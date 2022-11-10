Життя без Росії: експерт назвав регіони, які можуть відокремитись від РФ

Дуже мало регіонів Росії можуть жити самі по собі, без логістики, інфраструктури, яка існує зараз в рамках єдиної держави.
Росія може зберегтися в її нинішньому вигляді після поразки у війні проти України. Території РФ зараз нікому не потрібні.
Таку думку під час чату на Главреді озвучив експерт з питань міжнародної політики та Близького Сходу Українського інституту майбутнього Ілля Куса.
За його словами, зараз до цього немає ніяких передумов.
"Як я вже говорив, є проблеми в національних республіках, на Кавказі, і там вони існували завжди, але складно зараз оцінити, наскільки вони готові піти у вільне плавання", - пояснив експерт.
Він підкреслив, що дуже мало регіонів Росії можуть жити самі по собі, без логістики, інфраструктури, яка існує зараз в рамках єдиної держави.
"Тому я б поки не будував таких прогнозів. Є регіони - Кавказ і Далекий Схід, де є проблеми, які можуть посприяти відділенню цих територій за певних обставин. Але поки таких обставин немає", - підсумував Куса.
Раніше генерал-лейтенант запасу і колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів, що захід не хоче, щоб Росія розпалася на невеликі держави. А причиною цього є ризик безконтрольного розповсюдження ядерної зброї у разі розпаду РФ.
Також ми писали, що глава Фонду "Стоп Інформ терор Росії" Герман Обухов припустив, що в найближчі роки Росія може розпастися на "князівства". Російські регіони почнуть протестувати і відмовляться "годувати Москву". Підштовхнути РФ до розпаду можуть важкі наслідки, викликані економічними санкціями, які були введені проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.
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