
Згодом було оголошено тривогу по всій Україні. Також стало відомо про роботу ППО в Київській області та запуск окупантами ракет "Кинджал".
У Харкові прогриміли вибухи. У Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу балістичного озброєння з Бєлгородської області країни-агресора.
Пізніше стало відомо про проблеми з енергопостачанням у Харкові.
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