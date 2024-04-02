'Діти були в укритті': Росія завдала ракетного удару по Дніпру - є постраждалі

Очільник ОВА зазначив, що внаслідок ракетного удару по Дніпру зазнав пошкоджень один із закладів освіти, на момент удару всі діти були в укритті.

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Через ракетну атаку по Дніпру пошкоджений один із закладів освіти / Колаж Главред, фото: УНІАН, скріншот із відео

Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Внаслідок обстрілу є поранені. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Є постраждалі. За попередньою інформацією, це п'ятеро людей. Всі деталі уточнюємо. Не допомагайте ворогу. Нічого не фотографуйте і не викладайте в мережу", - написав він.

Згодом Сергій Лисак додав, що через ракетну атаку по Дніпру пошкоджений один із закладів освіти.

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"На щастя, в момент удару всі діти були в укритті. Це вберегло здоров’я та, можливо, й життя хлопців і дівчат. Дякую за роботу педагогам. За їхні злагоджені дії. І ще раз прошу: завжди дотримуйтеся правил безпеки. Це рятує", - резюмував очільник Дніпропетровської ОВА.

Станом 18:13 Сергій Лисак повідомив про збільшення кількості постраждалих.

"За уточненими даними, поранення отримали четверо дітей – від 14 до 17 років. Всім надають меддопомогу. Серед потерпілих й п’ятеро дорослих. З них двоє, чоловік та жінка, госпіталізовані. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості", - написав він.

В ДСНС повідомили, що через ракетну атаку по Дніпру зазнали руйнування дитячий садочок, коледж та підприємство.

"На території підприємства сталася пожежа площею 150 м. кв, яку вже загасили рятувальники. Поранення отримали 5 дітей віком від 14 до 17 років, 4 із яких госпіталізовано. Також серед поранених 8 дорослих", - йдеться у повідомленні ДСНС.

Зазначено, що на місці події працюють психологи ДСНС, які надають необхідну підтримку людям. Для ліквідації наслідків було залучено 55 рятувальників та 11 одиниць техніки Головного управління ДСНС.

Ракета Х-59 - що про неї відомо Х-59 "Овод" (за кодифікацією НАТО AS-13 Kingbolt) - радянсько-російська високоточна авіаційна ракета класу "повітря-поверхня" середнього радіусу дії (до 290 км для Х-59МК2), пише Вікіпедія. Призначена для ураження наземних і надводних об'єктів противника, прикритих ППО. Оператор їх виявляє візуально в будь-який час вдень у простих метеоумовах. Існують також різновиди для вседобового і протикорабельного застосування. Ракети Х-59 використовуються російськими окупантами під час вторгнення на територію України.

Ракетні удари по Україні - наслідки для енергетики

В Росії є засоби для проведення масованих комбінованих атак проти України. Зараз у РФ накопичено близько тисячі ракет різних типів. Таку думку висловив військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

29 березня в Укренерго повідомили, що окупанти здійснили атаки на теплові та гідроелектростанції в центральних та західних регіонах.

За даними Повітряних сил, окупанти використали різні типи ракет та ударних безпілотників. В результати роботи українських сил ППО було знищено 84 повітряні цілі: 58 "Шахедів" і 26 ракет.

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