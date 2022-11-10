Хотів продовжити контракт: ЗСУ ліквідували колишнього співробітника Карного розшуку РФ

ЗСУ ліквідували колишнього співробітника Карного розшуку РФ / Колаж фото 10-та гірничо-штурмова бригада, Іраклі Комахідзе

Українські військові ліквідували російського окупанта - колишнього співробітника Карного розшуку РФ. Про це повідомляє блогер-розслідувач Іраклі Комахідзе.

50-річний Антон Лушин з Нижнього Новгорода поїхав вбивати українців кілька місяців тому. Він був переконаний, що зможе повернутися додому до Нового року. Він планував продовжити контракт у січні 2023 року.

"Лушин пішов воювати "добровольцем" кілька місяців тому, зі своїм пакетиком, думаючи що до Берліна всього 45 км.", - написав Іраклі Комахідзе.

Відомо, що ЗСУ ліквідували цього окупанта 6 листопада.

ЗСУ ліквідували колишнього співробітника Карного розшуку РФ / Іраклі Комахідзе

Нагадаємо, раніше українські захисники ліквідували 27-річного сержанта російської окупаційної армії Артема Столбова. До потрапляння на війну в Україну мешканець Пермського краю практично на всіх фотографіях у соцмережах "світився" вічно п'яним. Загарбник воював проти України щонайменше кілька місяців та навіть встиг отримати "нагороду" за вбивства українців.

Також повідомлялося, що Збройні сили України ліквідували російського окупанта Сергія Франка. Загарбник воював проти України з червня. "Вантажем 200" став на території "ЛНР". Російські пропагандисти пишуть, що Франко рвався на фронт з перших днів російського вторгнення в Україну, але був включений до списку з четвертого разу. Поховали окупанта 31 жовтня.

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