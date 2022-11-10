"Результат наших активних дій": Генштаб відреагував на можливий вихід окупантів з Херсона

Російські окупанти відступають від Херсона, у Генштабі ЗСУ відреагували / Колаж фото Reuters, УНІАН

Росія заявила про початок відходу російських окупантів від Херсона, але українська сторона не може підтвердити або спростувати це. У Генштабі заявили, що за кожним таким "жестом доброї волі" окупантів стоять колосальні зусилля українських захисників. Про це під час брифінгу заявив начальник Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Сили оборони України також продовжують ведення активних дій у Херсонській та Миколаївській областях. Хочу зазначити, що за кожним так званим "жестом доброї волі" противника стоять колосальні зусилля наших воїнів. Так само як ворог виходив з Києва, з Харківщини, залишав острів Зміїний. Ймовірний вихід з Херсона - це результат наших активних дій", - сказав Громов.

Він додав, що українські військові зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення окупантів. Вони також порушили систему управління російською армією. Таким чином, у окупантів просто не залишилося іншого виходу.

Громов акцентував увагу на тому, що ЗСУ продовжують наступальну операцію і просуваються за планом.

Ситуація в Херсонській області

9 листопада стало відомо, що в окупованому військами Росії Херсоні було підірвано два мости - Дар'ївський і Тягинський. Опубліковано відповідні фотознімки. Мости підірвані, ймовірно, військами РФ. На адміністративних будівлях міста зникли державні прапори російських окупантів.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що окупаційна армія РФ підірвала всі мости на Правобережжі Херсонщини.

Міністр оборони країни-окупанта РФ Сергій Шойгу дав команду виводити російські війська з правого берега Херсонської області, включаючи місто Херсон. Вони збираються переміститися на лівий берег регіону і зайняти там "оборону".

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що відступ російських військ з Херсона на лівий берег Дніпра - це не пастка окупантів, а наслідок успішних операцій Збройних сил України.

Радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Збройні Сили України можуть витратити від п'яти днів до двох-трьох тижнів, щоби повністю звільнити Херсон.

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